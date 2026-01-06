Lidera opoziției venezuelene, Corina Machado, îi mulțumește lui Trump și spune că e gata să meargă în țară

„Intenționez să mă întorc în Venezuela cât mai curând posibil”, a declarat Machado, în vârstă de 58 de ani, avocată și mamă a trei copii, care a fugit din Venezuela deghizată, în octombrie, pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, pe care i l-a dedicat mai nou lui Trump.



„Credem că această tranziție ar trebui să continue”, a declarat ea pentru televiziunea din SUA Fox News într-un interviu acordat luni seara. „Am câștigat alegerile (din 2024) cu o majoritate zdrobitoare, în condiții frauduloase. În alegeri libere și corecte, vom câștiga peste 90% din voturi.”



Machado a declarat că nu a mai vorbit cu Trump din 10 octombrie, când a fost anunțat premiul Nobel. El a declarat că Statele Unite trebuie să ajute la rezolvarea problemelor Venezuelei înainte de orice noi alegeri, considerând că un termen de 30 de zile pentru vot este nerealist. „Trebuie să reparăm mai întâi țara. Nu se pot organiza alegeri. Oamenii nici măcar n-ar putea merge de la vot”, a declarat Trump pentru NBC.

În primul interviu acordat de la capturarea lui Maduro de către SUA în weekend, Machado nu a dezvăluit locul în care se află și nici detalii suplimentare despre planurile de repatriere în Venezuela, unde este căutată pentru a fi arestată și unde loialiștii Partidului Socialist, al lui Maduro, rămân la putere.



Spre dezamăgirea activiștilor din opoziție și a numeroasei diaspore – unul din cinci venezueleni a părăsit țara în timpul imploziei economice sub Maduro și predecesorul său Hugo Chavez – Trump nu a dat însă semne că ar susține-o pe Machado.



Opoziția, unii observatori internaționali și mulți aliați ai SUA afirmă că opoziției i-a fost furată victoria la alegerile din 2024, din care Machado a fost exclusă și în locul ei a candidat un aliat, dar Trump a declarat că ea nu are sprijin în Venezuela.



Administrația SUA pare să spere, până în prezent, să colaboreze cu președintele interimar Delcy Rodriguez, un aliat fidel al lui Maduro, care a denunțat „răpirea” acestuia, solicitând în același timp cooperare și relații respectuoase cu Washingtonul.

„Delcy Rodriguez, după cum știți, este una dintre principalele arhitecte ale torturii, persecuției, corupției și traficului de droguri”, a declarat Machado. „Ea este un aliat principal și o persoană de legătură pentru Rusia, China și Iran, cu siguranță nu este o persoană în care investitorii internaționali ar putea avea încredere și este respinsă de poporul venezuelean.”

Planurile politice din Venezuela ale administrației Trump sunt ținta unor critici și la Washington.

Liderul minorității democrate din Senatul SUA, Chuck Schumer, a criticat planurile țării sale de a conduce temporar Venezuela, cum a anticipat Trump, calificându-le ca fiind vagi, nesatisfăcătoare și „bazate doar pe dorințe”.



„Nu am primit nicio asigurare că nu vom încerca să facem același lucru și în alte țări”, a mai declarat Schumer luni, după o ședință informativă a liderilor Congresului, într-o posibilă aluzie la amenințările lui Trump de a aduce Groenlanda, teritoriu semiautonom danez, în componența SUA.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

