Un rus a sărit din tren în mers, ca să nu meargă la oaste. Acum se teme că va fi repatriat

Muhametov pare timid și rezervat în timp ce povestește despre fuga sa dramatică în Occident într-un interviu acordat televiziunii Current Time.

Peripețiile lui au început în luna martie a acestui an, când a primit înștiințare de la un birou de recrutare din Domodedovo, lângă Moscova.

„Nu am văzut altă opțiune decât să părăsesc Rusia”, a spus el. Numai că odată cu înștiințarea că va fi înrolat în armată pentru serviciul militar obligatoriu, i s-au interzis și călătoriile internaționale.

Reacția lui lui a fost să cumpere un bilet de tren din orașul Smolensk, situat în vestul țării, până la Kaliningrad, exclavă rusă la Marea Baltică. Trenul pleacă din Rusia și ajunge tot în ea, dar trece prin Belarus și apoi prin Lituania.

Nu oprește, însă, în Lituania, care este membră a Uniunii Europene și a NATO.

„Sper să nu mă omor”

Muhametov a cumpărat un bilet către Kaliningrad și s-a urcat în tren pe 17 iunie. Tronsonul de cale ferată care traversează Lituania are o lungime de 227 de kilometri. Acolo, undeva, când trenul mergea mai încet, Muhametov a sărit, în noapte.

Amintindu-și acel moment, el spune că principalul său gând a fost „Sper să nu mă omor”, pentru că trenul tot circula cu o viteză de aproximativ 40-45 de kilometri pe oră.

Saltul lui nu a rămas neobservat. Un paznic feroviar a observat o ușă deschisă în momentul în care trenul se apropia de Kybartai, ultimul oraș lituanian, la granița cu exclava Kaliningrad, și a sunat poliția.

Autoritățile lituaniene au trecut la acțiune, temându-se, au spus ele, de o problemă de securitate.

Sute de polițiști de frontieră și polițiști au început o „vânătoare” cu câini, drone și elicoptere. La televizor, oficialii au cerut tuturor celor care l-au văzut pe fugar să sune la numărul de urgență.

În Parlament, fostul ministru al Apărării Laurynas Kasciunas a declarat că „este o chestiune de securitate internă... vorbim despre posibile grupuri de sabotaj”.

Însă, cumva, Muhametov a reușit să scape de urmăritori. Din Lituania, a călătorit mai departe cu autostopul și cu taxiul prin Letonia până în Estonia, unde a luat feribotul spre Finlanda. Toate cele patru țări se află în spațiul Schengen al UE, unde oamenii nu trebuie, de obicei, să prezinte pașapoarte sau cărți de identitate pentru a trece frontierele.

Autoritățile finlandeze au respins însă cererea de azil a lui Muhametov pe motiv că acesta intrase în UE prin altă țară și, în conformitate cu normele comunitare, ar fi trebuit să solicite azil politic în acea țară.

Confruntându-se cu deportarea în Lituania, el a contestat decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Muhametov nu ezită să critice războiul din Ucraina. „Atât de mulți mor și se întorc în Rusia în sicrie”, ne-a spus el.

Muhametov se teme că Lituania l-ar putea trimite înapoi în Rusia, unde ar risca închisoarea pentru refuzul de a se înrola în armată și persecuții pentru că a solicitat azil în UE.

Activiștii pentru drepturile omului au criticat practicile Lituaniei în ceea ce privește azilul.

Un raport al Amnesty International din 2023 a menționat că „multor cetățeni ruși și belaruși li s-a refuzat azilul” din motive de securitate națională.

„Recunoscut ca suspect”

Departamentul pentru migrație al Ministerului de Interne lituanian a declarat pentru RFE/RL că nu va discuta „posibile scenarii” privind situația lui Muhametov, adăugând că „orice străin prezent pe teritoriul Republicii Lituania poate depune o cerere de azil”.

Procuratura generală din Lituania a declarat: „Cetățeanul străin menționat în cererea dumneavoastră a fost recunoscut ca suspect”, adăugând că deciziile ulterioare vor fi luate „în cadrul anchetei preliminare”, după ce vor fi adunate mai multe informații.

Dacă Muhametov va fi înapoiat în Rusia, el ar putea fi închis chiar și pentru că a vorbit cu Current Time, deoarece RFE/RL a fost etichetată ca „organizație indezirabilă” de către autoritățile ruse, dar și pentru că a criticat războiul Rusiei în Ucraina.

Muhametov spune că a fost îngrozit de începutul invaziei pe scară largă din 2022, când avea 17 ani. „M-a durut că nu pot face nimic pentru a o opri”, a spus el.

Sentimentele sale față de război par să se fi intensificat în timp. El este indignat că recruții ruși sunt obligați să semneze contracte pentru serviciul militar continuu. Acest lucru face posibilă din punct de vedere legal trimiterea lor în Ucraina.

Muhametov a mai subliniat, în interviu, că nimeni altcineva nu a fost implicat în decizia sa de a fugi.

