Necazuri la Baikonur: o lansare eșuată aduce din nou în prim-plan starea programului spațial rusesc

Timp de decenii, programul spațial rus cu echipaj uman a fost o minune a ingineriei, un sistem relativ simplu, fără tehnologie avansată, care a transportat însă în mod fiabil și sigur zeci de astronauți și cosmonauți pe orbită.

Odată cu retragerea flotei de navete spațiale americane în 2011, vehiculele Soiuz și Progress au devenit principalele mijloace de transport pentru Stația Spațială Internațională (ISS), transportând provizii către stație și aducând oamenii înapoi pe Pământ, oferind în același timp energia necesară pentru a menține stația pe orbită și orientată.

În ultimii ani, însă, programul spațial al Rusiei a primit o serie de lovituri, reputația sa fiind afectată de scandaluri de corupție, reducerea finanțării, accidente semnificative și acuzații aduse conducerii că ar pune politica mai presus de știință.

Ultima lovitură? Luna trecută, când o capsulă Soyuz cu doi ruși și un american la bord a fost lansată de la renumitul complex Baikonur, o componentă importantă a platformei de lansare – numită cabină de întreținere sau service – nu a reușit să se retragă din calea jetului de gaze de eșapament al rachetei în ascensiune.

Nu este încă clar dacă vina aparține unei erori umane sau unei defecțiuni tehnice, dar agenția spațială rusă, Roscosmos, a declarat că vor fi necesare reparații.

Problema este că acest site – Rampa 31/6 – este singurul de la Baikonur capabil să efectueze lansări Soyuz cu echipaj uman. Experții spun că, în cel mai bun caz, reparațiile vor dura câteva luni; este posibil însă să dureze și ani de zile.

„Dacă (rampa) este distrusă, le va lua timp până vor putea lansa din nou rachete”, a spus Terry Virts, fost astronaut NASA și comandant al ISS, care a zburat cu o rachetă Soyuz lansată de la Baikonur, „și, având în vedere că toate eforturile rușilor se îndreaptă acum către mașinăria de război, nu sunt sigur dacă vor putea lansa ceva în curând”.

„Deși sunt ruși și au tendința de a improviza”, a adăugat el.

Companiile private americane precum SpaceX și Blue Origin pot transporta persoane – inclusiv cosmonauți ruși – și încărcături mici către și dinspre stație, dar nu pot gestiona navele Progress construite de Rusia, care sunt utilizate pentru a menține stația orientată corespunzător.

Există și alte vehicule non-rusești - Cygnus de la Northrop Grumman, HTV-X japonez și Starliner de la Boeing - care ar putea compensa o parte din pierdere, a declarat Scott Pace, directorul Institutului de Politici Spațiale de la Universitatea George Washington, din Washington.

„Probabil că nu va fi o problemă pe termen scurt, dar ar putea deveni una dacă va fi o pauză lungă în misiunile Progress”, a spus el. „Am auzit o serie de estimări privind timpul necesar pentru repararea site-ului: de la șase luni, în cazul cel mai optimist, la doi ani, în cazul pesimist.”

„Pur și simplu nu mai avem porturi spațiale și complexe de lansare capabile să efectueze lansări cu echipaj uman”, a declarat Vadim Lukașevici, expert în industria spațială și fost proiectant la compania rusă Suhoi.

„Rusia s-a trezit în situația în care veriga cea mai slabă se rupe, și totul s-a rupt”, a declarat el pentru BFM.ru, un portal de știri rus.

Zile mai bune

Baikonur este sinonim cu programele spațiale sovietice și rusești de aproape șapte decenii.

Complexul întins din stepele sudului Kazahstanului a lansat sute de rachete și rachete balistice către cer, contribuind la unele dintre cele mai mari realizări din istoria zborurilor spațiale: Sputnik, primul satelit din lume, și Iuri Gagarin, primul om în spațiu.

Complexul a supraviețuit prăbușirii Uniunii Sovietice; Rusia închiriază acum instalația de la Kazahstan.

În anii dinainte ca firmele spațiale private să înceapă să zboare către ISS, Baikonur era singurul loc din care se puteau transporta oameni și mărfuri pe orbită. El oferea lansări fiabile și ieftine pentru sateliți comerciali, aducând Rusiei venituri de aproape 10 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani, potrivit unei estimări.

După ce Rusia a ocupat Peninsula Crimeea a Ucrainei în 2014, țările occidentale, inclusiv Statele Unite, au început să impună sancțiuni companiilor rusești și oficialilor. Cu toate acestea, NASA și Roscosmos au continuat să coopereze în exploatarea ISS.

