Antrenați de un rus în Serbia ca să facă scandal la Chișinău. Noi detalii despre tabăra secretă de pe râul Drina

Cetățeanul rus Serghei Andreenkov și belarusul Aliaksandr Hontarau ar fi instructorii care au pregătit vara trecută zeci de moldoveni, într-o tabără paramilitară din Serbia, pentru proteste postelectorale violente în R. Moldova, a scris recent portalul muntenegrean „Vijesti”, citând surse de la serviciul de securitate al țării.

Potrivit acestora, cei doi au vizitat Muntenegrul, mica vecină a Serbiei, pentru o perioadă scurtă, la începutul lunii august, cel mai probabil pentru a-și asigura legalitatea prezenței în Serbia, unde rușii și belarușii nu pot să rămână mai mult de 30 de zile consecutiv.

În septembrie, cel puțin unul dintre ei - Serghei Andreenkov - se afla încă în Serbia, relatează serviciul sud-slavic al RFE/RL. Jurnaliștii de la Radio Slobodna Evropa (RSE) au reușit să descopere „urmele digitale” ale cetățeanului rus, anume pe aplicația de fitness „Strava”. Datele analizate de RSE au indicat prezența lui Andreenkov în apropiere de Loznica, pe malul râului Drina, unde ar fi avut loc antrenamentele.

Poliția de la Podgorița nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentariu din partea RSE cu privire la informațiile din „Vijesti”.

În apropierea localității Loznica au fost organizate, potrivit unui anunț al ministerului de interne al Serbiei din 26 septembrie, „instruiri tactico-militare pentru cetățeni ai Moldovei și României”.

Tot atunci, au fost arestați doi cetățeni sârbi, Lazar Popović din Belgrad și Savo Stevanović din Loznica, care sunt suspectați de organizarea „cursurilor de luptă tactică”. Cei doi sunt foști colaboratori ai ministrului fără portofoliu din guvernul de la Belgrad, Nenad Popović.

Ministrul Popović se află pe lista sancțiunilor SUA pentru legăturile sale cu Rusia, respectiv, pentru numeroasele firme pe care le deține în Rusia și prin intermediul cărora, potrivit Trezoreriei americane, „se îmbogățește folosindu-se de legăturile sale la Kremlin” .

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a confirmat existența taberelor. Totodată, el a spus că informațiile respective nu au fost obținute de către serviciile de informații, ci de la persoane private.

Cum s-au descoperit „urmele digitale” ale lui Andreenkov?

Serviciul sud-slavic al RFE/RL a obținut informații despre mișcările lui Andreenkov prin adresa de e-mail cu care s-a înregistrat pe aplicații instalate pe telefonul mobil.

Mai mult, acest e-mail poate fi găsit în registrul comercial al Rusiei, unde Andreenkov l-a indicat la datele de contact pentru înregistrarea unei firme, care acum nu mai este activă.

Slobodna Evropa l-a contactat pe Andreenkov pe această adresă electronică, dar nu a primit niciun răspuns cu privire la dezvăluirile făcute de „Vijesti”, dar și despre șederea sa în Serbia, până la publicarea acestui text.

Ce se știe despre tabăra paramilitară?

Potrivit ministerului de interne de la Belgrad, cetățenii moldoveni erau instruiți cum să opună rezistență fizică poliției, în cazul unor revolte în ziua alegerilor de la 28 septembrie sau din perioada următoare.

Se bănuiește că antrenamentele au avut loc între 16 iulie și 12 septembrie, la acestea participând 150-170 de cetățeni moldoveni și români.

Datele analizate de jurnaliștii de la Slobodna Evropa arată că Serghei Andreenkov a folosit aplicația „Strava”, pentru monitorizarea alergărilor, sau a joggingului în Serbia, în zilele de 8, 9 și 12 septembrie. Trasele curselor sale de jogging au trecut prin apropierea pensiunii „Sunčana reka”, care ar fi găzduit participanții la tabăra paramilitară.

Cine sunt presupușii instructori?

Numele instructorilor, Serghei Aleksandrovici Andreenkov și cetățeanul belarus Aliaksandr Hontarau, au fost dezvăluite de portalul de știri „Vijesti”, care citează surse de la Agenția de Securitate Națională din Muntenegru.

„Vijesti” a mai scris că Andreenkov și Hontarau au intrat de două ori în Muntenegru. Prima dată a fost pe 10 august, cu un autocar înmatriculat în Loznica. O nouă intrare a avut loc pe 2 septembrie, tot cu un autoturism cu numere de înmatriculare din Loznica, când au rămas în Muntenegru mai puțin de o oră.

