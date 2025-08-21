Iermak spune că deja se lucrează la garanțiile de securitate pentru Ucraina

Cadrul componentei militare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina prinde deja contur, a declarat un înalt oficial ucrainean, în timp ce Statele Unite au reiterat că țările europene vor trebui să preia cea mai mare parte a sarcinii furnizării garanțiilor.

„Echipele noastre, în primul rând cele militare, au început deja să lucreze activ la componenta militară a garanțiilor de securitate", a scris Andri Iermak pe 20 august, după o reuniune a consilierilor pentru securitate națională din țările occidentale și NATO.

„Ucraina este pregătită pentru orice format de dialog privind o încheiere echitabilă a războiului", a mai declarat Iermak, dar a avertizat împotriva repetării „greșelii de la Budapesta'", o referire la Memorandumul din 1994, care promitea Ucrainei securitate în schimbul renunțării la armele nucleare rămase din era sovietică.

Rusia a încălcat memorandumul când a anexat Peninsula Crimeea în 2014 și când a început o invazie la scară largă în 2022.

Iermak a mai spus că Ucraina lucrează, de asemenea, la un plan cu aliații săi cu privire la modul de a proceda „în cazul în care partea rusă continuă să prelungească războiul și să perturbe acordurile privind formatele bilaterale și trilaterale ale reuniunilor liderilor".

Tot la 20 august, vicepreședintele american JD Vance a declarat că Europa ar trebui să fie pregătită să „preia conducerea” în furnizarea garanțiilor de securitate.

„Nu cred că noi ar trebui să purtăm povara aici. Cred că ar trebui să fim de ajutor dacă este necesar pentru a opri războiul și pentru a opri crimele. Dar cred că ar trebui să ne așteptăm, și președintele cu siguranță se așteaptă, ca Europa să joace rolul principal aici", a declarat Vance la Fox News.

„Indiferent de forma pe care o va lua, europenii vor trebui să preia partea leului din povară", a mai spus el.

Președintele american Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni la Fox News că, în ceea ce privește securitatea, țările europene „ele sunt dispuse să pună oameni pe teren. Noi suntem dispuși să le ajutăm cu diferite lucruri, în special, probabil... pe calea aerului".

Trump nu a oferit detalii cu privire la forța aeriană americană care ar fi furnizată, dar a spus că ar putea sprijini o desfășurare de trupe europene pe care Franța și Marea Britanie se gândesc să o creeze în cadrul unei așa-numite „coaliții a celor dispuși” (Coalition of the Willing).

„Le vom oferi o protecție foarte bună", a mai spus Trump.

Garanțiile de securitate au fost principalul subiect de discuție la 18 august, când Trump i-a găzduit pe Zelenski și pe liderii mai multor țări europene la Casa Albă. Întâlnirea a urmat summitului său de săptămâna trecută din Alaska al lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin.

În ciuda încercărilor lui Trump de a aduce cele două părți la masa negocierilor, Putin nu a dat niciun semn că ar renunța la cererile de teritoriu, inclusiv cele care nu se află sub controlul militar al Rusiei.

Cu informații de la Reuters și AP.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te