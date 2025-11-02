Regiunile rusești reduc bonusurile de angajare pentru soldații care pleacă în Ucraina

Un număr tot mai mare de regiuni rusești au redus drastic primele de angajare pentru bărbații care se înrolează voluntar pentru a lupta în Ucraina, o tendință care evidențiază atât problemele bugetare cauzate de economia rusă în declin, cât și schimbarea priorităților în ceea ce privește forța de muncă pentru armată.

În ultimele săptămâni, cel puțin opt regiuni – în principal din regiunea centrală a Volga, dar și din regiunea subarctică Iamal-Neneț – au redus plățile acordate bărbaților care semnează contracte pentru a se înrola în forțele armate.

E vorba și de regiunea Samara, unde noii voluntari – cunoscuți sub numele de „kontraktniki” – primesc acum doar 400.000 de ruble (5.000 de dolari) la înrolare, față de suma maximă de 3,6 milioane de ruble din ianuarie.

Numărul estimat de morți și răniți este acum 1 milion, dar Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei - aflat acum în a 45-a lună - printr-un sistem fragmentat de mobilizare și recrutare.

Sistemul de recrutare s-a bazat pe o combinație de plăți federale – din partea Ministerului Apărării – și plăți locale, din partea guvernelor regionale, cărora li s-a cerut să îndeplinească anumite cote. În unele cazuri, orașele sau localitățile individuale au contribuit la bonusurile de semnare.

Voluntarii au fost atrași de salarii extrem de mari și bonusuri la semnarea contractului, plus indemnizații generoase în caz de deces - pentru văduve și supraviețuitori. În unele regiuni, suma totală de bani pe care o primesc noii voluntari depășește salariul mediu pe un an întreg.

Afluxul de bani a permis comandanților și liderilor politici să evite o nouă mobilizare nepopulară, precum cea din septembrie 2022. De asemenea, a stimulat economiile locale din regiunile mai sărace, aflate la distanță de orașele mai bogate, precum Moscova și Sankt Petersburg.

„O muncă pentru bărbați adevărați”

În regiunea Volga din Tatarstan, care are una dintre cele mai mari rate de victime în război dintre toate regiunile rusești, plățile au scăzut drastic în acest an: de la 2,7 milioane de ruble la 400.000 de ruble.

Bonusul de 400.000 de ruble - care este suma minimă cerută de autoritățile federale - este suplimentat cu o sumă egală din partea Ministerului Apărării, potrivit bannerelor de recrutare publicate pe site-ul agenției regionale de știri și altor mass-media afiliate statului.

În Bașkortostan, o altă regiune centrală cu rate disproporționat de mari ale celor căzuți în luptă, bonusul de semnare de 1,6 milioane de ruble a fost redus cu 600.000 de ruble.

Autoritățile au transformat mica și săraca republică de pe Volga Mari El într-una dintre regiunile cu cele mai mari salarii din țară la începutul acestui an, oferind bonusuri la semnarea contractului de 2,6 milioane de ruble. Cifrele oficiale arată că regiunea a reușit să atragă 1.300 de bărbați în primele șase luni ale anului 2025. Acum, bonusurile au scăzut la 400.000 de ruble.

Mihail Deliagin, un parlamentar care din comisia pentru politică economică a Dumei de Stat, a declarat că reducerile se datorează probabil micșorării transferurilor din bugetul național.

„Acesta este rezultatul politicilor Ministerului Finanțelor... care stoarce țara de resurse, inclusiv regiunile bogate precum Bașkortostan”, a declarat el pentru RTVi în luna iunie.

Campaniile publicitare ale Ministerului Apărării – pe panouri, pe rețelele sociale, pe site-urile de joburi – pun un accent puternic pe beneficiile financiare ale înrolării pentru a lupta în Ucraina. În unele cazuri, reclamele se adresează în mod specific persoanelor cu dificultăți financiare.

„Un contact de unde începe stabilitatea financiară”, se putea citi pe un afiș de recrutare care circula în regiunea nordică Iamal-Neneț.

„O muncă pentru bărbați adevărați: bani imediați, plăți instante”, comentează ironic Ivan Ciuviliaev, care lucrează pentru o organizație activistă anti-război al cărei nume se traduce aproximativ prin „Pleacă” sau „Dă-te pierdut”. „În mod evident, publicul țintă este reprezentat de cei care au microcredite [și] împrumuturi; cei care și-au pierdut locul de muncă; cei care nu își permit să plătească un apartament, o mașină sau pensia alimentară pentru copii”, a spus el.

