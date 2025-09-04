Linkuri accesibilitate

„Suntem foarte aliniați cu Polonia”. Trump promite președintelui naționalist Nawrocki mai multe trupe americane

Președintele SUA, Donald Trump, s-a oferit miercuri să trimită mai multe trupe în Polonia, întâmpinându-l pe noul președinte naționalist al țării, Karol Nawrocki, la Casa Albă, cu un survol militar.

Associated Press amintește că Trump a luat măsura neobișnuită pentru președinții SUA de a-l susține pe Nawrocki în alegerile din Polonia de la începutul acestui an. Miercuri, la Casa Albă, Trump a declarat că relația dintre SUA și Polonia a fost întotdeauna puternică, dar „acum este mai bună ca niciodată”.

Când a fost întrebat de un reporter dacă SUA intenționează să continue să staționeze trupe în Polonia, Trump a răspuns că da și că „vom trimite mai multe trupe acolo, dacă vor”.

„Vom rămâne în Polonia. Suntem foarte aliniați cu Polonia”, a mai spus Trump.

Afinități de dreapta

Vizita la Washington este prima călătorie în străinătate a lui Nawrocki de la preluarea funcției luna trecută. Fostul boxer amator și istoric, susținut de partidul conservator Lege și Justiție, spera să-și aprofundeze relația cu Trump într-un moment tensionat pentru Varșovia.

Nawrocki i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat și, într-un gest de recunoștință pentru legăturile dintre cele două țări, a transmis un salut milioanelor de polonezi americani din SUA.

„Aceste relații sunt foarte importante pentru mine, pentru Polonia și pentru polonezi”, a declarat Nawrocki.

El a adăugat că aceste legături se bazează pe valori comune de independență și democrație.

Trump a spus că este mândru că l-a susținut pe Nawrocki și l-a lăudat pentru câștigarea alegerilor.

„A fost o cursă electorală destul de dură, destul de urâtă, și el i-a învins pe toți. I-a învins pe toți foarte ușor, iar acum a devenit și mai popular, pe măsură ce oamenii au ajuns să-l cunoască și să-l înțeleagă mai bine”, a declarat Trump.

Nawrocki se numără printre „favoriții” europeni de dreapta ai actualei administrații americane, la fel ca ungurul Viktor Orban, de exemplu. Într-un discurs memorabil, în februarie, la Munchen, vicepreședintele american JD Vance a înfierat ceea ce el consideră lipsa de curaj a politicienilor liberali din Europa de a accepta vederile de dreapta - ilustrând asta cu anularea alegerilor din România sau cu „șicanarea” extremei-drepte germane, reprezentate de partidul AfD.

Acasă, Nawrocki are o coabitare deloc ușoară cu premierul centrist Donald Tusk, un pro-european convins, care îl acuză că erodează valorile democratice și ancorarea Poloniei în structurile europene.

