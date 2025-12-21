Linkuri accesibilitate

Apărarea ucraineană vrea să fie cu un pas înaintea amenințărilor aeriene rusești în continuă evoluție

Confruntată cu progresele constante ale Rusiei în domeniul armelor aeriene și cu roiuri copleșitoare de drone și rachete, Ucraina vrea să fie cu un pas înainte. Sistemele antiaeriene Patriot fabricate în SUA s-au dovedit a fi promițătoare în interceptarea rachetelor balistice precum Kinjal, în timp ce avioanele de vânătoare F-16 și-au arătat eficacitatea în respingerea mai multor amenințări aeriene. Unitățile mobile de artilerie antiaeriană s-au dovedit a fi, de asemenea, eficace, potrivit militarilor ucraineni.

