Vestul mai „sigur” al Ucrainei, lovit din plin de ruși peste noapte

Autoritățile locale au raportat victime în rândul populației civile și pagube importante în zonele rezidențiale și la infrastructură.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 574 de drone și 40 de rachete peste noapte.

În Lvov, cel mai mare oraș din vestul Ucrainei, un atac cu rachete și drone rusești a ucis o persoană și a rănit alte două, potrivit lui Maxim Kozițki, guvernatorul regiunii. Zeci de clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

La Mukacevo, în regiunea Transcarpatia, aproape de granițele de vest ale Ucrainei cu Slovacia, Ungaria și România, 12 persoane au fost rănite într-un alt atac cu rachete, potrivit unei declarații a consiliului municipal, pe Facebook.

În orașul Zaporijia, din sudul Ucrainei, rachete rusești au lovit zone rezidențiale, rănind o femeie de 85 de ani și avariind mai multe blocuri, potrivit autorităților locale.

Ministrul ucrainean de Externe, Andri Sibiha, a condamnat atacurile într-o postare pe X, afirmând: „Contrar tuturor eforturilor de a pune capăt războiului, Rusia a lansat peste noapte un atac aerian combinat masiv asupra Ucrainei. Sute de drone, rachete hipersonice, balistice și de croazieră au lovit infrastructura civilă și energetică”.

Sibiha a dezvăluit, de asemenea, că una dintre rachete a lovit o importantă fabrică americană de echipamente electronice din vestul Ucrainei, provocând pagube grave și victime.

„O instalație complet civilă, care nu are nimic de-a face cu apărarea sau armata”, a adăugat el, subliniind că nu este prima dată când forțele ruse țintesc întreprinderi americane din Ucraina.

El a citat atacurile anterioare asupra birourilor Boeing din Kiev, de la începutul acestui an.

Ultimele atacuri rusești ilustrează pierderile mari suferite de populația civilă și infrastructura Ucrainei și au loc la doar câteva zile după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump și cu liderii europeni la Washington pentru a discuta despre potențiale garanții de securitate pentru Ucraina, care continuă să se apere împotriva invaziei rusești pe scară largă lansate în februarie 2022.

Rusia neagă că ar viza în mod deliberat obiective non-militare, dar atacurile distrug în mod regulat case, spitale, școli și instalații energetice.

Ajutor militar, garanții de securitate

Președintele Zelenski a declarat că se discută despre un program în valoare de 90 de miliarde de dolari pentru achiziționarea de arme americane destinate apărării Ucrainei de asemenea atacuri rusești.

Contururile unei componente militare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina încep deja să se contureze, a declarat un înalt oficial ucrainean, în timp ce Statele Unite au reiterat, prin vocea vicepreședintelui JD Vance, că țările europene vor trebui să suporte cea mai mare parte a poverii în furnizarea garanțiilor.

Au început lucrările pentru stabilirea componentei militare a garanțiilor, care sunt discutate în cadrul unui acord de încheiere a războiului cu Rusia, a declarat Andri Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski.

„Echipele noastre, în special cele militare, au început deja să lucreze activ la componenta militară a garanțiilor de securitate”, a scris Yermak pe 20 august, după o reuniune a consilierilor de securitate națională din țările occidentale și NATO.

Pe 20 august, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Rusia trebuie să participe la discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Moscova nu poate accepta o situație în care problemele de securitate colectivă, în special în contextul crizei ucrainene, sunt decise fără Rusia”, a declarat Lavrov. „Ar fi o utopie, un drum spre nicăieri”.

Se vor întâlni Putin și Zelenski?

Discuțiile recente de la Washington pe tema Ucrainei s-au încheiat cu promisiunea lui Trump de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor cu Zelenski, după ce Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august.

Președintele ucrainean a declarat în repetate rânduri că este disponibil pentru negocieri, dar Putin nu a făcut același lucru. După întâlnirile de la Washington, Kremlinul a emis un comunicat vag în care se menționa existența unor contacte la nivel înalt între Moscova și Kiev, fără a menționa însă numele celor doi lideri.

„Orice contacte care implică cei mai înalți lideri trebuie pregătite cu cea mai mare atenție”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe 19 august.

Liderii europeni și-au exprimat scepticismul cu privire la faptul că Putin va participa la negocieri fără presiuni din partea SUA. La Washington, cancelarul german Friedrich Merz a declarat: „Nu știm dacă președintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”.

Ungaria, cea mai importantă aliată a Kremlinului în UE și NATO, care blochează mereu ajutorul militar pentru Ucraina și apropierea ei de NATO și UE, s-a oferit joi să găzduiască un eventual summit - dar alți lideri, de pildă premierul Donald Tusk al Poloniei - au semnalat că Zelenski nu ar merge tocmai la Budapesta, dacă va avea de ales.

