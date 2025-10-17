Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

Cântăreață din Rusia, închisă pentru un concert de stradă antiregim

Cântăreață din Rusia, închisă pentru un concert de stradă antiregim Cântăreață din Rusia, închisă pentru un concert de stradă antiregim
Embed
Cântăreață din Rusia, închisă pentru un concert de stradă antiregim

Nici o sursă media

0:00 0:01:47 0:00

O cântăreață rusă în vârstă de 18 ani, Diana Loghinova, cu numele de scenă Naoko, a fost condamnată la 13 zile de închisoare pe 16 octombrie, după ce a interpretat cântece anti-regim la un concert de stradă la Sankt Petersburg. Motivul condamnării – organizare de întruniri neautorizate. Un videoclip al formației sale, Stoptime, în care interpretează cântecului unui artist rus exilat care se opune războiului din Ucraina, a devenit viral.

Vezi programe TV Vezi programe radio
XS
SM
MD
LG