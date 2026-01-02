5 zile de doliu în Elveția după incendiul cu zeci de morți de la Crans-Montana. MAE: Printre victime nu sunt moldoveni

Președintele Guy Parmelin a declarat cinci zile de doliu național, descriind incendiul ca unul dintre cele mai traumatizante evenimente din istoria Elveției. „A fost o tragedie de proporții nemaiîntâlnite”, a spus el, aducând un omagiu numeroaselor „vieți tinere pierdute și întrerupte”.

Poliția a declarat că incendiul a izbucnit la ora 1:30 dimineața (00:30 GMT), în timp ce oamenii sărbătoreau într-un bar numit Le Constellation din stațiunea din sud-vestul Elveției, care, potrivit localnicilor, era popular mai ales printre adolescenți.

Cauza incendiului, care inițial a fost raportată ca fiind o explozie, rămâne neclară, dar autoritățile au declarat că incendiul pare să fi fost un accident, nu un atac.

Identificare dificilă

Autoritățile au avertizat că identificarea victimelor sau stabilirea unui număr definitiv al morților va dura mult timp, deoarece multe dintre cadavre sunt grav arse. Experții folosesc înregistrările dentare și ADN-ul pentru a încerca să identifice morții.

Mulți dintre cei răniți sunt în stare gravă.

Martorii oculari au descris scene de panică și haos, în care oamenii încercau să spargă geamurile pentru a scăpa, iar alții, cu hainele aprinse, ieșeau în stradă.

„Având în vedere caracterul internațional al stațiunii Crans, ne putem aștepta ca printre victime să se afle și cetățeni străini”, a declarat comandantul poliției locale, Frederic Gisler.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a informat joi seară că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, nu există indicii că printre victimele sau persoanele rănite în urma exploziei produse în stațiunea Crans-Montana s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova.

Artificii „montate” pe sticle?

Mai multe declarații ale martorilor, difuzate de mass-media elvețiană, franceză și italiană, au indicat că o cauză a dezastrului ar fi putut fi artificiile. Ele erau aparent montate pe sticle de șampanie și ținute în aer de personalul restaurantului, ca parte a unui „spectacol” obișnuit pentru clienții care făceau comenzi speciale la mese.

„Chelnerițele aveau sticle de șampanie și artificii mici. S-au apropiat prea mult de tavan și, brusc, totul a luat foc”, a declarat Axel, un martor, pentru mass-media italiană Local Team.

Procurorul șef al cantonului, Beatrice Pilloud, a declarat că anchetatorii vor verifica dacă barul respecta standardele de siguranță și avea numărul necesar de ieșiri.

Uniunea Europeană a declarat că a luat legătura cu autoritățile elvețiene în legătură cu acordarea de asistență medicală, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că unii dintre răniți sunt îngrijiți în spitale franceze.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat pentru postul italian de televiziune Rete 4 că aproximativ 15 italieni au fost răniți în incendiu, iar un număr similar sunt în continuare dați dispăruți.

Ministerul francez de externe a declarat că nouă cetățeni francezi se află printre răniți, iar alți opt sunt în continuare dați dispăruți.

Mai multe surse au declarat pentru AFP că proprietarii barului sunt cetățeni francezi: un cuplu originar din Corsica care, potrivit unei rude, este în siguranță, dar nu poate fi contactat de la producerea tragediei.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

