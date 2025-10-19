Investigație | Cum sunt recrutați cubanezii de ruși ca să lupte în Ucraina

Mii de cubanezi au ajuns să lupte în Ucraina, posibil sub pretexte false. Proiectul rusesc de investigații al Europei Libere „Sistema” a descoperit că printre cei implicați într-o rețea de recrutare dubioasă se află și o agentă de turism în vârstă de 41 de ani, dintr-un oraș provincial rus.

Doi tineri cubanezi de 19 ani - identificați ca Alex Vega și Andorf Velasquez – au povestit cum au ajuns să fie răniți în luptă, în slujba Rusiei, în Ucraina.

Vorbind din ceea ce au spus că era un spital militar din regiunea Kaliningrad, cei doi au declarat că au călătorit în Rusia „pentru a face niște bani”, o călătorie care, potrivit lor, a fost organizată și plătită în avans de un trio de femei: două rusoaice și o cubaneză.

Când au ajuns la Moscova - au povestit ei unui popular vlogger cubanez - au fost obligați să semneze un contract în limba rusă pe care nu îl înțelegeau și apoi au fost trimiși în orașul de provincie Riazan, unde au fost cazați într-un cămin școlar.

Au ajuns pe frontul din Ucraina, săpând tranșee, și în cele din urmă au fost răniți, au spus ei în videoclipul din august 2023.

La aproape 44 de luni de la începutul invaziei sale asupra Ucrainei, Rusia a mobilizat aproape 700.000 de soldați, potrivit estimărilor ucrainene și occidentale. Moscova a aruncat o plasă largă pentru a menține fluxul de personal: se crede că aproximativ 12.000 de nord-coreeni luptă alături de forțele ruse.

Primii dintre alte naționalități? Cubanezii.

Serviciile secrete ucrainene estimează că au fost recrutați câteva mii de cubanezi, mulți dintre ei fiind păcăliți să lupte alături de unitățile rusești. Un document intern al Departamentului de Stat al SUA, consultat de Reuters, estimează că numărul cubanezilor care luptă în Ucraina se ridică la aproximativ 5.000, iar guvernul cubanez, susțin oficialii americani, îi sprijină activ.

Potrivit oficialilor ucraineni care s-au deplasat la Washington luna trecută pentru a informa liderii Congresului, cel puțin 20.000 de cubanezi „așteaptă să fie trimiși” în Rusia.

Sute, poate chiar mii de cubanezi ar fi fost recrutați de o agentă de turism multilingvă în vârstă de 41 de ani din Riazan: peste 3.000 de străini, de fapt, potrivit unei scrisori redactate de avocatul acesteia și obținută în exclusivitate de „Sistema”, unitatea de investigații rusească a Europei Libere (RFE/RL).

Și nu era singură.

„Cubanezii la Moscova”

De la începutul invaziei ruse, a apărut o rețea fragmentată de scheme de recrutare, uneori cu aprobarea oficială a statului, alteori cu un sprijin mai puțin oficial. Companiile private de mercenari, precum Grupul Wagner, și-au construit propriul canal de recrutare aprobat, țintind deținuții din închisorile rusești.

Detaliile despre cum au ajuns Vegas și Velasquez în Ucraina sunt neclare. Niciunul dintre ei nu a putut fi localizat pentru a oferi comentarii suplimentare.

Cu toate acestea, descrierea călătoriei lor prezintă mai multe detalii care se suprapun cu planul pus la cale de Elena Smirnova, o femeie rusă care conducea propria agenție de turism la Riazan, la aproximativ 200 de kilometri sud-est de Moscova.

Povestea lor se suprapune și cu cea a lui Frank Manfuga, un cubanez de 36 de ani capturat de trupele ucrainene în martie 2024, la trei luni după ce s-a alăturat armatei ruse. În interviurile acordate Serviciului ucrainean al RFE/RL, el a spus că a fost păcălit să se urce într-un avion cu destinația Rusia, cu promisiunea unui loc de muncă în construcții.

La începutul anului 2023, Smirnova a început să posteze anunțuri de locuri de muncă în limba spaniolă pe Facebook și pe platforma rusească VK, într-un grup în limba spaniolă numit „Cubanezi la Moscova”.

