„Ne-au ținut câteva ore în secție”. Cum recrutează poliția din Rusia imigranți pentru războiul împotriva Ucrainei

În cadrul proiectului Migrant Media, postul de televiziune Current Time a realizat un reportaj video despre cum sunt recrutați imigranți din Rusia pentru a fi trimiși pe front în Ucraina.

Uzbekul Umar (numele a fost schimbat) arată un formular în care sunt descrise facilitățile și plățile pe care le primește un migrant dacă semnează un contract cu Ministerul Apărării al Rusiei. I s-a dat această hârtie în secția de poliție, unde a fost dus după ce a fost reținut pe stradă. Potrivit lui Umar, s-a întâmplat la sfârșitul lunii mai.

„Ne-a oprit poliția. Actele erau în regulă, dar ne-au întrebat dacă vrem să mergem la război. Am scris numele și prenumele și am bifat opțiunea «refuz»”, povestește el. „Nu am înțeles ce scria pe hârtie. Apoi m-au întrebat din nou: «Vrei să mergi la război?». Când am refuzat, au spus că trebuie să facă o poză. Ne-au ținut în secție câteva ore și ne-au eliberat noaptea târziu. Cu câteva zile în urmă am văzut pe internet un video în care se spunea că migranților li se înscenează chestii, sunt înșelați, ca să fie trimiși la război în Ucraina. Acum mă tem că ar putea să mi se întâmple și mie. La secție am fost duși eu, prietenul meu și încă un imigrant, și el lucrează în Moscova”, povestește Umar.

Bărbatul a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului. Susține că nu a comis nicio ilegalitate, dar, la fel ca alți compatrioți de-ai lui, a fost dus la secție fără explicații.

„Am ieșit pe stradă, iar nu departe de locuința noastră ne-au oprit polițiștii. Ne-au verificat actele — totul era în regulă. Au spus: «Mergem la secție». Când am întrebat «De ce?», au răspuns: «Ne lămurim la secție». Era prima dată când treceam prin așa ceva. Până atunci, când ne verificau actele, nu găseau nicio problemă. Uneori trebuia să le dai bani ca să nu te mai deranjeze. Dar acum ne-au dus direct la secție”, povestește Umar.

„Am avut noroc: nu m-au bătut”

El spune că a avut noroc — nu a fost bătut. În trecut, Migrant Media a relatat despre uzbekul Yusuf, pe care polițiștii l-au bătut ca să-l forțeze să semneze contractul militar.

„M-au lovit cu bastonul peste picioare. Apoi m-au lipit de perete și au strigat: «De ce nu vrei să mergi la război?»”, spunea el.

Metodele de recrutare a migranților pentru război, potrivit activiștilor pentru drepturile omului, au devenit mai brutale. Forțele de ordine ruse nu mai folosesc doar promisiuni sau oferte de anulare a deportării și cetățenie rapidă, ci și bâte. Astfel de recrutări, spune Valentina Ciupik, au loc nu doar în secțiile de poliție, ci și în centrele de migrație.

Ademeniți cu beneficii

„Când imigranții își fac actele, li se bagă la semnat o notă de informare despre posibilitatea de a obține cetățenia rusă prin serviciul militar în armata rusă. Astfel de hârtii sunt date și imigranților din centrele speciale de detenție. Li se spune: «Te scăpăm de deportare, dar nu ești obligat să semnezi». Practic, toți funcționarii stau acum cu astfel de hârtii și le bagă pe sub nas tuturor străinilor”, explică activista.

Autoritățile din țările Asiei Centrale le reamintesc periodic cetățenilor lor: participarea în armata altui stat este o infracțiune penală. Mercenariatul este pedepsit cu până la 10 ani de închisoare.

„Din păcate, avem regimuri totalitare care se sprijină pe Rusia și China. De aceea, celor pe care se bazează li se permite foarte mult. Din păcate, majoritatea celor aflați la putere în aceste țări își țin banii în Rusia. Pentru a-ți proteja cetățenii, ai nevoie de un regim normal, nu de unul totalitar. Din păcate, regimurile noastre sunt totalitare și le este frică [de Rusia]”, spune Valentina Ciupik.

Anterior, proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc” a publicat numele a peste 3000 de cetățeni din Asia Centrală care luptă de partea armatei ruse. Activiștii pentru drepturile omului se tem că numărul acestor cazuri va continua să crească.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te