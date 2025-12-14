Solicitanții de cetățenie și permis de ședere în Rusia, obligați să semneze contracte cu armata. Condiții speciale pentru Moldova?

Zeci de mii de bărbați străini care solicită permis de ședere sau cetățenie în Rusia nu vor mai putea nici măcar să depună documentele fără un contract cu armata rusă sau o adeverință de inaptitudine, a aflat „Sistema”, redacția de investigații în limba rusă a RFE/RL. Noile reguli se aplică în principal celor care se legalizează din motive familiale sau pe baza unei șederi îndelungate în țară. Cetățenii din Republica Moldova și alte câteva țări post-sovietice ar beneficia de condiții speciale, spun autoritățile ruse.

Impunerea oficială a serviciului militar pentru străini înainte de obținerea permisului de ședere poate deveni un precedent mondial. În majoritatea țărilor, obligația de a servi în armată se aplică cetățenilor sau, în cazuri extreme, persoanelor cu statut de rezident permanent.

Akif Numele persoanelor menționate în text au fost schimbate la cererea acestora, din motive de siguranță., în vârstă de 48 de ani, a venit în Rusia din Azerbaidjan cu aproape patru ani în urmă.

Akif s-a mutat din Azerbaidjan în Rusia acum aproximativ patru ani. Acum trei ani s-a căsătorit cu Maria, cetățeană rusă. Împreună au construit o casă și au înființat o fermă mare cu oi, capre și iepuri în regiunea Nijni Novgorod. Akif a decis să rămână în Rusia și a inițiat procedura de obținere a permisului de ședere: a completat toate documentele necesare, a susținut examenul de limba rusă și, în cele din urmă, a obținut autorizația de ședere temporară Acesta e un document provizoriu în Rusia, care oferă străinului dreptul de a locui și lucra temporar într-o anumită regiune până la obținerea permisului de ședere (PS) sau a cetățeniei., spune Maria.

La sfârșitul anului 2025, a venit momentul să depună actele pentru obținerea permisului de ședere permanentă. Akif s-a prezentat la serviciul de imigrări pentru a afla ce documente trebuie să adune. Acolo, potrivit soției sale, i s-a spus că, în conformitate cu noul decret prezidențial nr. 821, el poate depune actele pentru permisul de ședere numai dacă semnează un contract pentru efectuarea serviciului militar.

Într-o situație similară s-a aflat și Burhon, în vârstă de 24 de ani, care s-a mutat în Rusia din Tadjikistan cu un an în urmă. El locuiește și lucrează acum în districtul autonom Hantî-Mansiisk din Rusia, a obținut permisul de ședere temporară în februarie 2025 și, la fel ca Akif, intenționa să depună documentele pentru permisul de ședere permanentă. Cu toate acestea, spre sfârșitul toamnei anului 2025, când a venit momentul să primească permisul de ședere, a fost chemat la Centrul de servicii publice și i s-a spus că, pentru a obține documentul, trebuie să semneze un contract militar.

„El mă ascultă. Iar eu i-am interzis să semneze contractul”, – a povestit pentru „Sistema” tatăl lui Burhon, care locuiește în Tadjikistan. Potrivit acestuia, angajații Serviciului de migrație au făcut referire la o nouă regulă, conform căreia bărbații străini cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, care doresc să se legalizeze în Rusia, trebuie să semneze un contract pentru serviciul militar.

Cine este obligat să semneze contractul pentru serviciul militar

Decretul nr. 821 există într-adevăr, Putin l-a semnat încă pe 5 noiembrie 2025. Documentul obligă străinii să semneze un contract militar pentru a obține permisul de ședere (nu toți, însă, există și excepții).

Nici Akif, nici Burhon nu auziseră nimic despre acest decret înainte de a se prezenta la serviciul de migrație. În ciuda faptului că documentul a fost publicat cu mai mult de o lună în urmă, nici mass-media de stat, nici oficialii nu au informat publicul despre noua obligativitate pentru migranți. Cele mai mari publicații rusești, referindu-se la decret, au scris doar că pentru străinii care luptă în război s-a introdus o procedură simplificată de obținere a permisului de ședere și a cetățeniei.

Aceste numeroase titluri nu reflectă însă principala noutate a decretului lui Putin. Acum, anumite categorii de bărbați străini trebuie să prezinte, la depunerea documentelor pentru obținerea permisului de ședere, fie un contract pentru serviciul militar în armata rusă pe o perioadă de cel puțin un an, fie un contract de serviciu în cadrul Ministerului Situațiilor de Urgență, fie un certificat de inaptitudine eliberat de comisia medico-militară.

