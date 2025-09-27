Exclusiv: Cine este neo-nazistul rus din spatele unei campanii obscure de recrutare a GRU

Ce au în comun GRU-ul rusesc, un veteran neo-nazist al războiului din Ucraina și un fost suporter de fotbal de extremă dreapta? O campanie în curs de racolare a sabotorilor în Statele Unite și Europa. Sistema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, a documentat pentru prima oară aceste legături.
Clipul video a început să circule la începutul lui august, în principal pe canale de Telegram cunoscute pentru mesajele naționaliste pro-ruse și atitudinea pro-război. O voce feminină povestește peste imagini pixelate, în tonuri sepia, ale haosului economic din Rusia anilor 1990 care se transformă în simboluri imperiale și biserici, precum Catedrala Sf. Vasile din Piața Roșie.
„Dragi compatrioți care trăiți în fara Rusiei, ne adresăm vouă”, intonează naratoarea. „A venit vremea să deveniți eroi și să intrați în istorie! Scrieți-ne și vă vom ajuta să vă apărați dreptul la viață, libertate și viitor. Vă vom ajuta să vă apărați Patria Mamă!”
„Cu respect, Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Ruse”, scrie la final, iar privitorii sunt direcționați către un bot de recrutare – un program automatizat pe aplicația Telegram.
Luni de zile, oficialii occidentali din serviciile de informații și din domeniul aplicării legii au avertizat asupra unei tendințe alarmante: au apărut persoane aleatorii – „freelanceri”, „proxy-uri”, „agenți de unică folosință” – recrutați, de obicei prin Telegram, de multe ori fără să fie în deplină cunoștință de cauză, pentru a îndeplini diverse sarcini clandestine, uneori distructive: supraveghere, incendiere, sabotaj, răspândirea dezinformării.
Agențiile care se ocupă de recrutare și angajări, spun autoritățile, sunt deseori legate – direct sau indirect – de Rusia. Ceea ce include și „Serviciul de Informații Militare al Forțelor Armate ale Federației Ruse”, cunoscut mai degrabă sub numele GRU.
„Observăm un număr tot mai mare de persoane, pe care le-am putea descrie ca «proxies», care sunt recrutate de servicii secrete străine”, a afirmat Dominic Murphy de la Poliția Metropolitană a Marii Britanii pe 18 septembrie, în timp ce susținea o declarație referitoare la arestarea a doi bărbați care ar fi fost recrutați pentru a incendia un depozit cu bunuri pentru Ucraina.
Bărbații ar fi fost recrutați de către Grupul Wagner, compania rusească de mercenari în prezent semi-defunctă, ale cărei operațiuni sunt acum controlate, în mare parte, de Ministerul Apărării.
În spatele videoclipului „Apărarea Patriei Mamă” și al botului de recrutare e o unitate afiliată GRU, cunoscută sub numele de Centrul de Informații Melodia. Centrul a fost responsabil, în 2024, de un bot similar de recrutare, în care apare și fictivul Ochi al lui Sauron din filmele Stăpânul Inelelor.
Noile descoperiri ale Systema, redacția rusă de investigații a RFE/RL, leagă pentru prima dată videoclipurile și boții de recrutare direct de GRU.
Omul din spatele clipului video „Apărarea patriei mamă” și a boților de recrutare e directorul adjunct al Melodia – un bine cunoscut blogger rus neo-nazist, care a luptat în Ucraina, a sărbătorit ziua de naștere a lui Adolf Hitler, a cerut castrarea ucrainenilor și a descris războiul ca o experiență sexuală.
„Când un bărbat pleacă la război, e vorba de o dorință sexuală”, spune bărbatul, pe nume Ievgheni Rasskazov, într-un interviu difuzat în 2021, cu șase luni înainte ca Rusia să începă invazia Ucrainei.
„E tot atâta dorință cât e cea pentru o femeie. Când ucizi [un inamic], savurezi faptul că nevasta lui devine văduvă. Savurezi cum plânge familia, cum ajunge el acasă în coșciug. Îți poate provoca erecție”, a mai spus Ievgheni Rasskazov.
Din cenușa Grupului Wagner
În octombrie 2023, lt. gen. Vladimir Alexeiev, numărul doi din GRU, le-a înmânat medalii celor care au luptat în bătălia pentru capturarea fortăreței ucrainene Bahmut. Mercenarii, precum și pușcăriașii eliberați care au luptat cu Grupul Wagner, au jucat un rol cheie în capturarea orașului, care a avut loc cu cinci luni înainte de această ceremonie de premiere.
