Exclusiv: Cine este neo-nazistul rus din spatele unei campanii obscure de recrutare a GRU

Ce au în comun GRU-ul rusesc, un veteran neo-nazist al războiului din Ucraina și un fost suporter de fotbal de extremă dreapta? O campanie în curs de racolare a sabotorilor în Statele Unite și Europa. Sistema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, a documentat pentru prima oară aceste legături.

Clipul video a început să circule la începutul lui august, în principal pe canale de Telegram cunoscute pentru mesajele naționaliste pro-ruse și atitudinea pro-război. O voce feminină povestește peste imagini pixelate, în tonuri sepia, ale haosului economic din Rusia anilor 1990 care se transformă în simboluri imperiale și biserici, precum Catedrala Sf. Vasile din Piața Roșie.

„Dragi compatrioți care trăiți în fara Rusiei, ne adresăm vouă”, intonează naratoarea. „A venit vremea să deveniți eroi și să intrați în istorie! Scrieți-ne și vă vom ajuta să vă apărați dreptul la viață, libertate și viitor. Vă vom ajuta să vă apărați Patria Mamă!”

„Cu respect, Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Ruse”, scrie la final, iar privitorii sunt direcționați către un bot de recrutare – un program automatizat pe aplicația Telegram.

Luni de zile, oficialii occidentali din serviciile de informații și din domeniul aplicării legii au avertizat asupra unei tendințe alarmante: au apărut persoane aleatorii – „freelanceri”, „proxy-uri”, „agenți de unică folosință” – recrutați, de obicei prin Telegram, de multe ori fără să fie în deplină cunoștință de cauză, pentru a îndeplini diverse sarcini clandestine, uneori distructive: supraveghere, incendiere, sabotaj, răspândirea dezinformării.

Agențiile care se ocupă de recrutare și angajări, spun autoritățile, sunt deseori legate – direct sau indirect – de Rusia. Ceea ce include și „Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Ruse”, cunoscut mai degrabă sub numele GRU.

„Observăm un număr tot mai mare de persoane, pe care le-am putea descrie ca «proxies», care sunt recrutate de servicii secrete străine”, a afirmat Dominic Murphy de la Poliția Metropolitană a Marii Britanii pe 18 septembrie, în timp ce susținea o declarație referitoare la arestarea a doi bărbați care ar fi fost recrutați pentru a incendia un depozit cu bunuri pentru Ucraina.

Bărbații ar fi fost recrutați de către Grupul Wagner, compania rusească de mercenari în prezent semi-defunctă, ale cărei operațiuni sunt acum controlate, în mare parte, de Ministerul Apărării.

În spatele videoclipului „Apărarea Patriei Mamă” și al botului de recrutare e o unitate afiliată GRU, cunoscută sub numele de Centrul de Informații Melodia. Centrul a fost responsabil, în 2024, de un bot similar de recrutare, în care apare și fictivul Ochi al lui Sauron din filmele Stăpânul Inelelor.

Noile descoperiri ale Systema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, leagă pentru prima dată videoclipurile și boții de recrutare direct de GRU.

Omul din spatele clipului video „Apărarea patriei mamă” și a boților de recrutare e directorul adjunct al Melodia – un bine cunoscut blogger rus neo-nazist, care a luptat în Ucraina, a sărbătorit ziua de naștere a lui Adolf Hitler, a cerut castrarea ucrainenilor și a descris războiul ca o experiență sexuală.

„Când un bărbat pleacă la război, e vorba de o dorință sexuală”, spune bărbatul, pe nume Ievgheni Rasskazov, într-un interviu difuzat în 2021, cu șase luni înainte ca Rusia să începă invazia Ucrainei.

„E tot atâta dorință cât e cea pentru o femeie. Când ucizi [un inamic], savurezi faptul că nevasta lui devine văduvă. Savurezi cum plânge familia, cum ajunge el acasă în coșciug. Îți poate provoca erecție”, a mai spus Ievgheni Rasskazov.

Din cenușa Grupului Wagner

În octombrie 2023, lt. gen. Vladimir Alexeiev, numărul doi din GRU, le-a înmânat medalii celor care au luptat în bătălia pentru capturarea fortăreței ucrainene Bahmut. Mercenarii, precum și pușcăriașii eliberați care au luptat cu Grupul Wagner, au jucat un rol cheie în capturarea orașului, care a avut loc cu cinci luni înainte de această ceremonie de premiere.

Printre cei care au primit medalii, conform unui videoclip de pe Telegram, a fost Mihail Turkanov, fost luptător de arte marțiale mixte și mare fan al lui Zenit, echipa de fotbal din St. Petersburg.

Turkanov este și veteran al unei entități legate de GRU, pe nume Espanola, o organizație de dreapta înființată în 2022, care s-a dezvoltat din cluburile extremiste de fani ai fotbalului cunoscute ca „ultrași”.

Membrii Espanola – mulți dintre ei foști ultrași – îmbrățișează simbolistica nazistă: numărul brigăzii este 88, care este o marcă nazistă: a opta literă a alfabetului este repetată, HH, pentru a însemna „Heil Hitler”.

Turkanov a fost amendat în 2019 pentru că a afișat public tatuaje cu svastica și sloganul codificat nazist „14/88”, unde numărul 14 reprezintă o propoziție din paisprezece cuvinte folosită de naziști pentru a-și justifica acțiunile.

Afișarea simbolurilor naziste este ilegală în Rusia.

Unii dintre membrii Espanola au fost, de asemenea, uciși în războiul din Ucraina.

Oficial, Espanola este independentă. De fapt, face parte din Corpul Voluntarilor, o rețea obscură de miliții neoficiale, organizații de voluntari și unități paramilitare, cu legături interconectate între ele – și cu GRU însuși.

Unele dintre entități includ părți ale Grupului Wagner, care a fost în mare parte desființat după moartea fondatorului său, Evgheni Prigojin, în urma rebeliunii sale eșuate.

Rămășițe ale grupului au fost încorporate în Ministerul Apărării sau în alte părți.

O mare parte din recrutarea și coordonarea acestor grupuri e făcută de Redut, o companie secretă înființată de GRU în perioada premergătoare morții lui Prigojin, în august 2023.

Generalul GRU Vladimir Alexeiev a fost numit unul dintre fondatorii Wagner. A fost creditat, de asemenea, cu conceperea sistemului de recrutare Redut.