„Sau am avut cazuri în care mama cuiva s-a îmbolnăvit, a petrecut șase luni pe patul de moarte, iar el a cheltuit toți banii mai întâi pe tratament, apoi pe înmormântare. După aceea, nu mai avea economii, nu mai avea bani, nu mai avea nimic. Doar un anunț [de recrutare] aruncat în cutia poștală”, a spus el.

Recruți forțați să semneze

Când Putin a anunțat mobilizarea rezervelor generale ale țării în septembrie 2022, la șapte luni după lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, anunțul i-a șocat pe ruși, deoarece mulți presupuneau că războiul se va termina repede. Sute de mii de oameni au fugit din țară, către Caucaz, Asia Centrală, Turcia și alte locuri.

Ca urmare, oficialii au creat un sistem de recrutare fragmentat, apelând la bugetele federale și locale, pentru a face voluntariatul pentru luptă mai atractiv.

Au recurs și la alte metode.

De exemplu, recruții care își îndeplinesc serviciul militar obligatoriu de un an nu pot fi trimiși în luptă sau în străinătate. Însă comandanții și recrutorii i-au constrâns – unii spun că i-au forțat – pe recruți să semneze contracte după doar câteva luni de instrucție de bază.

„Recrutarea devine, în esență, principala sursă de alimentare pentru serviciul militar contractual”, a afirmat Ciuviliaev.

Mai recent, legislatorii au modificat regulile privind desfășurarea recrutărilor bianuale, înăsprind unele reglementări și eliminând unele scutiri utilizate pe scară largă și abuzate.

Nu toate regiunile reduc însă bonusurile de angajare. Regiunile Voronej, Altai și Tambov au anunțat chiar creșterea plăților unice.

În unele locuri, campaniile de recrutare seamănă cu prezentările de vânzare pentru mașini sau aparate electrocasnice.

De exemplu, în regiunea siberiană Tiumen, autoritățile au declarat că oferă noi bonusuri la semnarea contractelor în valoare de 3,4 milioane de ruble, dar numai dacă contractele sunt semnate înainte de 30 noiembrie.

Momeli similare, limitate în timp, au fost oferite și în Hanti-Mansiisk, Tula și chiar în regiunea Moscovei, ele promițând noilor voluntari salarii mai mari dacă sunt semnate contracte înainte de sfârșitul anului.

În ansamblu, a declarat Janis Kluge, expert la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate, care a urmărit îndeaproape statisticile privind recrutarea, Rusia a cheltuit aproximativ 4 miliarde de dolari pentru bonusuri de angajare în prima jumătate a anului 2025. Cheltuielile totale pentru bonusurile de recrutare vor depăși probabil 10 miliarde de dolari pentru întregul an, a prevăzut el.

Încetinirea economiei de război

După mai bine de trei ani de creștere fulminantă, economia Rusiei dă semne serioase de încetinire, în parte din cauza inflației provocate de salariile ridicate, care la rândul lor au fost determinate de lipsa forței de muncă, bărbații fiind atrași să lupte în Ucraina.

Acum, situația se schimbă, iar factorii de decizie din domeniul fiscal și monetar prevăd o încetinire bruscă.

Guvernul federal a solicitat majorarea taxei naționale pe valoarea adăugată ca măsură de menținere a bugetului sub control, menținând în același timp niveluri ridicate ale cheltuielilor militare.

La nivel regional, recesiunea afectează și autoritățile locale, punând presiune pe bugete și forțând guvernele să caute soluții de economisire, inclusiv reducerea unor bonusuri contractuale.

Artiom Klîga, avocat pentru cei ce refuză serviciul militar din motive de conștiință, a declarat că regiunile care ofereau bonusuri de semnare peste medie erau, într-un fel, experimente, deoarece factorii de decizie politică încercau diverse metode pentru a atrage voluntari.

„Au ajuns la concluzia că plata unor sume mari nu era deosebit de rentabilă și au decis să întrerupă aceste experimente în unele regiuni”, a spus Klîga. „Probabil că și planificarea bugetului federal pentru anul viitor a jucat un rol important. Este deja clar că va fi un eșec major.”

Scris cu contribuția Serviciului Tatar-Bașkir al RFE/RL

