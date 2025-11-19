În Macedonia de Nord a început procesul în cazul incendiului de la clubul Pulse, soldat cu 63 de morți

Incendiul a fost provocat în timpul unui spectacol de hip hop de elemente pirotehnice care au incendiat tavanul clubului Pulse din Kocani, în acel moment plin de oameni până la refuz. Autoritățile au declarat apoi că Pulse nu avea autorizație și nu dispunea de suficiente ieșiri de urgență și stingătoare de incendiu.

Victimele erau în majoritate tineri, iar incidentul a declanșat proteste de stradă în toată țara balcanică, la care participanții cereau dreptate. Alte aproximativ 170 de persoane au fost rănite.

Miercuri, suspecții au fost aduși în cătușe din închisoare în sala de judecată din capitala Skopje. Zeci de membri ai familiilor victimelor erau prezenți.

„Vom respecta durerea și suferința rudelor victimelor, toată lumea va avea dreptul să-și prezinte versiunea asupra cazului și să prezinte probe... Vom fi transparenți”, a declarat judecătoarea Diana Gruevska-Ilievska în discursul său de deschidere.

Potrivit agenției de știri din țara balcanică, MIA, 35 de persoane fizice și trei persoane juridice au fost trimise în judecată. Acuzații riscă pedepse cu închisoarea de la 10 ani la închisoare pe viață.

Familiile victimelor au cerut timp de luni de zile să se facă dreptate în acest caz și au organizat sâmbătă un nou marș pentru a solicita un proces rapid și o anchetă separată condusă de parlamentari. Cerem adevărul”, a declarat Natalia Gheorghesca, soția uneia dintre victime.

Procesul, intens mediatizat, se anunță a fi unul dintre cele mai mari din istoria Macedoniei de Nord, printre cei 35 de inculpați numărându-se foști miniștri.

Temerea este că el va fi și foarte lung, dată fiind tradiția tergiversărilor judiciare din țara balcanică, una din candidatele la aderarea la Uniunea Europeană.

O echipă de 15 procurori se va confrunta cu acuzații, printre care trei foști primari din Kocani, proprietarul clubului, inspectori în construcții și agenți de securitate ai clubului.

Toți sunt acuzați de „infracțiuni grave împotriva siguranței publice”.

Actul de acuzare susține că aproape toate reglementările privind funcționarea unui club de noapte au fost încălcate.

„Oamenii așteaptă nu doar rapiditate, ci și o procedură de calitate care să reziste testului probelor, argumentației juridice și încrederii publice”, a declarat pentru AFP Darko Avramovski, de la Blueprint Group, o coaliție de ONG-uri juridice.