Slobodna Evropa a cerut Poliției de la Podgorița să spună dacă serviciile de frontieră și securitate din Muntenegru au înregistrat intrarea celor doi, care a fost scopul vizitei acestora și cât timp au rămas în țară, dar răspunsurile nu au sosit până la publicarea acestui text.

La fel, ministerele de interne din Serbia și Republica Moldova nu au răspuns imediat la o întrebare a RSE dacă Andreenkov sau oricare alt cetățean străin ar fi vizat în investigațiile desfășurate în cele două țări referitoare la antrenamentele din Loznica.

Cine este Serghei Andreenkov

Conform informațiilor publice disponibile pe internet și pe rețelele sociale, Serghei Aleksandrovici Andreenkov este un fost luptător de karate, antrenor de arte marțiale și membru al unui serviciu de salvare montană.

A concurat pentru categoria „centură albastră” în arte marțiale ju-jitsu.

Andreenkov este și membru al partidului Rusia Unită, condus de Vladimir Putin. În luna mai a acestui an, el a participat la alegerile locale pentru consiliul municipal din Smolensk, un oraș din apropierea graniței cu Belarus. El a ocupat locul patru din șase candidați. Datele pot fi consultate pe site-ul partidului rus de guvernământ.

Informațiile privind data nașterii și locul de reședință sunt confirmate de o postare ștearsă de pe rețeaua socială rusă VK, pe care RSE a găsit-o salvată într-o arhivă web.

Jurnaliștii de la serviciul sud-slavic al RFE/RL au folosit și instrumente de recunoaștere facială, identificându-l pe Andreenkov în imagini de la mai multe acțiuni ale partidului Rusia Unită.

În luna mai a acestui an, el a primit o distincție a ministerului apărării de la Moscova „pentru contribuția la consolidarea apărării Federației Ruse”.

Cu acea ocazie, s-a anunțat că voluntarii din Smolensk au participat activ la livrarea de muniție, echipamente speciale, alimente și produse de igienă personală pe frontul din regiunile ruse Belogorod și Kursk, unde forțele ucrainene au efectuat o incursiune terestră fulgerătoare în august 2024.

Andreenkov a participat activ și la acțiuni de aprovizionare a forțelor rusești în regiunea ucraineană Harkov, în iulie 2023. De exemplu, el apare în imagini publicate pe Telegram de șeful administrației rusești de ocupație din Harkov, Vitali Gancev, care se află pe listele de sancțiuni ale SUA, Marii Britanii și Noii Zeelande.

Într-o altă fotografie, el apare alături de deputatul rus Artiom Turov, vicepreședinte al comitetului pentru CSI al Dumei de Stat, în timp ce transmiteau un lot de ajutoare trupelor rusești din estul Ucrainei, în iulie 2024. Conform anunțului, au fost livrate drone, echipamente de recunoaștere și comunicații pentru liniile de front din regiunile Herson, Zaporojie, Donețk și Luhansk.

Radio Slobodna Evropa și „Vijesti” nu au reușit să găsească informații mai detaliate despre al doilea presupus instructor din Loznica, cetățeanul belarus Aliaksandr Hontarau.

Arestările din Republica Moldova

Despre tabăra paramilitară din Serbia a vorbit prima dată președinta Moldovei, Maia Sandu, înaintea scrutinului din 28 septembrie.

Cu doar șase zile înainte de alegerile parlamentare, poliția moldoveană a anunțat reținerea a 74 de persoane, suspectate de pregătirea unor revolte înainte și după scrutin, în cazul înfrângerii forțelor politice pro-ruse.

În urma unei ample operațiuni, care a inclus și 250 de percheziții, au fost confiscate arme, corturi, cartele SIM, pașapoarte și bani.

Potrivit poliției, majoritatea suspecților au fost antrenați în Serbia, la „tabere militare” organizate de serviciile secrete rusești, inclusiv GRU (agenția de informații militare externe a Rusiei), pentru a crea „destabilizări și dezordini în masă” în Republica Moldova.

Poliția a mai spus că o parte din aceștia ar fi călătorit în țara candidată la aderarea la UE în cadrul unor pelerinaje ortodoxe, dar, ajunși la fața locului, erau recrutați contra sumei de 400 de dolari.

Şeful Poliției moldovene, Viorel Cernăuțeanu, directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, și șeful interimar al Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtună, au spus că mulți dintre cei reținuți pe 22 septembrie cooperează cu ancheta. Aceștia urmau să fie puși în libertate, dar procurorii vor cere mandate de arestare pentru 12 persoane, într-un dosar de pregătire a dezordinilor în masă.

