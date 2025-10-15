Președintele Serbiei confirmă că în tabăra tactico-militară organizată în țara sa pentru moldoveni activau cetățeni ruși

„Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu de informații rus, dar am stabilit prezența a trei cetățeni ruși în tabăra Sunčana Reka, nu departe de Loznica”, a spus Vučić, răspunzând unei întrebări adresate de redacția sârbă a Europei Libere, Radio Slobodna Evropa.

Autoritățile moldovene spun că zeci de moldoveni au fost instruiți în Serbia timp de câteva luni, înainte de alegerile parlamentare moldovene din 28 Septembrie, în tabere organizate de serviciile secrete rusești.

Cu doar șase zile înainte de vot, poliția moldoveană a anunțat reținerea a 74 de persoane, suspectate de pregătirea unor revolte înainte și după scrutin, în cazul înfrângerii forțelor politice pro-ruse.

Președintele Serbiei a reamintit la conferința de presă că țara sa a reținut doi cetățeni sârbi bănuiți și ei de implicare în organizarea taberei. „Ei ne-au oferit informații despre persoanele respective [cetățenii ruși], iar ancheta este în desfășurare”, a spus Vučić.

Urmele Rusiei, confirmate în premieră de autoritățile sârbe

Nu este prima dată când președintele Serbiei confirmă existența taberei, dar este pentru prima dată când confirmă și implicarea rușilor și vorbește despre aceasta în prezența șefei Comisiei Europene. Moscova a negat acuzațiile, iar poliția și procuratura sârbe nu au menționat Rusia în declarațiile lor oficiale până acum.

Într-un interviu acordat Europei Libere, pe 24 septembrie, înaintea alegerilor moldovene, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a spus că Uniunea Europeană analizează „cum a fost posibil” ca zeci de moldoveni să fie instruiți în Serbia în tactici de destabilizare.

„Suntem conștienți de acest lucru și, în acest caz concret, chiar analizăm acum - cine, când și cum a fost posibil”, a spus Kos în interviu, fiind întrebată în legătură cu declarațiile autorităților moldovene despre antrenamentele din țara balcanică.

Presa sârbă de investigație, inclusiv redacția sârbă a Europei Libere, au descoperit la începutul lunii octombrie că tabăra de antrenament se afla în complexul turistic Sunčana Reka din apropiere de Loznica, dar și faptul că a fost vizitată de ruși, forțând autoritățile sârbe să reacționeze.

Vedeți în animația de mai jos amplasarea pe hartă a complexului.

Radio Slobodna Evropa a mai aflat că acest complex turistic de opt hectare, deținut de un fost boxer pe malul râului Drina de pe granița cu Bosnia și Herțegovina, a fost vizitat în trecut chiar de președintele Vučić și soția sa, care a fost declarată „Personalitate a orașului Loznica”, în 2024.

Cetățean de onoare al orașului Loznica este, de 15 ani, și președintele rus, Vladimir Putin.

Presiuni europene asupra Serbiei

Declarațiile lui Vučić la conferința sa de presă comună cu Ursula von der Leyen au venit pe fondul presiunilor Bruxelles-ului ca Serbia să-și alinieze politica externă la aceea a UE, așa cum prevăd regulile aderării, inclusiv să impună vize cetățenilor din terțe state cum este Rusia.

„Avem nevoie de o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”, a declarat von der Leyen, vorbind alături de Vučić.

Serbia trebuie să „fie mai concretă” în dorința de aderare la UE, a mai spus președinta Comisiei Europene, solicitând respectarea statului de drept, reformele electorale, libertatea presei și sancțiunile europene împotriva Rusiei.

