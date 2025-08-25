Raport: Operațiunile de sabotaj rusești în Europa, de patru ori mai multe decât în 2023

Concluziile Institutului Internațional pentru Studii Strategice coincid cu un număr tot mai mare de articole de presă, acuzații și avertismente ale serviciilor de informații care susțin că Moscova a făcut din operațiunile secrete de sabotaj și supraveghere o prioritate majoră, cu scopul de a destabiliza guvernele europene.

„Deși Rusia nu a reușit până acum să-și atingă obiectivul principal, capitalele europene s-au străduit să răspundă la operațiunile de sabotaj rusești și au întâmpinat dificultăți în a conveni asupra unui răspuns unitar, a coordona acțiunile, a dezvolta măsuri de descurajare eficiente și a impune costuri pe măsură Kremlinului”, se arată în raportul think tank-ului cu sediul la Londra.

Domeniul de aplicare al așa-numitelor atacuri hibride atribuite Rusiei include atacuri incendiare, incidente în care nave au avariat cabluri de comunicații submarine, perturbarea semnalelor de navigație prin satelit GPS și piratarea infrastructurii informatice.

Ținta predilectă: Ucraina

Raportul publicat pe 19 august arată că majoritatea țintelor se află în Ucraina sau sunt legate de eforturile europene de a sprijini sau aproviziona Ucraina cu echipamente militare și civile.

Creșterea numărului de incidente a coincis cu invazia totală a Rusiei în Ucraina, lansată în februarie 2022, și a atins un vârf în 2023 și 2024, cvadruplându-se în acea perioadă.

Raportul a înregistrat, de asemenea, o încetinire a atacurilor în prima jumătate a anului 2025.

Guvernele europene și alte guverne occidentale au expulzat zeci de ofițeri de informații ruși, mulți dintre ei lucrând sub acoperire diplomatică, încă dinaintea invaziei Ucrainei.

Acest lucru a forțat agențiile ruse să recurgă la operațiuni de tip proxy sau mercenar, în care sunt angajați oameni neangajați politic sau ideologic pentru a face sabotaje sau alte operațiuni - pentru bani.

Luna trecută, un tribunal britanic a condamnat trei bărbați pentru incendierea unui depozit din Londra în care erau depozitate echipamente destinate Ucrainei, un complot care, potrivit procurorilor, a fost orchestrat de agenți legați de compania mercenară rusă Wagner.

Într-un incident similar, trei ucraineni au fost acuzați că au încercat să incendieze proprietăți legate de premierul britanic Keir Starmer.

„Rusia a fost extrem de eficientă în recrutarea online a cetățenilor din țări terțe pentru a eluda măsurile de contrainformații europene”, se arată în raportul la care autoritățile ruse nu au reacționat deocamdată.

Guvernele europene au investit insuficient în menținerea sistemelor de securitate pentru infrastructura critică, se arată în raport, chiar dacă au fost prevenite că această campanie secretă ar putea face parte dintr-un efort pe termen lung al Rusiei.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

