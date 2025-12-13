Recrutează Rusia iranieni pentru războiul din Ucraina?

În capitala iraniană Teheran sunt distribuiți fluturași ce promit contracte avantajoase bărbaților care se vor alătura efortului de război al Rusiei în Ucraina.

Ambasada Rusiei la Teheran a declarat că aceste anunțuri - care oferă bărbaților iranieni, cu vârste între 18 și 45 de ani, bonusuri la semnarea contractului de până la 20.000 de dolari și salarii lunare de aproximativ 2.000 de dolari - sunt false și „criminale”.

„Nici ambasada, nici vreuna din structurile oficiale ale statului rus nu au nicio legătură cu acest anunț”, se arată în comunicatul difuzat de mass-media iraniană.

Se știe, pe de altă parte, că Rusia a folosit adesea rețele obscure pentru recrutarea a mii de străini care să lupte în Ucraina, inclusiv din Orientul Mijlociu, Asia Centrală și Cuba.

Radio Farda, Serviciul iranian al RFE/RL, a sunat la numărul de WhatsApp indicat în anunțuri. O persoană neidentificată care a răspuns la apel a spus că fluturașii fac parte dintr-o campanie „oficială” de recrutare lansată de Rusia și a afirmat – fără dovezi – că aceasta este „coordonată” cu autoritățile iraniene.

Un „fals criminal”

Fluturașii au apărut în Teheran în ultimele zile. Potrivit acestora, ministerul rus al apărării recrutează oameni pentru diverse sarcini, inclusiv soldați, operatori de drone și șoferi.

În anunțuri se mai spune că recruții vor primi salarii mari și bonusuri, inclusiv bilete de avion spre Rusia, cazare gratuită, asistență medicală și comisioane nespecificate. Deși publicitatea se adresează în principal bărbaților, sunt oferite locuri de muncă și femeilor cu pregătire medicală.

Pliantele în limba persană conțin și informații de contact, inclusiv o adresă de e-mail, un număr de WhatsApp din Armenia și un canal de Telegram.

Radio Farda a apelat numărul de WhatsApp indicat în broșură, dar apelul a fost respins. După ce jurnaliștii au expediat un mesaj vocal, solicitând informații suplimentare, o persoană neidentificată – care s-a prezentat ulterior ca fiind un „simplu administrator” – a răspuns printr-un mesaj scris, afirmând că se află la Moscova.

Persoana neidentificată a spus că fluturașii fac parte dintr-o campanie oficială de recrutare a Rusiei în Iran. Aceasta a mai spus că autoritățile iraniene sunt la curent cu campania.

Canalul de Telegram promovat în pliantele publicitare – „Alătură-te armatei pentru străini” – postează mesaje în rusă, engleză, persană și arabă. A fost lansat pe 4 noiembrie și are peste 2.000 de abonați.

Un mesaj în engleză și persană afirmă că Ministerul Apărării al Rusiei „își deschide larg ușile pentru cetățenii străini care sunt gata să semneze un contract și să servească cu onoare”. Acesta adaugă: „Vă întâmpinăm cu brațele deschise, chiar dacă nu vorbiți limba rusă”.

O altă postare conține o fotografie cu doi bărbați ale căror fețe au fost acoperite cu smiley-uri. Legenda spune: „Băieții noștri din Iran, bine ați venit în Rusia”. Postarea este datată 7 decembrie.

Recrutarea mercenarilor străini

John Hardie, șef-adjunct al Programului pentru Rusia din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor cu sediul la Washington, a declarat pentru Radio Farda că, deși nu poate confirma autenticitatea fluturașilor, „Rusia are o experiență îndelungată în recrutarea de străini din diverse țări pentru a lupta în Ucraina”.

Hardie a afirmat că rușii vizează bărbații din țările mai sărace. Acești recruți primesc adesea foarte puțină pregătire înainte de a fi trimiși pe front, a spus el.

Nicole Grajweski, de la Programul de politică nucleară al Fundației Carnegie pentru Pace Internațională, a declarat însă că distribuirea unor pliante publicitare nu se încadrează în strategia obișnuită a Rusiei.

„Nu este clar dacă pliantele sunt autentice sau dacă Rusia ar recurge la o măsură atât de neglijentă pentru recrutare”, a spus experta.

Ea a adăugat că, dacă Rusia ar avea nevoie de forță de luptă suplimentară, ar face probabil acest lucru cu aprobarea tacită sau chiar cu implicarea guvernului iranian.

Autoritățile iraniene nu au reacționat public la apariția fluturașilor.

Menținerea nivelului trupelor

Rusia și-a extins recrutarea de luptători străini, încercând să-și mențină nivelul trupelor după pierderile militare suferite în Ucraina.

Kievul susține că Moscova a recrutat cel puțin 18.000 de combatanți străini din 128 de țări. Peste 11.000 de nord-coreeni ar participa, de asemenea, la război, în cadrul unui acord de cooperare militară între Moscova și Phenian.

Experții afirmă că Rusia a recrutat persoane și din Cuba, Siria, Iordania, Nepal, India, Kenya și țările din Asia Centrală, folosind o combinație de constrângere, mită și înșelăciune.

Creșterea numărului de mercenari străini reflectă reticența Rusiei de a ordona o altă mobilizare după ce recrutarea haotică din septembrie 2022 a provocat un exod în masă al rușilor. Estimările occidentale sugerează că armata rusă a pierdut peste un milion de soldați - morți și răniți - de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Iranul, teren propice pentru recrutare?

Iranul, țară cu 88 de milioane de locuitori, se confruntă cu o creștere a șomajului și a sărăciei, pe fondul dificultăților economice cauzate de sancțiunile severe impuse de SUA.

Iranul și Rusia, în ciuda neîncrederii reciproce și a unei istorii tulburi, și-au aprofundat relațiile în ultimii ani. Republica islamică a furnizat Rusiei drone pe care Moscova le-a utilizat în Ucraina.

Iranul găzduiește, de asemenea, milioane de refugiați și migranți afgani, iar recrutorii ruși par să fi vizat membrii acestei comunități marginalizate.

Foști militari afgani care locuiesc în Iran, inclusiv specialiști de elită instruiți de Statele Unite, au declarat anterior că iau în considerare posibilitatea de a lupta ca mercenari în Ucraina.

Trei foști generali afgani au declarat pentru Associated Press în 2022 că Rusia încearcă să formeze o „legiune străină” și oferă salarii lunare de aproximativ 1.500 de dolari.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te