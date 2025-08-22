Zelenski califică semnalele din Rusia drept „scandaloase” și îndeamnă aliații să adopte rapid un plan de securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ceea ce a făcut Rusia de la summitul SUA-Rusia de săptămâna trecută și de la discuțiile de la Washington cu liderii europeni arată că Moscova nu intenționează să negocieze un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Semnalele care vin din Rusia sunt pur și simplu scandaloase”, a spus Volodimir Zelenski în seara zilei de 21 august, după ce Rusia a intensificat masiv bombardamentele aeriene, inclusiv în vestul Ucrainei, în general mai ferit de război. „Încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri. Nu vor să pună capăt acestui război.” - a spus Zelenski despre ruși.

Forțele aeriene ucrainene au raportat joi că Rusia a lansat 574 de drone și 40 de rachete asupra mai multor regiuni, provocând victime în rândul populației civile și pagube semnificative în zone rezidențiale și la infrastructură.

O fabrică americană a fost lovită la Mukacevo, în regiunea Transcarpatia, lângă granița de vest a Ucrainei.

Atacul aerian al Rusiei, cel mai mare din această lună, potrivit autorităților ucrainene, a avut loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump i-a primit pe Zelenski și pe liderii europeni pentru a încerca să impulsioneze negocierile de pace.

Anterior, pe 21 august, Zelenski a îndemnat aliații occidentali să convină asupra unui plan concret privind garanțiile de securitate în termen de 7-10 zile.

„Trebuie să exercităm presiuni asupra Rusiei pentru a înceta luptele”, a declarat Zelenski, adăugând că președintele rus Vladimir Putin „înțelege doar forța și presiunea”.

Guvernatorul regiunii Transcarpatia, Miroslav Bilețki, a declarat că fabrica lovită este o întreprindere civilă care produce în principal articole de uz casnic. El a adăugat că aceasta a fost lovită de două rachete Kalibr, provocând un incendiu care s-a extins pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați.

Conor Phillips, director de relații publice al fabricii Flex Ltd. afectate, a declarat că unitatea nu produce, nu furnizează și nu oferă asistență pentru niciun echipament militar și că „se concentrează exclusiv pe producția de bunuri de consum civil”, inclusiv produse precum mașini de cafea.

Câțiva angajați și contractori au fost răniți, a declarat Phillips într-un comunicat. Șase persoane au fost spitalizate.

Andy Hunder, președintele Camerei de Comerț Americane din Ucraina, a declarat că a fost un atac cu rachete rusești „cu adevărat îngrozitor” asupra uneia dintre cele mai mari investiții americane din Ucraina.

„Acesta nu a fost doar un atac asupra Ucrainei. A fost un atac asupra afacerilor americane”, a declarat Hunder pe X. „Rusia nu doar devastează Ucraina, ci distruge și înjosește afacerile americane.”

Hunder a declarat că 600 de angajați lucrau în tura de noapte la fabrică când două rachete au lovit-o. Au fost salvate vieți datorită protocoalelor stricte de siguranță, a spus el, adăugând că regiunea era considerată cea mai sigură din Ucraina, dar că acest lucru nu mai era valabil.

„Îi solicităm președintelui Trump să susțină mediul de afaceri american și să se opună campaniei de distrugere a lui Vladimir Putin”, a declarat Hunder.

Într-o postare pe rețelele sociale din 21 august, Trump l-a criticat pe fostul președinte Joe Biden pentru că nu a furnizat Ucrainei mai multe arme.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”, a declarat Trump. „Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu are nicio șansă să câștige! Așa stau lucrurile între Ucraina și Rusia.”





La negocierile de la Washington din 18 august s-a convenit elaborarea unui plan privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, condus de țările europene, dar cu sprijinul SUA.

Planificatorii militari americani și europeni au început deja întâlniri pentru a analiza ce ar putea conține pachetul global de securitate, înainte ca liderii politici să ia o decizie finală în acest sens.

Miniștrii apărării din Statele Unite, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Ucraina s-au reunit la Washington în perioada 19-21 august. Planificatorii americani și europeni au elaborat opțiuni militare pentru „analiză adecvată” de către consilierii de securitate națională ai aliaților, a declarat Pentagonul într-un comunicat din 21 august.

Tot pe 21 august, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că orice prezență a trupelor europene în Ucraina ar fi „absolut inacceptabilă”, calificând-o drept „intervenție străină într-o parte a teritoriului ucrainean”.

Cu o zi înainte, el a declarat că problema securității în Ucraina nu poate fi discutată fără Rusia.

Se vor întâlni Putin și Zelenski?

La discuțiile de la Washington s-a făcut un apel către Putin să se întâlnească cu Zelenski pentru discuții față în față.

Lavrov a declarat reporterilor pe 21 august că Putin a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar că există câteva probleme care trebuie rezolvate înainte ca o astfel de întâlnire să poată avea loc.

„Sper că, atunci când și dacă se va ajunge la semnarea unor acorduri viitoare, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană va fi rezolvată”, a subliniat Lavrov.

Putin a pus sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski în legătură cu amânarea alegerilor din Ucraina din cauza războiului.

Zelenski, între timp, a declarat pe 21 august că își propune o întâlnire trilaterală la care să participe și Trump.

Andri Jupanin, membru al parlamentului ucrainean, a declarat pentru serviciul ucrainean al Europei Libere (RFE/RL) că refuzul Kremlinului de a participa ar semnala țărilor occidentale că Moscova nu dorește încheierea războiului.

„Este important să-i arătăm lui Donald Trump că nu noi suntem cei care îl ducem de nas”, a adăugat el.

