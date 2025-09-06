Tot mai multe cazuri de bruiaj GPS la avioane. Cum funcționează

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se îndrepta la 31 august, spre Bulgaria, când sistemul GPS al avionului său a fost bruiat – într-o operațiune suspectată a fi rusă– lucru care i-a forțat pe piloți să se bazeze pe sistemul de navigație de rezervă și pe hărți tradiționale, pe hârtie, pentru a ateriza în siguranță.

Acesta a fost doar cel mai recent episod dintr-o tactică tot mai frecventă și îngrijorătoare în zonele de conflict moderne: bruierea GPS-ului.

În timp ce avionul în care se afla președinta Comisiei Europene se apropia de aeroportul de la Plovdiv, semnalele GPS care ghidează avionul au dispărut brusc.

Piloții s-au trezit că, timp de aproape o oră, zboară „în orb” în ceea ce privește navigația prin satelit. În ciuda acestei întreruperi, ei au trecut rapid la sistemele de rezervă și au aterizat în siguranță, fără incidente.

Europa Liberă a obținut discuția dintre pilot și turnul de control.

Moscova a negat orice implicare.

Potrivit oficialilor bulgari, bruiajul GPS-ului și falsificarea semnalelor au devenit atât de frecvente, încât cazuri individuale precum cel din 31 august nu mai fac obiectul unor investigații speciale.

Fostul ministru bulgar al Apărării, Todor Tagarev, nu este însă de acord cu aceeastă resemnare: „Dacă a existat vreo bruiaj, acesta nu putea proveni din afara țării”, a declarat Tagarev pentru Serviciul bulgar al RFE/RL.

El a adăugat că, în astfel de circumstanțe, „serviciile de securitate trebuie să afle ce s-a întâmplat”.

Cazurile de bruiaj și falsificare a semnalelor GPS sunt în creștere, potrivit analiștilor din domeniul aviației, în special în sectoarele aviației și maritim, mai ales în zonele de conflict, cum ar fi Ucraina, Marea Neagră și Europa de Est.

În martie, agențiile Națiunilor Unite pentru telecomunicații, aviație și transport maritim au solicitat „protecția urgentă” a serviciului de radionavigație prin satelit (RNSS) care asigură precizia navigației și cronometrării la nivel global.

Cum este bruiat semnalul?

Pierderea semnalelor GPS poate surveni din pricina unor fenomene naturale, cum ar fi furtunile solare, sau ca urmare a unor defecțiuni ale echipamentelor. Însă aceste cazuri sunt de obicei de scurtă durată și prevăzute în aviația comercială, minimizând riscul pentru zborurile comerciale.

Bruiajul GPS implică transmiterea de semnale radio pe aceleași frecvențe ca sateliții din Sistemul de Poziționare Globală, pentru a suprasolicita și bloca semnalele de navigație legitime.

Sistemul funcționează astfel: sateliții GPS transmit semnale radio slabe la frecvențe specifice. Un receptor captează semnale de la cel puțin patru sateliți și utilizează informațiile de sincronizare pentru a calcula coordonatele.

Așadar, cum se face bruiajul? Simplu spus, transmite un semnal mai puternic pe aceeași frecvență sau pe frecvențe apropiate, „acoperind” efectiv semnalele de la sateliți.

Rezultatul este că receptorul nu se poate conecta la sateliți și pierde semnalul. În unele cazuri, dacă un sistem este falsificat în loc să fie bruiat, atunci receptorul poate afișa coordonate false.

Deși dispozitivele de bruiaj pot fi ieftine și simple din punct de vedere tehnic, ele funcționează de obicei numai pe distanțe scurte - câteva sute de metri pentru dispozitivele de bruiaj mici sau câțiva kilometri pentru sistemele militare mai puternice.

Dispozitivele de bruiaj implicate în incidentul privind-o pe Ursula von der Leyen nu se aflau la mii de kilometri distanță, în Rusia, ci erau aproape de spațiul aerian european.

De fapt, experții care au vorbit cu RFE/RL au spus că sursa semnalului de interferență se afla în apropierea aeroportului.

Spoofing-ul GPS este ușor diferit: aceasta este o metodă de a plasa un avion într-un loc în care nu se află. Acest lucru se realizează prin crearea unei copii a semnalului unui avion și apoi transmiterea acestuia pentru a face să pară că avionul se află în altă parte sau pentru a modifica ora la care pare că acesta operează.

Spoofing-ul poate fi realizat doar în mod deliberat, prin dispozitive speciale care decodifică și reproduc transmițătorul GPS al unui avion.

Dacă este așa de ușor, de ce nu este mai răspândit?

Bruiajul este ilegal în majoritatea țărilor și ușor de detectat și localizat, iar autorii riscă să fie prinși.

În plus, deoarece GPS-ul este utilizat pe scară largă – de la mașini la nave și smartphone-uri – bruiajul provoacă perturbări pe scară largă, dincolo de aviație, ceea ce îl face să devină o alegere riscantă în afara contextului militar sau al conflictelor.

Cu toate acestea, bruiajul și spoofing-ul militar sunt din ce în ce mai frecvente în zonele de conflict. Incidentele au crescut de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, și au devenit din ce în ce mai frecvente de atunci.

Bruiajul poate fi uneori utilizat în scopuri defensive, dar experții susțin că Rusia „testează” astfel din ce în ce mai mult țările europene în acest mod, pentru a semăna confuzie și teamă.

După incidentul în care a fost implicată Ursula von der Leyen, Comisia Europeană a acuzat direct Rusia și a anunțat sancțiuni împotriva mai multor companii legate de perturbările semnalului GPS.

De asemenea, a declarat că elaborează un plan specific pentru aviație pentru a preveni bruiajul în viitor.

