Donald Trump spune că va decide în două săptămâni următorii pași pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Vorbindu-le jurnaliștilor în Biroul Oval pe 22 august, el a spus că vrea să vadă mai întâi dacă președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski se vor întâlni.

„Cred că voi ști. Cred că voi ști atitudinea Rusiei și, sincer, a Ucrainei. E nevoie de doi”, a spus Trump, întrebat ce va face la finalul perioadei de două săptămâni de evaluare a negocierilor de pace.

„Apoi voi lua o decizie cu privire la ce facem și va fi o decizie foarte importantă”, a adăugat el. „Fie sancțiuni masive, fie tarife masive, fie ambele. Sau nu voi face nimic și voi spune: «Acesta este războiul vostru.»”

Trump a sugerat anterior că Casa Albă lucrează pentru a facilita o întâlnire între Putin și Zelenski pentru a discuta încheierea războiului și că o întâlnire trilaterală între cei doi lideri și Trump ar putea urma.

El a vorbit în cadrul unui eveniment la Casa Albă în care a anunțat că tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 va avea loc la Washington, în decembrie. La prezentare i s-a alăturat și președintele FIFA, Gianni Infantino, în contextul în care Statele Unite, Canada și Mexic se pregătesc să găzduiască competiția.

Trump a sugerat, de asemenea, că Putin ar putea participa la Cupa Mondială. Arătând o fotografie pe care, potrivit lui, i-ar fi trimis-o Putin după summitul din Alaska de săptămâna trecută, Trump a declarat că liderul de la Kremlin „își dorește enorm să fie acolo” și „s-ar putea să vină sau poate nu”, în funcție de evoluția eforturilor pentru pace în Ucraina.

Echipele din Rusia au fost excluse de la Cupa Mondială și din alte competiții internaționale ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Mai devreme, pe 22 august, Trump a spus că Putin și Zelenski sunt ca „uleiul și oțetul” și că nu era clar dacă o întâlnire trilaterală va avea loc.

„Vom vedea dacă va trebui sau nu să fiu acolo”, a spus el. „Aș prefera să nu fiu, aș prefera ca ei să aibă o întâlnire și să vedem cum se descurcă.”

Trump a mai spus că este „nemulțumit” de un atac rusesc din 21 august care a lovit o fabrică deținută de SUA în vestul Ucrainei. Mai mulți muncitori au fost răniți în atacul asupra fabricii, una dintre cele mai mari investiții americane din Ucraina.

El a declarat mai devreme în această săptămână, după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, că a început pregătirile pentru o întâlnire Putin-Zelenski după o convorbire telefonică cu liderul rus.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a părut să respingă planul, spunând postului american NBC că nu există o agendă pentru un astfel de summit.

„Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda pentru un summit va fi gata. Iar această agendă nu este deloc pregătită”, a afirmat el.

Declarația a reiterat poziția Moscovei că o întâlnire este imposibilă decât dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Mai devreme, pe 22 august, Zelenski a spus că Rusia face tot ce poate pentru a împiedica o întâlnire între el și Putin. Zelenski a cerut în repetate rânduri o întâlnire cu Putin, afirmând că aceasta este singura modalitate de a negocia sfârșitul războiului.

„Întâlnirea este una dintre componentele modului de a pune capăt războiului”, a spus el la o conferință de presă la Kiev, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Și din moment ce ei nu vor să îl încheie, vor căuta pretexte pentru a o evita.”

Zelenski a făcut apel la țările occidentale să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei pentru a forța Moscova să negocieze pacea. El și Rutte au discutat despre garanții de securitate pentru Ucraina, a spus Zelenski, adăugând că acestea ar trebui să fie similare cu articolul 5 al NATO, care consideră un atac asupra unui membru al alianței un atac împotriva tuturor.

Rutte a spus că aliații NATO și Ucraina lucrează pentru a se asigura că garanțiile de securitate sunt suficient de solide pentru ca Rusia să nu mai încerce niciodată să atace.



„Garanțiile de securitate robuste vor fi esențiale, și la asta lucrăm acum pentru a le defini”, a spus el.