Anunțurile de angajare, șterse între timp, ofereau un bonus la semnarea contractului, un salariu lunar de aproximativ 200.000 de ruble (2.000 de dolari) și, în cele din urmă, cetățenia rusă. Sumele erau mult mai mari decât salariile medii din Cuba.

Conform contractelor, detaliate în scrisoarea avocatului apărării obținută de RFE/RL, Smirnova urma să suporte costurile de călătorie ale recruților de la Havana la Moscova, cazarea în Rusia și cheltuielile conexe.

După sosirea în Rusia, persoana respectivă îi rambursa aceste cheltuieli după semnarea unui contract. Smirnova sau colegii ei făceau o copie a cardului bancar al persoanei respective și retrăgeau o sumă inițială, pentru a-și acoperi cheltuielile.

Un articol din mai 2023 din ziarul Riazanskie Vedomosti detaliază modul în care un grup de noi recruți, din Rusia și Cuba, au semnat contracte. „Motivația principală este de a ajuta patria noastră în aceste vremuri dificile pentru ea, iar componenta financiară este un bonus plăcut”, a declarat un recrutor militar local, citat de ziar.

„Denaturarea faptelor”

În vara anului 2023, însă, un grup de aproximativ 12 recruți cubanezi a început să refuze să mai efectueze plăți către Smirnova. Câteva luni mai târziu, mai mulți cubanezi au declarat în interviuri de presă că aceasta le-ar fi sustras bani din conturile bancare. Două plângeri au fost depuse la poliție pe 25 aprilie 2024, iar a treia a fost - a doua zi.

În aceeași lună, Smirnova a fost arestată, acuzată de furt și întemnițată.

Într-o scrisoare adresată comisarului rus pentru drepturile omului, avocatul Elenei Smirnova, Serghei Poseliaghin, a protestat împotriva urmăririi penale și detenției clientei sale, afirmând că anchetatorii „denaturează faptele” și că ea este victima unei conspirații. El a solicitat eliberarea anticipată a clientei sale în schimbul semnării unui contract cu Ministerul Apărării, pentru a lucra ca traducătoare într-o unitate de informații semnalistice.

Scrisoarea a fost furnizată RFE/RL de către deputatul ucrainean Marian Zabloțki, unul din cei care au mers la Washington luna trecută. El nu a vrut să spună de unde avea documentul.

În scrisoarea datată cu 23 octombrie 2024, Poseliaghin a scris că Smirnova a fost implicată în recrutarea a peste 3.000 de cubanezi și alți străini. El a scris că Smirnova le-a spus tuturor recruților că își va recupera plățile în avans din conturile lor bancare, după semnarea contractului.

El a mai susținut că 11 persoane care au depus plângeri au fost presate să facă acest lucru de către reprezentanții autorităților.

Poseliaghin nu a răspuns la întrebările trimise de RFE/RL prin e-mail.

Trei dintre persoanele care au semnat plângeri împotriva Elenei Smirnova sunt cetățeni cubanezi, potrivit informațiilor dintr-o bază de date cu rapoarte ale poliției analizată de „Sistema”.

Unul dintre ei, identificat ca Rene Fleitas, are un cont de Facebook, unde a postat pe 11 martie 2025 o fotografie în care apare la Moscova, cu Kremlinul în fundal.

Bărbatul nu a răspuns la mesajele trimise prin Facebook. Cu toate acestea, o rudă identificată ca fiind vărul lui Fleitas a declarat pentru „Sistema”, într-un mesaj pe Facebook, că Fleitas a fost înșelat și a ajuns pe câmpul de luptă. Vărul a spus că Fleitas este acum dispărut.

Flori din săpun

În plângerile depuse de cubanezi la poliție împotriva Elenei Smirnova, o altă femeie pe nume Olga Șileaeva a fost, de asemenea, numită ca presupusă complice.

Șileaeva, o coafeză cu jumătate de normă în vârstă de 41 de ani, al cărei soț servește într-o brigadă de întreținere a aviației militare, a lucrat îndeaproape cu Smirnova, ocupându-se de contractele pentru recruții străini.

Potrivit unei cunoștințe comune, care a vorbit cu „Sistema” cu condiția ca numele ei să nu fie dezvăluit, Smirnova și Șileaeva erau văzute constant la centrul de recrutare din Riazan, completând contracte pentru 30 până la 40 de persoane pe zi.

