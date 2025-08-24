Incendiu la centrala nucleară din Kursk după doborârea unei drone ucrainene

Drona – una dintre cele raportate pe 23 august de autoritățile ruse – a căzut pe un transformator auxiliar, provocând un incendiu care a fost stins, fără a se înregistra victime, potrivit declarației serviciului de presă.

„O dronă de luptă aparținând Forțelor Armate ale Ucrainei a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană lângă centrala de la Kursk. La impact, drona a explodat, avariind un transformator auxiliar”, se arată în comunicat.

În urma deflagrației, unitatea a treia a centralei a fost redusă la 50% din capacitate. Nivelul radiațiilor la fața locului și în zonă nu a depășit limitele normale, a mai precizat sursa.

Autoritățile ucrainene nu au comentat deocamdată incidentul. Kievul și-a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei, afirmând că vizează infrastructura esențială pentru efortul de război al Moscovei.

Prima dată, a relatat despre incident rețeaua federală de televiziune REN TV din Rusia. Aceasta a raportat, citând serviciul de presă al centralei, că transformatorul nu face parte din secțiunea nucleară a centralei. Nu era clar imediat în ce parte a centralei a izbucnit incendiul.

Centrala de la Kursk, amplasată la 40 km vest de orașul Kursk, funcționează din 1976. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor generate de luptele din apropierea centralelor nucleare, de la începutul invaziei ruse din februarie 2022.

Atacurile cu drone au vizat în aceeași zi și Sankt Petersburgul și regiunea Leningrad, unde autoritățile locale au raportat opt drone doborâte.

În urma exploziei unei drone neutralizate, geamurile unui bloc din cartierul Krasnoselski au fost sparte. Nu s-au înregistrat victime.

De asemenea, traficul aerian de pe Aeroportul Pulkovo a fost serios perturbat: peste 30 de curse au fost redirecționate și peste 50 de zboruri au avut întârzieri, operațiunile fiind reluate seara.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat la rândul său că o dronă care se îndrepta spre capitala rusă a fost doborâtă.

