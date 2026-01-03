Trump anunță capturarea lui Maduro în Venezuela. Rusia și Iranul denunță atacul american

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o operațiune de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care a fost capturat și scos din țară împreună cu soția sa”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social, pe 3 ianuarie.

Operațiunea, remarcă Reuters, a avut loc după luni de presiune asupra lui Maduro, însoțite de acuzații de trafic de droguri și de aflare ilegitimă la putere. Washingtonul nu a mai întreprins o intervenție atât de directă în America Latină de la invadarea Panamei, în 1989, pentru înlăturarea liderului militar Manuel Noriega, în urma unor acuzații similare.

Statele Unite l-au acuzat pe Maduro că ar conduce un „narco-stat” și că ar fi fraudat alegerile de anul trecut, despre care opoziția susține că ea le-a câștigat în mod detașat.

La rândul său, liderul venezuelean aflat la putere din 2013, a afirmat că Washingtonul ar urmări să preia controlul asupra rezervelor de petrol ale Venezuelei, cele mai mari din lume.

Trump a spus că operațiunea a fost desfășurată „în coordonare cu forțele de aplicare a legii din SUA” și a promis mai multe detalii la o conferință de presă programată pentru sâmbătă seara, la reședința sa Mar-a-Lago din Florida.

Maduro a fost capturat de trupe de elită ale forțelor speciale, a declarat pentru Reuters un oficial american.

Contextul operațiunii americane

Statele Unite au realizat o consolidare militară majoră în regiune în ultimile luni, inclusiv desfășurarea unui portavion, a unor nave de război și a unor avioane de vânătoare avansate staționate în Caraibe.

Administrația Trump a încercat impunerea unei „blocade” asupra petrolului venezuelean și a extins sancțiunile împotriva guvernului Maduro.

Președintele Trump a acuzat Venezuela că inundă Statele Unite cu droguri, iar administrația sa bombardează de luni de zile ambarcațiuni provenite din America de Sud, despre care afirmă că transportă droguri.

Multe țări au condamnat aceste atacuri drept execuții extrajudiciare, iar guvernul lui Maduro a negat constant orice implicare în traficul de droguri.

În primele ore ale zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, explozii au zguduit capitala Venezuelei, Caracas, și alte zone ale țării, determinând guvernul lui Maduro să declare stare de urgență națională și să mobilizeze trupele. Autoritățile au spus că atacuri au avut loc și în statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Guvernul venezuelean a spus că, în timpul atacurilor, și-au pierdut viața militari și civili, dar nu a dat cifre.

Ministrul Apărării, Vladimir Padrino, a avut o reacție sfidătoare, spunând într-un mesaj video difuzat de presa de stat că Venezuela respinge prezența trupelor străine pe teritoriul său și a chemat la unitate și rezistență.

Reacții în regiune și în lume

Deși mai multe guverne din America Latină se opun lui Maduro și afirmă că acesta a furat alegerile din 2024, o acțiune militară directă a SUA este, în general, ferm respinsă de guvernele și populațiile din regiune, mai notează Reuters.

Opoziția venezueleană, condusă de recenta laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a transmis într-un comunicat pe X că nu are, deocamdată, un comentariu oficial privind evenimentele.

Aliații Venezuelei, Cuba și Iranul, s-au grăbit să condamne loviturile. Teheranul le-a calificat drept „o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a integrității teritoriale” și a cerut Consiliului de Securitate al ONU să intervină pentru a opri „agresiunea ilegală”.

Rusia a condamnat ceea ce a numit un „act de agresiune armată împotriva Venezuelei”, afirmând că orice „pretexte” invocate pentru a justifica asemenea acțiuni sunt „lipsite de temei”.

„Ne reafirmăm solidaritatea cu poporul venezuelean și sprijinul pentru linia de acțiune a conducerii bolivariene, menită să protejeze interesele naționale și suveranitatea” Venezuelei, se arată într-un comunicat al ministerului rus de Externe.

Venezuela este cel mai important partener al Moscovei în America Latină și a beneficiat de sprijin diplomatic și de diferite forme de asistență militară din partea Rusiei pentru regimul lui Maduro.

Lideri europeni au spus că monitorizează situația, iar șefa politicii externe și de securitate a UE, Kaja Kallas, a spus că a vorbit cu secretarul de stat american, Marco Rubio, și cu ambasadorul european la Caracas.

„UE a declarat în mod repetat că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică”, a spus Kallas, adăugând că a făcut apel la reținere și la respectarea dreptului internațional în ceea ce privește situația.