Reguli similare se aplică acum și celor care depun documente pentru obținerea cetățeniei ruse: pentru unii solicitanți, o condiție obligatorie este certificatul de inaptitudine sau certificatul de eliberare din forțele armate ale Federației Ruse până la 24 februarie 2022 Data începerii invaziei rusești pe scară largă în Ucraina., sau certificatul de eliberare din cadrul structurilor Ministerului Situațiilor de Urgență până la aceeași dată.

Anterior, nu exista o astfel de obligație Faptul a fost confirmat pentru „Sistema” de către angajații unei organizații de apărare a drepturilor omului care ajută migranții și de către un expert în domeniul migrației. pentru solicitanții de permis de ședere și cetățenie. Acum, dacă un străin nu deține astfel de documente, el poate fie să oprească procesul de legalizare, fie să semneze un contract cu Ministerul Apărării – și apoi să obțină permisul de ședere sau cetățenia Federației Ruse.

Aceste reguli nu se aplică tuturor străinilor: contractul sau certificatul de inaptitudine trebuie prezentat în mod obligatoriu de către cei care solicită permis de ședere sau cetățenie pe baza unei liste specifice de motive: ședere de lungă durată, reunificarea familiei și așa mai departe:

Familia, copiii, vechimea în muncă: temeiuri pentru obținerea permisului de ședere și a cetățeniei ruse care necesită un contract militar Decretul „Cu privire la procedura temporară de acordare a cetățeniei Federației Ruse și a permisului de ședere în Federația Rusă” descrie categoriile de străini care vor putea obține permisul de ședere și cetățenia în conformitate cu noile reguli. Dacă un străin solicită permisul de ședere în baza faptului că: a locuit în Rusia mai mult de un an, în baza permisului de ședere temporară;

ambii părinți sunt cetățeni ruși;

are copii cu cetățenie rusă sau născuți din cetățeni ruși;

a avut anterior cetățenie rusă. Pentru aceste categorii de străini, pe lângă respectivele acte doveditoare, este necesar să se prezinte: sau un contract de serviciu militar în forțele armate ale Rusiei pe o perioadă de un an;

sau contractul de muncă în cadrul structurilor Ministerului Situațiilor de Urgență pe o perioadă de un an;

sau adeverința de eliberare din serviciul militar pe motiv de vârstă, expirarea contractului sau motive de sănătate;

sau adeverința de inaptitudine pentru serviciul militar, care poate fi obținută de la comisia militară. Decretul stabilește reguli similare și pentru solicitanții de cetățenie. Documentul militar este necesar pentru cei care depun documente pe baza: reședinței permanente în Rusia pe o perioadă de cinci ani;

prezenței unui copil cetățean rus;

soțului/soției cetățean rus și prezenței unui copil în această căsătorie;

părintelui cetățean rus;

pierderii cetățeniei ruse în copilărie de către părinți. Pentru a obține cetățenia, este necesar să se prezinte: extras din ordinul de eliberare din forțele armate ale Federației Ruse sau din formațiunile Ministerului Situațiilor de Urgență;

sau decizia comitatului militar privind inaptitudinea pentru serviciul militar.

Cei care obțin documentele pe baza studiilor, a programelor de relocare a compatrioților sau ca specialiști cu înaltă calificare nu au nevoie de contract și de adeverință de la comisia militară.

Condiții speciale pentru cetățenii din Belarus, Kazahstan, Republica Moldova și Ucraina Regulile prezentate în text se aplică migranților din majoritatea statelor. Cu toate acestea, în ultimii ani, autoritățile ruse au modificat frecvent regulile de legalizare pentru cetățenii anumitor state, pentru care există excepții. Decretul din 5 noiembrie nu se aplică cetățenilor Belarusului : niciunei categorii de solicitanți din această țară nu li se va cere să prezinte la serviciul de migrație o adeverință de la comitatul militar sau un contract militar.

: niciunei categorii de solicitanți din această țară nu li se va cere să prezinte la serviciul de migrație o adeverință de la comitatul militar sau un contract militar. Pentru cetățenii Kazahstanului și Moldovei, noile reguli vor fi aplicabile numai la depunerea cererii de cetățenie: în acest caz, cei care solicită pașaportul rus pe baza unei șederi îndelungate în Rusia sau a copiilor/rudelor în Federația Rusă, vor trebui să prezinte un certificat de inaptitudine sau un ordin de eliberare din serviciul militar de până la 24 februarie 2022. Dacă nu dețin astfel de documente, cetățenii Kazahstanului și Moldovei pot obține cetățenia Federației Ruse numai prin contract militar. Totodată, ca și până acum, pentru cetățenii acestor țări se aplică o excepție: ei nu trebuie să susțină examenul de cunoaștere a istoriei Rusiei și să locuiască în țară mai mult de cinci ani.

Spre deosebire de cetățenie, pentru obținerea permisului de ședere, cetățenii Kazahstanului și Moldovei nu vor avea nevoie de certificat de eliberare din serviciul militar sau de certificat de inaptitudine de la comisia militară.

