„O să vă omorâm pe toți!”. Amenințările filmate ale unui etnic rus la adresa unei familii ucrainene-bieloruse, virale pe net

Incidentul s-a petrecut într-un tren pe ruta Interlaken - Spiez. Elena este refugiată din Ucraina, iar soțul ei s-a născut și a crescut într-o familie de bieloruși în Elveția, părinții lui emigrând acolo încă din anii ’90.

Gabriel spune că a cunoscut-o pe Elena la locul de muncă. Acasă, ea îi vorbește în ucraineană, iar el îi răspunde în rusă. În tren, unde cei doi se aflau cu copilul lor mic, Elena a vorbit din nou cu soțul în ucraineană, lucru care l-a deranjat puternic pe un bărbat din rândul de alături.

Acesta a insultat și înjurat cuplul, afirmând și că este cetățean elvețian, iar dacă anunță poliția, Elena și Gabriel vor fi expulzați din țară.

„Ce ai cu rușii? Eu sunt rus. O să vă omorâm pe toți (...) Ieșiți naibii din acest vagon (...) până nu vă pățește ceva copilul!”, a urlat agresorul, potrivit înregistrării video făcută de Elena.

Ucraina cere anchetarea incidentului „revoltător”

Înregistrarea incidentului a devenit virală pe internet, provocând reacții ale unor oficial guvernamentali ucraineni. Agresorul a fost identificat drept Aleksandrs Vabiks, din Letonia, țară cu o importantă comunitate de etnici ruși.

Reprezentantul ministerului de Externe de la Kiev, Gheorghi Tihii, a calificat imaginile din tren drept revoltătoare. „Declarații inacceptabile, care instigă la ură și la dușmănie interetnică”, a scris el pe rețeaua X, precizând că Ucraina a cerut autorităților elvețiene să investigheze cazul și să tragă la răspundere persoanele vinovate.

Poliția elvețiană desfășoară o anchetă privind incidentul, așteptând înregistrările camerelor de supraveghere din tren. Reprezentanții poliției au declarat postului Current Time că ambele părți intenționează să depună plângeri una împotriva celeilalte și că vor fi audiate.

Agresorul, anchetat în Letonia pentru incitare la ură contra ucrainenilor

Într-un interviu cu serviciul bielorus a Europei Libere, Gabriel a spus că Vabiks a început să se comporte agresiv când a înțeles că Elena este refugiată ucraineană:

„Soția a pornit telefonul și a început să-l filmeze. Eu îi vorbeam cu politețe, încercam să-l calmez, îi arătam că în jur sunt turiști, copii (...)”, a spus Gabriel. El recunoaște că „i-a dat vreo două” lui Vabiks, dar a reacționat numai după ce acesta a trecut de la vorbe la fapte.

„Cunosc legile elvețiene și m-am stăpânit. Dar când s-a ridicat și i-a dat jos telefonul din mână soției, am reacționat pentru că amenințarea nu era doar la adresa mea, ci la adresa soției și copilului meu”, a spus Gabriel.

Când el și alți pasageri au sunat la poliție, Vabiks a încercat să se ascundă în tren, dar poliția l-a găsit și l-a escortat afară. „Trenul era supraaglomerat, turiștii chinezi s-au baricadat în toaletă cu copiii, era un haos total”, a mai povestit Gabriel.

Presa letonă a scris că Vabiks s-a născut la Riga, iar conform profilului său de Facebook, în ultimele luni se afla într-adevăr în Elveția. Presa letonă l-a găsit în registrul datornicilor la pensie alimentară, iar persoane care îl cunosc l-au identificat.

Pe 17 octombrie seara, autoritățile letone au anunțat că au deschis o anchetă penală contra lui Vabiks în baza articolului 78, alineatul 3, din Codul penal leton, privind „acțiuni menite să incite la ură și dușmănie națională și etnică împotriva ucrainenilor, însoțite de violență și amenințări”.

