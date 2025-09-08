Zelenski cere un răspuns „ferm” al SUA după puternicul atac rusesc de la weekend asupra Kievului

Într-un mesaj video zilnic dat după atacul de duminică, a spus că „este important să existe un răspuns amplu din partea partenerilor la acest atac de astăzi”.

„Contăm pe un răspuns ferm din partea Americii. Asta este ceea ce trebuie”, a spus președintele ucrainean, adăugând că răspunsul trebuie să includ „sancțiuni împotriva Rusiei, a persoanelor asociate cu Rusia, tarife dure și alte restricții comerciale”.

Președintele american Donald Trump, care și-a exprimat în trecut admirația pentru președintele rus Vladimir Putin și a vorbit despre „prietenia” lor, se declară din ce în ce mai nemulțumit de refuzul liderului de la Kremlin de a accepta o încetare a focului și de a purta discuții directe cu Zelenski.

Trump a spus și că este „foarte dezamăgit” de Putin după recenta întețire a atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene, dar până acum nu a fost luată nicio măsură concretă de răspuns.

El a dat de înțeles din nou, pe 7 septembrie, că se apropie de impunerea unor măsuri punitive împotriva Moscovei, fără să ofere detalii. Întrebat de presă la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la „a doua etapă” a sancțiunilor, Trump a răspuns doar: „Da, sunt.”

Washingtonul și aliații europeni ai Kievului au impus deja sancțiuni financiare Moscovei după invadarea Ucrainei.

Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, a scris pe X că cel mai recent atac rusesc asupra Kievului „nu a fost un semnal că Rusia dorește să încheie diplomatic acest război”.

„Rusia pare să escaladeze conflictul prin cel mai mare atac de până acum, care a lovit sediul Cabinetului [ucrainean] din Kiev”, a adăugat el, precizând că se aflase în acea clădire guvernamentală cu două săptămâni înainte, la întâlniri cu liderii ucraineni.

În atacurile din dimineața zilei de 7 septembrie, Rusia a lansat peste 800 de drone și rachete asupra întregii țări, ceea ce este potrivit autorităților ucrainene un nou record. Patru persoane au fost ucise după ce dronele rusești au lovit și au distrus parțial două blocuri de locuințe din Kiev.

A fost lovită și Clădirea Guvernului, situată în centrul Kievului, care găzduiește cabinetul de miniștri și birourile membrilor acestuia. Rusia a evitat până acum să țintească clădiri guvernamentale din centrul capitalei, o zonă puternic apărată.

„Pentru prima dată, o clădire guvernamentală a fost avariată de un atac inamic, inclusiv acoperișul și etajele superioare”, a spus premierul ucrainean Iulia Sviridenko citată de New York Post.

Șefa guvernului de la Kiev a salutat ceea ce a numit „reacția promptă a președintelui Trump și semnalul puternic privind disponibilitatea de a impune sancțiuni secundare Rusiei”. „Sperăm ca această decizie să intre în vigoare cât mai curând”, a adăugat ea.

Zelenski a scris pe Facebook: „Astfel de crime, acum, când diplomația reală ar fi putut începe de mult, reprezintă un act deliberat și o prelungire a războiului”

În pofida numeroaselor dovezi, Rusia neagă că ar ținti obiective civile în Ucraina.

După Serviciul ucrainean al RFE/RL și Reuters