Cetățenii Ucrainei care doresc să obțină cetățenia rusă vor avea nevoie, de asemenea, de un certificat de inaptitudine sau de un certificat de eliberare din serviciul militar. Aceștia nu trebuie să susțină examenul de limbă rusă și istorie, iar pentru a obține cetățenia li se va cere doar un document care să confirme dreptul de ședere în Rusia, inclusiv certificatul de refugiat.

care doresc să obțină cetățenia rusă vor avea nevoie, de asemenea, de un certificat de inaptitudine sau de un certificat de eliberare din serviciul militar. Aceștia nu trebuie să susțină examenul de limbă rusă și istorie, iar pentru a obține cetățenia li se va cere doar un document care să confirme dreptul de ședere în Rusia, inclusiv certificatul de refugiat. Pentru a obține permisul de ședere, cetățenii Ucrainei nu sunt obligați să încheie un contract militar: aceștia pot obține permisul de ședere în baza unor criterii specifice prevăzute în lege.

„Suntem niște pioni în măcelul ăsta”

Akif nu intenționează să semneze contractul militar, ceea ce înseamnă că nu va primi permisul de ședere, a spus soția acestuia, Maria, pentru „Sistema”. În prezent, el locuiește în Rusia pe baza unui permis de ședere temporară. Documentul este valabil trei ani, iar dacă după această perioadă nu obține statutul de rezident permanent, străinul trebuie să plece sau să înceapă din nou întreaga procedură complexă de legalizare.

Inițial, Maria era convinsă că serviciul de migrație a interpretat greșit decretul lui Putin. Ea spune că s-a consultat cu reprezentantul regional pentru drepturile omului, care i-ar fi confirmat că nu este necesar niciun contract militar în cazul lui Akif. Cu toate acestea, inspectorul de imigrări, susține Maria, a fost categoric: „Răspunsul ei a fost: dacă nu vă place, plecați”. În alte departamente li s-a spus același lucru.

Acum Maria spune că, cel mai probabil, ea și soțul ei vor trebui să părăsească Rusia. Să lase în urmă casa și animalele de la ferma agricolă. „Nu știm ce să facem cu turma de oi. Acum sunt gestante, nici măcar nu le putem sacrifica. Și nu vrem să le dăm nimănui, am depus atâta efort. Nu știm ce să facem. Suntem niște pioni în această mașinărie”, se plânge interlocutoarea redacției „Sistema”.

Îndemnat de tatăl său, Burhon a renunțat la perspectiva unui an de serviciu militar în armata rusă. Deocamdată, el locuiește în Rusia pe baza unui permis de ședere temporară. „Vom vedea cum va fi. Timp de trei ani va avea permis de ședere temporară, iar apoi vom decide, vom vedea ce va fi”, a spus tatăl său.

Practici uzuale: cum sunt obligați migranții să se înroleze în armată

În războiul Rusiei împotriva Ucrainei participă mii de străini din câteva zeci de țări. O parte din ei sunt recruți care au semnat voluntar un contract - fie din convingere, fie pentru salarii mari, fie pentru a obține cetățenia mai ușor. Din 2022, autoritățile ruse au introdus facilități pentru acești străini: a fost deja legalizată procedura simplificată de legalizare (de exemplu, participanții la războiul împotriva Ucrainei nu trebuie să susțină examene de limbă și istorie), iar recent guvernul a examinat un proiect de lege potrivit căruia străinii care luptă în Rusia nu vor fi extrădați la cererea altor țări pentru urmărirea penală și executarea sentinței.

Unii ajung la război ca urmare a unei escrocherii sau în căutarea unui câștig ușor – de exemplu, despre astfel de scheme au povestit imigranți din Cuba sau Sri Lanka.

Odată cu începerea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în Rusia s-au înmulțit cazurile de presiune asupra migranților proveniți din țările post-sovietice.

La început, au fost supuși presiunii cei care obținuseră recent cetățenia rusă și nu se înscriseseră în registrul militar ca cetățeni ai Rusiei.

Redacția Sever.Realii a RFE/RL a relatat că încă din 2024 că noii deținători de pașapoarte rusești au început să fie chemați la serviciile de migrație și amenințați cu pierderea cetățeniei dacă nu vor merge să lupte. Redacția Siberia.Realii a RFE/RL a scris despre raiduri în masă, în urma cărora au fost prinși migranți care obținuseră recent cetățenia rusă și au fost obligați apoi să semneze un contract cu armata.

Vor fi mobilizați în primul rând cei care nu vor opune rezistență, cei care nu au posibilitatea de a-și apăra drepturile

În mai 2025, șeful Comitetului de Investigații al Federației Ruse, Alexander Bastrykin, a declarat că pe front luptă cel puțin 20.000 de persoane originare din Asia Centrală cu cetățenie rusă, iar alte 10.000, potrivit lui, au fost trimise „să sape tranșee”. El a mai spus că instituția sa efectuează raiduri regulate pentru identificarea migranților care au obținut cetățenia, dar nu s-au înscris în registrul militar.

