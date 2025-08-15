Polonezii, indignați: fanii echipei israeliene Maccabi Haifa i-au făcut „ucigași începând din 1939”

Președintele Poloniei și miniștrii sportului, apărării naționale și digitalizării, precum și purtătorul de cuvânt al guvernului au protestat împotriva conținutului bannerului afișat de suporterii echipei israeliene Maccabi Haifa în timpul meciului cu Rakow Częstochowa din preliminariile Ligii Conferinței. Pe acesta era scris în limba engleză: „Murderers since 1939” („Criminali din 1939”), informează agenția poloneză de știri PAP.

„Bannerul scandalos afișat de suporterii echipei Maccabi Haifa jignește memoria cetățenilor polonezi – victimele celui de-al Doilea Război Mondial, printre care se aflau și 3 milioane de evrei. O prostie pe care niciun cuvânt nu o poate explica”, a scris președintele Karol Nawrocki pe platforma X.

Vicepremierul și ministrul apărării naționale, Władysław Kosiniak-Kamysz, a intrat și el în discuție, cerând ca problema să fie sesizată Uniunii Europene de Fotbal (UEFA).

„Comportament absolut scandalos al suporterilor israelieni în timpul meciului din Liga Conferinței față de Polonia și polonezi. Este necesară o reacție clară din partea UEFA. Nu există și nu va exista niciun acord cu privire la minciunile istorice împotriva națiunii noastre”, a subliniat el într-o postare pe X.

Bannerul a fost desfășurat de fanii echipei Maccabi Haifa în meciul retur al barajului de calificare împotriva echipei poloneze Raków Częstochowa. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, meciul s-a disputat în Ungaria și a fost câștigat cu 2-0 de polonezii de la Raków, care s-au calificat în runda următoare, potrivit relatării dpa.

Invazia germană a Poloniei în 1939 a marcat începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Au urmat șase ani de ocupație, iar în Polonia au murit peste cinci milioane de oameni, dintre care trei milioane de evrei polonezi.

Ambasada Israelului la Varșovia a condamnat, de asemenea, „comportamentul oribil al unor fani" și a subliniat că nu există loc pentru astfel de cuvinte și acțiuni, nici pe stadion, nici în altă parte.

Presa poloneză și israeliană a relatat că gestul a fost un răspuns la un banner afișat de fanii Raków în prima etapă, pe care scria: „Israelul ucide în Gaza, și nimeni nu face nimic”.

Israelul a început în octombrie 2023 operațiuni militare de eliminare a mișcării teroriste Hamas din Fâșia Gaza, după ce militanții acesteia au ucis peste 1200 de oameni într-un raid peste graniță. În riposta militară israeliană, care continuă în prezent au murit peste 61.000 de oameni.

Nu este prima oară când suporterii israelieni de fotbal sunt implicați în incidente cu mare ecou de presă, inclusiv pe fondul conflictului prelungit din Orientul Mijlociu. Anul trecut, în noiembrie, mai multe persoane au fost rănite în incidente calificate „antisemite” după meciul dintre Maccabi Tel Aviv și Ajax Amsterdam.

În metropola olandeză, fanii israelieni s-au ciocnit cu suporterii palestinienilor din Gaza. Poliția a constatat că microbiștii din Tel Aviv nu au fost doar victime, ci au atacat ei înșiși „tabăra adversă”, rupând steaguri palestiniene și incendiind mașini.

Mai recent, fanii de fotbal israelieni au fost ținta unor amenzi din partea poliției române, după ce asupra lor au fost găsite droguri și petarde, cu ocazia meciului din cupele europene Beitar Ierusalim - FK Sutjeska Niksic, jucat la Ploiești luna trecută.

