Rusia atacă Ucraina cu zeci de drone, în timp ce discuțiile de pace bat pasul pe loc

Armata ucraineană a declarat că a doborât sau interceptat aproape trei duzini din cele peste 50 de drone lansate de Rusia în dimineața zilei de 23 august. Nu este clar dacă sunt victime sau pagube la sol.

Numărul total a fost mai mic decât atacurile rusești cu drone și rachete de la începutul săptămânii. O rafală rusească din 21 august a vizat regiunile din vestul Ucrainei – un eveniment relativ rar – inclusiv o fabrică deținută de o companie americană. Compania a spus că mai mulți muncitori au fost răniți în atac.

Oficialii ucraineni pentru situații de urgență au anunțat pe 23 august că pompierii au stins în cele din urmă incendiul de la fabrică.

Frustrarea față de lipsa progreselor de la summitul din 15 august dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin din Alaska a fost vizibilă la Casa Albă pe 22 august, când Trump a semnalat că opțiunea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei este din nou pe masă.

Casa Albă declarase anterior că o întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski era o posibilitate. Însă ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că nu este planificată nicio întâlnire.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda pentru un summit va fi pregătită”, a declarat Lavrov într-un interviu difuzat de NBC News pe 22 august. „Iar această agendă nu este deloc pregătită.”

Între timp, Putin l-a elogiat pe Trump, descriindu-l drept „lumina de la capătul tunelului” pentru relațiile SUA-Rusia.

Relațiile noastre cu Statele Unite se află la unul dintre cele mai joase niveluri de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial”, a spus Putin pe 22 august, în timpul unei vizite la Sarov, locul de origine al programului nuclear rusesc. „Însă, odată cu venirea președintelui Trump, cred că, în sfârșit, s-a ivit o lumină la capătul tunelului.

Citește și: Donald Trump spune că va decide în două săptămâni următorii pași pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Vorbind jurnaliștilor la Casa Albă, Trump a spus că vrea să vadă dacă Putin și Zelenski se vor întâlni înainte de a decide asupra noilor sancțiuni. El a stabilit un termen de două săptămâni pentru decizie – un termen cu care a amenințat frecvent, dar pe care l-a și amânat.

„Apoi voi lua o decizie cu privire la ceea ce vom face și va fi o decizie foarte importantă”, a spus el. „Fie sancțiuni masive, fie tarife masive, fie ambele. Sau nu voi face nimic și voi spune: «Acesta este războiul vostru.»”

Zelenski l-a acuzat pe Putin că face tot ce poate pentru a împiedica o întâlnire față în față între el și liderul rus. El a cerut în repetate rânduri ca Putin să se întâlnească cu el. Putin, însă, îl consideră pe Zelenski un lider ilegitim, invocând lipsa unor noi alegeri.

Legea marțială împiedică Ucraina să organizeze alegeri, deși oficialii ucraineni au semnalat o deschidere în această privință.

„Întâlnirea este una dintre componentele modului de a pune capăt războiului”, a spus Zelenski la o conferință de presă la Kiev, alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe 22 august. „Și pentru că ei nu vor să îl încheie, vor căuta pretexte pentru a o evita.”

Posibilitatea unor garanții de securitate susținute de SUA pentru Ucraina a fost discutată și la summitul din Alaska, iar liderii europeni s-au grăbit să stabilească cum ar putea arăta acestea.

Zelenski a spus că el și Rutte au discutat problema, afirmând că garanțiile ar trebui să fie similare cu articolul 5 al NATO, care consideră un atac asupra unui membru al alianței un atac asupra tuturor.

„Garanțiile de securitate robuste vor fi esențiale, și la asta lucrăm acum pentru a le defini”, a spus el.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te