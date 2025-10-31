Razii în Moldova și Ucraina, în căutarea suspecților de mercenariat la ruși (Europol)

Potrivit unui comunicat Europol, investigația a dus la identificarea a 654 de membri ai „armatelor particulare” Wagner și Redut, aceștia fiind cetățeni din Ucraina, Moldova, țările central-asiatice, Armenia, Azerbaidjan și Bosnia.

„Se consideră că aceste persoane au comis crime de război, precum acte de violență sexuală, execuții ale prizonierilor de război și execuții ale civililor”, spune Europol, precizând că el a sprijinit de fapt acțiunile autorităților moldovene și ucrainene, în operațiunea lor împotriva „mercenarilor ruși”.

Mercenariatul este delict penal în marea majoritate a țărilor europene, inclusiv în R. Moldova.

Crimele care au stat la baza operațiunii moldo-ucrainene ar fi fost comise pe frontul din Ucraina, dar și în Congo.

Europol a spus că în raziile din 29 octombrie din Ucraina și Moldova, care ar fi fost „a doua fază” a uni operațiuni mai ample și mai îndelungate, s-au confiscat arme de foc, muniție, uniforme și alte obiecte cu simboluri Wagner, echipamente electronice, materiale video și foto care atestă participarea „cetățenilor Ucrainei și Moldovei” la ostilități sub steagul companie ruse.

Europol nu a publicat numele sau numărul persoanelor identificate în R. Moldova ca posibili autori de crime de război.

Comunicatul Europol confirmă o informație dată săptămâna aceasta de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care preciza, în plus, că raziile din R. Moldova au fost făcute de angajații „Fulger” și că suspecții vizați sunt cercetați în stare de libertate.

Milițiile Wagner au avut o prezență vizibilă în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei până ce s-au revoltat împotriva conducerii de la Kremlin, în iunie 2023, după tensiuni crescânde între fondatorul și liderul lor, Evgheni Prigojin, și ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu.

După eșecul scurtei rebeliuni, mulți dintre membrii Wagner au fost „integrați” în forțele regulate rusești care luptau în Ucraina.

La scurt timp după revoltă, în august 2023, Prigojin a murit în prăbușirea unui avion particular la Tver, la nord de Moscova, în condiții încă neelucidate complet.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te