Serbia anchetează 11 suspecți pentru acte de violență și instigatoare la ură comise în Franța

Autoritățile din Serbia au anunțat că interoghează 11 persoane suspectate de implicare într-o serie de acte de ură împotriva unor lăcașuri musulmane și evreiești din Franța, care au inclus amplasarea de capete de porc în fața unor moschei și vopsirea unor sinagogi cu vopsea verde.

Suspecții, cetățeni sârbi, au fost arestați săptămâna aceasta și se crede că au comis o serie de acte de ură între aprilie și septembrie anul acesta.

Presupusul lider al grupării, identificat cu inițialele MG, este încă în libertate.

Cel mai recent incident a avut loc la Paris la începutul lunii septembrie, când mai multe capete de porc au fost lăsate în fața a nouă moschei pariziene. Pe mai multe dintre ele era mâzgălit numele președintelui francez Emmanuel Macron.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a lansat o anchetă, declarând pe X pe 9 septembrie că se depun toate eforturile pentru „a-i găsi pe autorii acestor acte odioase”.

Zeci de stele ale lui David, asemănătoare celor de pe steagul Israelului, au fost pictate pe clădiri din Paris și din mai multe suburbii pe 31 octombrie, semn al creșterii antisemitismului în Franța.

Poliția din Paris a declarat despre capetele de porc că au fost plasate de cetățeni străini care călătoreau într-o mașină cu numere de înmatriculare sârbești.

Un fermier din Normandia le-a spus anchetatorilor că două persoane aflate într-un vehicul cu plăcuțe de înmatriculare „care arătau ca cele sârbești” au cumpărat 12 capete de porc de la el și apoi au plecat imediat, potrivit parchetului din Paris.

Camerele de supraveghere au înregistrat aceleași persoane sosind la Paris și au arătat doi bărbați așezând capete de porc în fața mai multor moschei, a declarat poliția.

În aprilie, Muzeul Holocaustului din Paris, trei sinagogi și un restaurant evreiesc au fost vandalizate cu vopsea verde.

Grupul de 11 persoane, identificate doar după inițiale, au fost interogate la Parchetul Superior din orașul sârb Smederevo. Aceștia au fost arestați sub suspiciunea de asociere pentru „comiterea unor infracțiuni de discriminare rasială și de altă natură și spionaj”, se arată în comunicat.

Procurorii au propus ca nouă dintre ei să fie arestați preventiv pentru o perioadă de până la 30 de zile, relatează AFP.

Franța dă vina pe Rusia

Oficialii francezi au declarat că investighează rolul Rusiei în operațiunile de destabilizare menite să alimenteze tensiunile sociale și să adâncească diviziunile din țară.

Le Monde a relatat pe 27 septembrie că anchetatorii francezi suspectează că un cetățean sârb „ar fi organizat două operațiuni de destabilizare care vizau spații religioase și memoriale din Paris și împrejurimi”.

Anchetatorii suspectează că „aceste operațiuni de interferență străină au avut ca scop semănarea discordiei în societatea franceză”, a relatat cotidianul Le Monde.

Cu toate acestea, autoritățile franceze de anchetă încă nu au dovezi concrete ale implicării Rusiei, a precizat Le Monde.

Procurorul francez Laure Beccuau a declarat în septembrie că tacticile folosite în atacurile asupra moscheilor seamănă cu alte incidente care au zguduit Franța în ultimii doi ani, inclusiv pictarea a aproximativ 60 de stele ale lui David pe clădiri din Paris și cartierele înconjurătoare.

„De aceea putem fi convinși că aceste incidente sunt acte de interferență”, a declarat ea pentru postul de știri francez BFMTV.

Beccuau a adăugat că autorii erau cetățeni est-europeni care adesea fotografiază ceea ce fac și trimit imaginile către persoane din afara Franței.

Serbia, care aspiră la aderarea la UE, are legături strânse cu Rusia și este singura țară europeană care nu a impus sancțiuni Moscovei.

Procurorii sârbi au declarat că cele 11 persoane sunt suspectate și de implicare în acte de ură comise în Germania, dar nu au furnizat informații detaliate. Presa germană a relatat în decembrie că un cap de porc a fost plasat în fața unei moschei din Frankfurt.

RFE/RL nu a primit niciun răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea autorităților din Franța, Germania și Serbia.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