Cu toate acestea, serviciile de imigrare nu au făcut presiuni doar asupra celor care au obținut deja cetățenia. Încă din 2022, după cum a povestit în interviul acordat publicației Kloop, activista pentru drepturile omului Valentina Ciupik, în centrul de migrație „Saharovo” din Moscova, străinilor li se „strecoară” împreună cu pachetul de documente și un contract de înrolare voluntară în armată. De atunci, această practică s-a extins: în septembrie 2025, publicația „Liudi Baikala” (Oamenii Baikalului) a publicat un articol detaliat despre modul în care funcționarii ruși fac presiuni asupra migranților care depun documente pentru permis de ședere sau cetățenie, pentru ca aceștia să meargă la război.

Cu câteva luni în urmă, și vărul lui Akif s-a confruntat cu o astfel de presiune neoficială, a povestit Maria. Cetățeanului azer i s-a spus că, pentru a obține pașaportul rus, trebuie să treacă neapărat printr-un examen medical la comitatul militar. După examenul medical, i-au luat pașaportul, spunându-i că îi vor da unul rus. Câteva zile mai târziu, l-au trimis la război. „A fost o lună la instrucție. După două luni, a fost rănit mortal. L-au ucis. Așa a „obținut cetățenia”, povestește Maria. Ea nu a dat numele fratelui lui Akif, iar „Sistema” nu a reușit să confirme sau să infirme informațiile despre moartea acestuia.

Conform calculelor serviciului rus al BBC și „Mediazona”, pe baza surselor deschise, până la jumătatea lunii noiembrie 2025 se știa că cel puțin 1339 de străini au murit în armata rusă în timpul războiului împotriva Ucrainei.

Acum, trimiterea în armată pentru obținerea documentelor rusești nu mai este doar o practică informală a unor angajați ai poliției sau ai serviciului de migrație, ci o regulă consacrată prin decretul lui Putin.

Ce-i drept, judecând după comentariile de pe rețelele sociale, cu care s-a familiarizat „Sistema”, angajații serviciului de migrație încă nu înțeleg pe deplin de la cine au dreptul să solicite astfel de certificate. Străinii și rudele lor spun că, în prezent, obținerea documentelor în Rusia fără un contract cu Ministerul Apărării depinde de modul în care un anumit angajat al serviciului de migrație dintr-o anumită regiune interpretează modificările.

Statul rus rezolvă simultan două obiective prin aceste reguli privind migranții, afirmă Temur Umarov, expert al Centrului Carnegie din Berlin. Primul obiectiv este completarea resurselor de mobilizare pentru război: „Vor fi mobilizați în primul rând cei care nu vor opune rezistență, cei care nu au posibilitatea de a-și apăra drepturile”. Al doilea obiectiv al strategiei ruse în materie de migrație, pe care îl urmărește acest decret, este acela de a face migrația pe termen lung în Rusia neatractivă: „În viitor, migranții vor trebui să vină în Rusia exclusiv ca sursă de forță de muncă”, explică Umarov logica conducerii ruse.

Procedura simplificată de naturalizare pentru străinii care au servit în armată este o practică răspândită în lume: de exemplu, cei care servesc în armata SUA, Israelului sau Franței pot solicita obținerea accelerată a cetățeniei. În unele țări, serviciul militar grăbește și obținerea permisului de ședere.

Există țări în care serviciul militar este obligatoriu pentru deținătorii de permis de ședere permanentă. De exemplu, în armata națională din Singapore trebuie să servească atât bărbații cetățeni, cât și deținătorii de permis de ședere permanentă. În Cipru, trebuie să servească persoanele născute după 1960, care locuiesc permanent acolo și au origine cipriotă – chiar dacă nu au pașaport cipriot.

Cu toate acestea, nu am reușit să găsim cazuri în care serviciul militar să fie o condiție obligatorie într-o etapă atât de timpurie, precum depunerea documentelor pentru permisul de ședere.

„Rusia și-a revizuit în ansamblu politica de migrație. Până în 2022, se considera că problema demografică era cea mai importantă și că aceasta putea fi rezolvată, printre altele, prin atragerea de migranți, spune Temur Umarov, expert la Centrul Carnegie din Berlin. În 2022, însă, mentalitatea s-a schimbat radical: au uitat de demografie și și-au amintit de o anumită „identitate rusă”. Înainte, se acorda prioritate blocului economic și se spunea că noii cetățeni sunt necesari, printre altele, pentru creșterea economică. Acum, totul este condus de forțele de securitate, care atrag migranții în toate felurile posibile pentru a-i trimite la război”.

