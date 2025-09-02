Peripețiile Ursulei von der Leyen deasupra Bulgariei. „Nu avem radar”, i-a spus turnul de control din Plovdiv

Europa Liberă România a intrat în posesia convorbirilor dintre pilotul aeronavei care a adus-o pe Ursula von der Leyen în Bulgaria și turnul de control al aeroportului din Plovdiv.

Avionul, un Dassault Falcon 900LX, a decolat pe 31 august la ora locală 13:30 de la Varșovia. La ora 17:14, ora Bulgariei, când aeronava se apropia de aeroportul din centrul țării, pilotul a anunțat turnul de control că nu mai are semnal GPS.

Pilot: „Nu mai avem informații GPS. Ne puteți direcționa radar pentru apropiere finală ILS?” („We have no information from GPS, can we have vectors for ILS final?”)

Ceea ce înseamnă că pilotul a cerut turnului de control să-l ghideze la aterizare prin radar. Doar că aeroportul din Plovdiv nu are sistem de ghidare radar, cunoscut în domeniu ca „radar approach”.

Pilot: „Nu ne puteți asigura asistența radar?” („You are not able to provide us radar vectors?”)

Turn de control: „Nu avem radar” („We don’t have radar”)

Pilotul a fost nevoit să aducă avionul la sol „old school”, adică a folosit hărțile de zbor în combinație cu informațiile de radiolocație primite de la sol și de la bordul aeronavei.

La ora 17:34, după ce a survolat de câteva ori aeroportul, avionul Ursulei von der Leyen a aterizat cu bine.

Pilot: „Vă mulțumesc pentru ajutor. Am avut probleme cu GPS-ul și de aceea am fost nevoiți să procedăm neconvențional.”(„Thank you for support. We had GPS issues on our flight, that’s why we had to proceed unconventional”)

Turn de control: Ok, nicio problemă, bine ați venit(„Ok, no problem, welcome”).

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat într-un răspuns pentru Europa Liberă Bulgaria că a existat o întrerupere a semnalului în timp ce avionul Ursulei von der Leyen ateriza la Plovdiv.

Reprezentanții acesteia au declarat pentru RFE/RL că, de la începutul războiului din Ucraina, au observat o creștere a numărului de cazuri de pierdere a semnalului GPS.

De asemenea, într-un răspuns pentru Financial Times, Administrația de Control al Traficului Aerian din Bulgaria a menționat că „din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj [GPS] și, recent, de spoofing”.

„Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor [GPS], ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele terestre”, a adăugat autoritatea bulgară.

„GPS spoofing” este transmiterea unui semnal care manipulează datele sistemului de poziționare globală (GPS), inducând astfel în eroare un receptor GPS cu privire la locația sa reală.



Așa-numitele tehnici de bruiaj și „GPS spoofing”, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, au început inițial să fie utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra locuri sensibile.



Însă, aceste tactici sunt folosite din ce în ce mai des de țări precum Rusia asupra aeronavelor civile.

Incidentele privind bruiajul semnalului GPS au crescut semnificativ în Marea Baltică și în Marea Neagră.

În ultimii trei ani și jumătate, de când Kremlinul a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei, avioane și nave civile care utilizează acest serviciu pentru navigația de zi cu zi au raportat interferențe GPS.

UE a avertizat în trecut că interferențele GPS în creștere, atribuite Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian major.

Articol preluat cu adaptări de la Europa Liberă România.

