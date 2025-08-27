Decizia președintelui Poloniei de a bloca ajutoarele pentru refugiații ucraineni a stârnit o furtună politică

Decizia președintelui polonez Karol Nawrocki de a se opune prin veto unui proiect de lege privind ajutorul acordat refugiaților ucraineni a stârnit o furtună politică în această țară din Europa Centrală, unul din cei mai apropiați aliați ai Kievului în lupta contra invaziei rusești.

Nawrocki, care a readus adesea în discuție chestiuni istorice spinoase între Varșovia și Kiev, a blocat prin veto, pe 26 august, un proiect de lege care urma să le retragă refugiaților ucraineni din țară dreptul de a munci începând cu 1 octombrie – ceea ce, potrivit criticilor, va favoriza munca la negru și va duce la pierderi de venituri fiscale pentru guvernul polonez.

Pe 25 august, Nawrocki a prezentat și planuri de limitare a accesului refugiaților ucraineni la alocații pentru copii și la asistență medicală.

Nawrocki, ales în urma unei campanii electorale în care a preluat unele dintre ideile președintelui american Donald Trump, a promis o politică de tip „Polonia pe primul loc”, care include limitarea drepturilor străinilor în Uniunea Europeană și în țările membre NATO.

Politicianul conservator a fost ales după ce l-a învins la limită pe primarul liberal al Varșoviei, Rafal Trzaskowski, în turul al doilea al alegerilor din 1 iunie.

Rezultatul alegerilor a reprezentat o lovitură dură pentru premierul Donald Tusk, un aliat apropiat al lui Trzaskowski și un susținător vocal al Ucrainei.

Și Nawrocki și-a exprimat sprijinul pentru Ucraina în lupta sa împotriva forțelor ruse invadatoare. Dar el a declarat că se opune aderării Ucrainei la NATO, o opinie pe care tot mai mulți polonezi par să o împărtășească.

Deși susțin în mare măsură lupta Kievului împotriva Rusiei, mulți polonezi au devenit îngrijorați de afluxul de circa 1,5 milioane de refugiați de război ucraineni și de costurile aferente suportate de Polonia.

Măsurile luate de Nawrocki au stârnit critici din partea susținătorilor Ucrainei din guvernul polonez.

„Decizia lui Nawrocki subminează stabilitatea economiei, coeziunea socială, obligațiile internaționale ale Poloniei și securitatea întregii țări”, a declarat Ministerul de Interne într-un comunicat.

Ministerul a adăugat că decizia de a bloca proiectul legii privind sprijinirea refugiaților ucraineni ar putea genera costuri suplimentare de 8 miliarde de zloți (2,18 miliarde de dolari), punând mai multă presiune pe un buget deja suprasolicitat.

„Nimeni nu va avea de câștigat din acest veto. Veniturile bugetare vor fi mai mici, iar cheltuielile vor fi mai mari decât în prezent”, a declarat ministerul.

Viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski a scris pe X că „în Rusia, sunt mulțumiți de eforturile președintelui Nawrocki de a bloca sprijinul pentru Ucraina!”.„Nu a trebuit să așteptăm mult pentru ca noul președinte să ia măsuri în sprijinul imperialismului rus”, a adăugat el.

Cu informații de la Reuters