Printre cei care au primit medalii, conform unui videoclip de pe Telegram, a fost Mihail Turkanov, fost luptător de arte marțiale mixte și mare fan al lui Zenit, echipa de fotbal din St. Petersburg.
Turkanov este și veteran al unei entități legate de GRU, pe nume Espanola, o organizație de dreapta înființată în 2022, care s-a dezvoltat din cluburile extremiste de fani ai fotbalului cunoscute ca „ultrași”.
Membrii Espanola – mulți dintre ei foști ultrași – îmbrățișează simbolistica nazistă: numărul brigăzii este 88, care este o marcă nazistă: a opta literă a alfabetului este repetată, HH, pentru a însemna „Heil Hitler”.
Turkanov a fost amendat în 2019 pentru că a afișat public tatuaje cu svastica și sloganul codificat nazist „14/88”, unde numărul 14 reprezintă o propoziție din paisprezece cuvinte folosită de naziști pentru a-și justifica acțiunile.
Afișarea simbolurilor naziste este ilegală în Rusia.
Unii dintre membrii Espanola au fost, de asemenea, uciși în războiul din Ucraina.
Oficial, Espanola este independentă. De fapt, face parte din Corpul Voluntarilor, o rețea obscură de miliții neoficiale, organizații de voluntari și unități paramilitare, cu legături interconectate între ele – și cu GRU însuși.
Unele dintre entități includ părți ale Grupului Wagner, care a fost în mare parte desființat după moartea fondatorului său, Evgheni Prigojin, în urma rebeliunii sale eșuate.
Rămășițe ale grupului au fost încorporate în Ministerul Apărării sau în alte părți.
O mare parte din recrutarea și coordonarea acestor grupuri e făcută de Redut, o companie secretă înființată de GRU în perioada premergătoare morții lui Prigojin, în august 2023.
Generalul GRU Vladimir Alexeiev a fost numit unul dintre fondatorii Wagner. A fost creditat, de asemenea, cu conceperea sistemului de recrutare Redut.
La începutul anului 2024, oficialii din Espanola au înființat un grup semiclandestin numit Melodia, la care au fost angajați specialiști în comunicații, ofițeri de informații cibernetice și alții.
Șeful său adjunct este Rasskazov, care folosește Topaz ca „nom de guerre”.
Agenți de unică folosință
Campania de recrutare de pe Telegram a alertat serviciile secrete occidentale și ucrainene, în parte și pentru că este greu de monitorizat și detectat, și pentru că dejucarea potențialelor comploturi e, la rândul ei, dificilă.
„Nu deveniți un agent de unică folosință”, a transmis poliția germană, pe 2 septembrie, într-un comunicat neobișnuit.
Create de unități legate de GRU, precum Melodia, campaniile circulă în parte datorită unor persoane aliate sau cu aceleași idei și „influencerilor”.
Un exemplu este Alexei Zhivov, un blogger cu peste 110.000 de abonați pe Telegram, afiliat la Espanola. Pe 26 noiembrie 2024, după ce fanii unei echipe de fotbal engleze de liga a doua au invitat Rusia să lanseze rachete nucleare asupra rivalilor lor, Zhivov a amplificat postarea de pe X.
A postat un mesaj de recrutare, în limba engleză, prin care ruga oamenii să se alăture Espanolei și a inclus un link către botul Eye of Sauron cu legenda: „[Link] pentru cei care doresc să ajute Rusia în mod continuu”.
Un alt exemplu este canalul de limbă spaniolă Los Sombreros Blancos – Pălăriile albe – care are aproximativ 33.000 de abonați. Canalul, care postează în spaniolă mesaje antiglobaliste și proruse, a republicat în februarie 2025 postarea Ochiul lui Sauron.
Los Sombreros Blancos e parte a unei rețele cu aproximativ 200 de website-uri și canale similare ideologice, numit Portal Kombat – o aluzie la numele unui joc video popular și sângeros. Rețeaua republică materiale din presa de stat rusă și canale Telegram pro-Kremlin în franceză, germană, engleză, spaniolă și alte limbi, inclusiv româna.
Cele mai multe dintre website-uri pretind că își obțin informațiile de la ceva numit Rețeaua Pravda, care răspândește în mod curent narațiuni anti-occidentale.