O cubaneză care lucra ca bonă pentru Smirnova, îngrijindu-i cei trei copii, a ajutat-o și ea, ocupându-se de actele necesare, cumpărând bilete și întâmpinând noii recruți la sosire.

Smirnova, care nu a putut fi contactată pentru a comenta, a fost eliberată din arestul preventiv la începutul acestui an. Șileaeva a refuzat să comenteze când a fost contactată de „Sistema” prin intermediul conturilor sale de social media.

Dar o altă cunoștință a femeilor a declarat pentru „Sistema” că ambele au fost trimise în Ucraina cândva în primăvara anului 2025. În prezent, ele servesc într-o unitate formată în principal din foști deținuți, atașată unei brigăzi a Armatei Întâia de Tancuri din Rusia, a spus persoana respectivă.

Unii dintre cubanezi, când au ajuns în Rusia, nu știau că vor merge la război, potrivit cunoștinței comune. Ei credeau că vor lucra pe șantiere de construcții sau în meserii similare.

Cunoștința a atribuit cea mai mare parte a vinei pentru înșelarea cubanezilor unei femei cubaneze de 37 de ani care locuiește în Rusia, pe nume Dana Diaz.

Pagina VK a lui Diaz prezintă o fotografie în care ea poartă o șapcă cu litera V și steagul Rusiei, alături de un ecuson cu steagul cubanez pe mânecă. Un cont Telegram pe care îl administrează promovează, printre altele, buchete de flori sculptate din săpun.

Numărul de telefon al lui Diaz apare în anunțurile de recrutare postate de Smirnova pe Facebook și VK. În grupul de Facebook „Cubanezi la Moscova”, unele persoane o acuză că le-a înșelat cunoștințele. Cei doi bărbați care au apărut în videoclipul de pe YouTube din 2023 menționează, de asemenea, o femeie pe nume Dana.

„Sistema” a contactat-o pe Diaz prin contul ei de Telegram și a întrebat-o dacă ajută străinii să găsească locuri de muncă și să semneze contracte militare.

„Nu”, a răspuns Diaz.

Tur sub acoperire

Nu este clar în ce măsură schema de recrutare dirijată de Smirnova a funcționat cu aprobare oficială. „Sistema” nu a găsit dovezi care să indice legături directe între ea sau presupușii ei complici și agențiile de informații sau armata, cu excepția soțului Olgăi Șileaeva, care era înrolat în armată.

Cu toate acestea, obținerea vizelor și a permiselor de călătorie pentru zeci, dacă nu chiar sute de cubanezi și alți străini ar fi atras atenția Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului de Interne sau a altor agenții guvernamentale.

Zabloțki, legislatorul ucrainean, a declarat că, în opinia sa, „operațiunea Smirnova” a fost cu știința FSB sau GRU, două dintre principalele agenții de informații ale Rusiei.

„Operatorii turistici au servit în mod tradițional ca acoperire pentru [Rusia] în ceea ce privește logistica”, a declarat el pentru „Sistema”. „Mai precis, în cazul Cubei, aceștia nu sunt esențiali. Observăm recrutări efectuate de agenți FSB și GRU, ale căror identități sunt cunoscute cu certitudine.”

„Faptul că unul dintre ei avea și un operator turistic [ca parte a schemei] nu este deloc surprinzător”, a spus deputatul.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a redirecționat întrebările trimise de „Sistema” către Ministerul Apărării, care nu a răspuns la e-mailuri.

La Havana, Ministerul de Externe al Cubei a contestat acuzațiile SUA potrivit cărora trupele sale luptă în Ucraina.

„Cuba nu este implicată în conflictul armat din Ucraina și nu participă cu personal militar acolo sau în orice altă țară”, se arată într-o declarație din 11 octombrie.

Ministerul a declarat că nu știe câți cetățeni sunt implicați în conflict, dar a afirmat că are „o politică de toleranță zero față de mercenari, traficul de persoane și participarea cetățenilor săi la orice confruntare armată într-o altă țară”.

Mike Eckel, corespondent internațional senior al RFE/RL, a contribuit la realizarea acestui reportaj.