Reputația Roscosmos a fost afectată de o serie de incidente, printre care o gaură făcută de oameni, încă neexplicată, descoperită pe un modul construit de ruși la stație; o aterizare de urgență a membrilor echipajului care se întorceau pe Pământ; și un scandal care a implicat retrogradarea unui cosmonaut respectat.



Timp de ani de zile, agenția a fost condusă de Dmitri Rogozin, un fost parlamentar naționalist bombastic. Sub conducerea sa, Roscosmos a construit o nouă facilitate pentru a înlocui Baikonur - cosmodromul Vostocinîi, în regiunea Amur din Extremul Orient.

Proiectul acela a fost însă afectat de depășiri masive ale costurilor și de anchete privind corupția; muncitorii din construcții au părăsit locul de muncă în 2017, unii dintre ei intrând în greva foamei pentru a protesta împotriva neplății salariilor. Luna trecută, o parte din complexul Vostocinîi a suferit întreruperi de curent după ce un furnizor local a întrerupt alimentarea cu energie electrică din cauza facturilor neplătite.

Rogozin a făcut mai multe comentarii șocante în timpul mandatului său, inclusiv că gaura găsită în capsula rusă a fost făcută anume de un astronaut american. El a permis celor trei cosmonauți aflați la stație să pozeze cu steagurile forțelor separatiste din estul Ucrainei, ceea ce a atras o mustrare publică neobișnuită din partea NASA.

La scurt timp după aceea, a fost îndepărtat din funcție și înlocuit cu un fost viceprim-ministru mai tehnocrat.

Într-o declarație emisă după incidentul de lansare din 27 noiembrie, NASA a afirmat că „este la curent cu faptul că Roscosmos inspectează” instalația, dar a redirecționat întrebările suplimentare către agenția rusă.

"NASA colaborează strâns cu partenerii săi internaționali, inclusiv Roscosmos, pentru siguranța operațiunilor Stației Spațiale Internaționale și a membrilor echipajului acesteia", a declarat un purtător de cuvânt.

Ambiții mai reduse

Sancțiunile occidentale severe, impuse ca răspuns la invazia totală a Rusiei în Ucraina în 2022, au limitat capacitatea Roscosmos de a achiziționa tehnologie și echipamente pentru întreținerea infrastructurii sale învechite.

Tehnologia vehiculelor Soyuz și Progress este în mare parte autohtonă, dezvoltată și fabricată de furnizorii industriali ruși. Într-o anumită măsură, acest lucru protejează programul spațial de perturbările cauzate de separarea de piețele globale.

Autoritățile ar putea încerca să recupereze piese și echipamente din alte facilități din Baikonur sau din alte locuri, au afirmat unii experți: Vostocinîi, de exemplu, sau o facilitate numită Plesețk, situată în extremitatea nordică a Rusiei, care se ocupă cu lansarea sateliților și rachetelor.

Roscosmos a dispus ca reparațiile să fie finalizate până în aprilie, un termen pe care mulți experți îl consideră prea optimist.

Dacă lucrările vor avansa rapid, ar putea, totuși, să le finalizeze, a declarat Nurlan Aselkan, redactor-șef și editor al unei reviste de specialitate din Kazahstan.

„Este greu de spus cât de realist este acest lucru”, a spus el, deși inginerii ar fi găsit deja o soluție de înlocuire a cabinei avariate, la o bază militară aerospațială din regiunea Tambov din Rusia, și se grăbesc acum să o livreze în Kazahstan.

Incidentul a servit, de asemenea, ca un semnal de alarmă pentru agenția rusă aflată în dificultate, determinând-o să-și reducă ambițiile, a spus Aselkan.

„Cred că, într-o anumită măsură, acest accident a împins Roscosmos spre realism, deoarece a creat o situație în care aceste ambiții – crearea unei infrastructuri complet noi, rachete noi, nave noi la cosmodromul din Extremul Orient [Vostocinîi] – erau incompatibile cu capacitățile existente”, a afirmat el.

„Baikonur va rămâne principalul cosmodrom pentru Roscosmos în viitorul previzibil”, a conchis el.

Pe 9 decembrie, o capsulă Soyuz care transporta doi ruși și un american înapoi pe Pământ de la ISS a aterizat în stepele din Kazahstan – în siguranță – așa cum s-a întâmplat de nenumărate ori trecut.