Două canale Telegram, Selsky Rozum, în cehă, și Olej w Gwovie, în poloneză, au fost create în aceeași zi – 13 martie 2022. Canalele au avatare aproape identice. Ambele au postat linkul Ochiului lui Sauron în aceeași zi, pe 25 aprilie 2025, la câteva minute distanță unul de celălalt, în jurul orei 14:10, ora Moscovei.
Un alt cont de Telegram care a repostat rapid videoclipul „Apărarea patriei mamă” a fost cel al lui Russell Bentley, un american care a luptat în Donbasul ucrainean alături de paramilitarii ruși încă din 2014, primul an al războiului din Ucraina.
Cunoscut sub numele de „Cowboy-ul din Donbas”, Bentley a acumulat un număr mare de urmăritori pe YouTube și pe alte canale.
El a fost ucis în Ucraina în aprilie 2024. Nu este clar cine a postat videoclipul pe contul lui Bentley, după moartea sa.
Rusia și naziștii ei
Născut în Ucraina, în regiunea Donețk, bloggerul rus neo-nazist Ievgheni Rasskazov s-a radicalizat în 2014, cam în perioada în care Rusia instiga războiul în Donbas – zonă formată din regiunile ucrainene Donețk și Luhansk – împotriva forțelor guvernamentale.
S-a alăturat unei unități paramilitare de dreapta numită Rusici, condusă de Alexei Milceakov, un rus care se lăuda deschis cu simpatiile sale naziste și ideologiile rasiste.
Rusici și Milceakov au fost legați în mod credibil de atrocitățile din Ucraina și Siria și au fost desemnați drept organizație „teroristă globală” de către Statele Unite în 2022.
Rasskazov s-a întors în luptele din Ucraina, imediat după ce Rusia a lansat invazia la scară largă, în februarie 2022. „Chiar acum, am venit să ucid ucraineni. Practic, asta e tot”, i-a spus el unui intervievator.
În ultimii ani, Rasskazov pare să fi adoptat, în aparițiile publice, un ton mai blând. El a participat la ședințele parlamentului rus pe tema protejării familiei, potrivit Novaia Gazeta, în conformitate cu afirmația președintelui Vladimir Putin conform căreia Rusia este un apărător al ceea ce el numește valori tradiționale.
În februarie, Rasskazov și mai mulți membri ai organizației Espanola au vorbit cu elevii unei școli din Moscova, unde „veteranii au discutat cu copiii despre importanța educației, teme precum dragostea și Patria Mamă și și-au împărtășit experiențele de viață și viziunile asupra lumii”.
Numărul școlii unde a avut loc discursul era 88 - codul numeric pentru salutul nazist.
Nu e clar dacă Rasskazov a produs sau regizat el însuși videoclipurile.
O conversație cu „GRU”
Dacă mergi pe linkul din postarea de Telegram cu numele „Apărarea patriei mamă”, ești condus către un bot care se cheamă GRU. Dacă faci click pe bot, ți se spune să alegi limba de conversație – rusă sau engleză. Urmează un scurt chestionar: nume, adresă, ocupație, de ce vrei să te înrolezi.
Un corespondent RFE/RL care s-a indentificat ca rezident la Riga a completat chestionarul în seara unei zile lucrătoare. „Mesajul dvs. a fost trimis la GRU”, i-a răspuns botul. Trei minute mai târziu, a venit un răspuns de la ceva ce părea a fi o persoană.
„Bună seara. Ne bucurăm ca mai există patrioți ruși. Cum ne puteți ajuta?”, a scris persoana.
Întrebat de RFE/RL ce ar fi folositor, persoana a răspuns pe loc: „Camioane ucrainene cu combustibil. Știți unde să le găsiți?”.
Persoana a adăugat mai apoi: „în port [la Riga]. Sunt civile. Avem nevoie să știm unde anume sunt și să faceți o poză”.
Când corespondentul RFE/RL a întrebat despre plată, persoana a înjurat și a răspuns enervată.
„Dispari!”, a scris persoana respectivă.
„Banii nu sunt necesari. Dragostea pentru patria ta ar trebui să te încălzească și să te hrănească. Vrei bani pentru fotografii, serios? Sunt zeci ca tine doar în Riga. Nimănui nu i-a trecut prin minte să ceară bani pentru fotografii. La revedere!”.
Acesta a fost sfârșitul conversației.
Articol preluat de la Europa Liberă România.
📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te