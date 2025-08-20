Contraofensiva ucraineană a oprit înaintarea rusă de lângă Pokrovsk, dar civilii continuă să sufere

Armata ucraineană afirmă că a reușit să izoleze unitățile rusești de infiltrare care au străpuns linia defensivă la nord de orașul Pokrovsk, din estul țării. Dar această veste nu le aduce prea multă ușurare locuitorilor din Dobropilia, un orășel vecin, supus fără încetare bombardamentelor.

Înaintarea armatei rusești de la începutul lunii august a fost realizată de echipe mici și rapide. Unele dintre acestea au folosit motociclete și s-au apropiat de pozițiile ucrainene, apoi au coborât și au înaintat pe jos, potrivit unui militar din Brigada 82 Aeropurtată din Ucraina, brigadă ce conduce contraofensiva.

Militarul, care folosește numele de cod „Fizruk”, a declarat pentru televiziunea Current Time că mai multe unități rusești care au reușit să pătrundă la câțiva kilometri în spatele liniei frontului sunt acum izolate.

„Operațiunile de curățare și stabilizare sunt destul de reușite în acest moment”, a spus el. „Cred că vom încheia în curând.”

Dar, chiar dacă trupele ucrainene mențin linia și resping înaintarea rusă, civilii din Dobropilia se confruntă în continuare cu atacurile rusești.

Pe 16 august, coada unei rachete a străpuns toate cele cinci etaje ale unei clădiri rezidențiale, lăsând apartamentele distruse și vecinii uitându-se unii la alții prin podelele sparte.

„Soția mea stătea la masă, apoi a venit racheta”, a spus Iuri. „Praf, fum. Ea a strigat: «Nu văd nimic!» M-am mutat aici și piciorul mi-a căzut prin [gaură]”.

Localnicii i-au spus corespondentului Current Time că ogiva s-a desprins de corpul rachetei și a căzut în afara clădirii. Incidentul s-a produs în timp ce orașul era lovit de valuri de drone Shahed și bombe cu planare.

Cei care au rămas în orașul minier cândva înfloritor spun că trăiesc în condiții extrem de dificile și sunt cuprinși de durere.

„Nu avem apă. Toată lumea vrea să bea! Vă rog, ajutați-ne să facem rost de apă, chiar dacă nu e potabilă”, a implorat o femeie.

Larisa, pășind peste sticlă și cărămizi sparte, și-a amintit de pierderea celei mai bune prietene:

„A spus că se duce să cumpere ceva, pentru că erau reduceri. Nu s-a mai întors.”

În ciuda recentelor discuții diplomatice privind încheierea războiului, tot mai mulți locuitori din Dobropilia vor să plece.

„Am tot așteptat negocierile, am așteptat pacea”, a spus Larisa.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te