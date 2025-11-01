„Frontul de vest” al Ucrainei: vânătoarea de dezertori la granița cu România

Pe un ecran alb-negru granulat se văd două siluete albe mărunte alergând.

Câteva momente mai târziu, o a treia persoană se apropie din direcția opusă – iar prin căștile operatorului dronei se aude o voce care avertizează. Poliția de frontieră ucraineană tocmai a împiedicat o trecere ilegală în România.

În interviuri recente cu membri ai unei unități de grăniceri și cu un bărbat ucrainean care a reușit să fugă din țară, Current Time (televiziunea de limbă rusă a RFE/RL) a descoperit cum criza mobilizării din Ucraina a alimentat o afacere ilegală la frontierele sale occidentale.

Gărzile de frontieră au declarat că bărbații care doresc să evite serviciul militar plătesc până la echivalentul a 15.000 de dolari bandelor de traficanți care angajează copii locali pentru a-i ghida – și că aproape în fiecare zi sunt capturați oameni.

„Ei inventează diverse pretexte”, a spus Vitali, un grănicer, în timp ce conducea mașina împreună cu echipa Current Time în apropierea graniței cu România. „De exemplu... am venit să admir frumoasa zonă rurală.”

Vitali a refuzat să spună câte persoane a prins.

Ucraina a interzis bărbaților cu vârsta de până la 60 de ani să părăsească țara după începerea invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022, deși recent a „relaxat” regulile pentru cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani.

„Zelenski a promis că va fi pace”

Cifrele făcute publice de legislatorii ucraineni în luna mai arată că 45.000 de bărbați au părăsit ilegal țara de la începutul interdicției. Mulți dintre ei se sustrăgeau recrutării, o problemă tot mai gravă pe măsură ce Ucraina se străduiește să completeze efectivele forțelor sale armate.

Însă un bărbat cu care Current Time a discutat online, a cărui identitate este păstrată secretă din motive de securitate, ne-a spus o poveste un pic mai diferită.

El s-a alăturat unei unități de parașutiști în urmă cu 5 ani, sperând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski va reuși să negocieze încetarea conflictului cu forțele ruse și susținute de Rusia din regiunea Donbas din estul țării, conflict care a provocat moartea a aproximativ 13.000 de persoane de când Moscova a instigat separatismul în acea regiune în 2014.

„În acel moment, aveam senzația că totul se apropia de sfârșit. Zelenski a ajuns la putere [în 2019] și a promis că ar face chiar și un pact cu diavolul dacă asta ar aduce pacea”, a spus el. „Când a început războiul [pe scară largă], mi-am dat seama că aveam trei opțiuni: invaliditate, probleme psihologice sau moartea. Dar mai era o opțiune: dezertarea.”

După ce a părăsit unitatea sa, s-a îndreptat spre granița cu România și s-a ascuns câteva săptămâni într-o casă închiriată pe teritoriul ucrainean, până când traficanții de persoane au venit să-l ia.

„M-au luat într-o noapte cu mașina. M-au dus la graniță. Râul Tisa, care formează o parte a graniței în vestul Ucrainei, era literalmente la 15 metri în fața mea”, a spus el. „Acolo era libertatea. Am fugit și am înotat puțin. Am înotat aproximativ 30 de metri și am ajuns pe partea românească.”

Vitali, care în vreme de pace era șofer de ambulanță, a declarat că înțelege într-o oarecare măsură dorința oamenilor de a fugi - dar e de datoria lui să-i oprească.

Gărzile de frontieră folosesc drone și camere automate ascunse pentru a supraveghea pădurile și lanurile de porumb din această zonă. Majoritatea încercărilor de trecere a frontierei au loc noaptea. Pe lângă râu, există și un gard din sârmă ghimpată, dar acesta nu reușește întotdeauna să oprească oamenii să treacă.

„Uneori aruncă o saltea rulată sau saci de dormit pe gard și apoi trec peste”, a declarat Iuri, un alt grăncier. Au existat chiar și cazuri în care oamenii au adus scări, a spus el.

Persoanele surprinse încercând să treacă ilegal granița pot fi amendate și duse la un birou de recrutare. Traficanții pot fi condamnați la închisoare pentru o perioadă de până la nouă ani, dar acest lucru nu se aplică copiilor-ghizi pe care îi angajează adesea.

„Sarcina lor principală este ultima etapă, de 3-5-8 kilometri. Ei formează grupuri de 3-8 persoane. Îi conduc pe poteci înguste, pentru că cunosc zona de frontieră”, a declarat Kostiantin Lesnik, ofițer superior al detașamentului de frontieră din regiunea Cernăuți.

„Noi îi speriem pe tineri, cu năravurile noastre”

Jocul de-a șoarecele și pisica la granițele vestice ale Ucrainei este un simptom al modului în care eforturile de război ale Kievului sunt afectate de lipsa soldaților. Zeci de mii de soldați ucraineni au fost uciși și sute de mii au fost răniți în invazia pe scară largă a Rusiei.

Dezertarea și absența fără permisiune își fac simțite efectele, autoritățile deschizând peste 110.000 de anchete pe asemenea motive în primele luni ale anului 2025, potrivit cifrelor Parchetului General raportate de Ukrainska Pravda – mai mult de jumătate din numărul total de asemenea cazuri înregistrate de la începutul invaziei.

De asemenea, din februarie 2022 au fost deschise peste 50.000 de cazuri de dezertare.

Sustragerea de la serviciul militar este unul din motivele recrutării reduse, care a dus uneori la „vânarea” bărbaților, pe stradă.

În octombrie anul curent, personalul militar și polițienesc implicat în eforturile de mobilizare a fost suspectat de mai multe ori de folosirea violenței împotriva bărbaților de vârstă militară.

Pe 15 octombrie, niște soldați au fost reținuți în Ternopil, în vestul Ucrainei, și sunt anchetați pentru răpire și jaf, după ce ar fi încercat să extorcheze bani de la civili și soldați răniți.

Două zile mai târziu, doi polițiști din Kiev ar fi bătut un bărbat în fața unui birou de recrutare.

Rezistența față de recrutare are legătură cu corupția din birourile de recrutare și de faptul că persoanele cu relații au găsesc mereu modalități legale de a evita recrutarea. În 2024 a fost introdusă o lege controversată privind mobilizarea, în încercarea de a crește numărul recruților.

De asemenea, anul trecut, anchetele au dezvăluit că funcționari guvernamentali au evitat serviciul militar pretinzând în mod fals că beneficiază de „scutiri” de invaliditate.

„Am distrus mobilizarea cu năravurile noastre”, a declarat veteranul de război și avocatul Oleh Simoroz pentru Serviciul ucrainean al Europei Libere. „Noi îi descurajăm pe oameni să se înroleze în armată.”

Articol scris de Ray Furlong pe baza relatărilor Current Times. Serviciul ucrainean al Europei Libere a contribuit la realizarea acestui articol.