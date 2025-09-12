Rusia testează NATO cu exercițiile militare Zapad. Ce trebuie să știi

Rusia și Belarus au demarat mari exerciții militare comune, pe fondul tensiunilor din regiune, după ce drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei, făcând Varșovia și aliații NATO să-și întărească apărarea.

Exercițiile militare „Zapad-2025”, care au început pe 12 septembrie, se vor desfășura în Belarus și Rusia și vor dura până pe 16 septembrie.

Oficialii ruși au declarat că ele vor simula respingerea unui atac inamic, iar analiștii spun că obiectivul este acela de a demonstra că armata rusă este încă puternică după trei ani și jumătate de război sângeros în Ucraina, care se estimează că a costat Moscova peste un milion de victime.

„Cred că scopul este ca [președintele rus Vladimir] Putin să încerce să arate că este încă puternic, că războiul din Ucraina nu l-a afectat cu adevărat”, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) Lance Landrum, general-locotenent în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, care este acum membru senior al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA).

Exercițiile din acest an sunt, de asemenea, destinate exersării procesului decizional privind utilizarea armelor nucleare rusești și a rachetelor cu rază medie de acțiune cu capacitate nucleară pe care Moscova a promis să le furnizeze Minskului. Rusia nu a precizat câte arme nucleare tactice a dislocat în Belarus, dar Lukașenko a declarat în decembrie că țara sa deține câteva zeci.

„Cred că aceasta este o demonstrație pentru guvernele străine și mass-media mondială, ca parte a campaniei lor de influențare”, a mai spus Landrum.

Exercițiile militare au stârnit deja îngrijorarea Ucrainei și a altor țări vecine cu Belarus, precum Letonia, Lituania și Polonia, care vor urmări cu atenție evoluția situației, după ce ultimele exerciții militare Zapad din 2021 au fost folosite în parte ca pretext pentru a muta trupe ruse în Belarus, de unde au pătruns apoi în Ucraina în februarie 2022.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru RFE/RL că alianța monitorizează îndeaproape activitatea militară a Rusiei și că solicită „Rusiei și Belarusului să acționeze într-un mod previzibil și transparent, în conformitate cu angajamentele lor internaționale” în timpul exercițiilor Zapad, dar că NATO „nu vede nicio amenințare militară imediată” împotriva vreunui membru.

„Kremlinul a demonstrat în mod constant o lipsă de transparență, inclusiv în ceea ce privește amploarea și sfera de aplicare a exercițiilor sale”, a declarat purtătorul de cuvânt pentru RFE/RL. „Este cunoscut faptul că a folosit exercițiile militare pentru a aplica politici coercitive.”

Câți soldați vor participa la exercițiile Zapad-2025?

Pe fondul războiului Kremlinului în Ucraina, exercițiul Zapad din acest an ar putea fi cel mai limitat din istorie.

Oficialii din domeniul apărării din Belarus au declarat la începutul acestui an că aproximativ 13.000 de soldați vor participa la exercițiile militare din apropierea frontierei de vest a țării. Însă, în luna mai, acest număr a fost revizuit și redus la jumătate, ajungând la un total probabil de aproximativ 7.000-8.000 de soldați.

Anunțul preciza, de asemenea, că principalele manevre vor avea loc în interiorul teritoriului Belarusului. Ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, a declarat că cea mai mare parte a exercițiului se va desfășura în jurul orașului Barisau, la aproximativ 74 de kilometri nord-est de Minsk, deși unele „unități mici vor îndeplini sarcini practice pentru a respinge un inamic ipotetic” în zone apropiate de granița cu Polonia și Lituania.

De asemenea, se preconizează că Moscova va trimite doar aproximativ 2.000 de soldați în Belarus, în timp ce exercițiul va acoperi și districtele militare rusești Moscova și Leningrad, exclava Kaliningrad, regiunea arctică și mările Baltică și Barents.

Rusia, însă, desfășoară și alte trei exerciții separate cu țările din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) – un bloc militar care include Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan, ceea ce ar putea masca dimensiunea reală a exercițiului Zapad.

Cu toate acestea, se preconizează că Zapad va avea o amploare mult mai redusă - față de 200.000 de militari care au participat la ultima ediție, din 2021.

De ce sunt importante exercițiile militare Zapad din acest an?

Deși exercițiile din acest an vor fi mai restrânse decât în ultimii ani, ele marchează revenirea la exerciții la nivel strategic pentru Rusia și Belarus după invazia pe scară largă a Ucrainei.

„Exercițiul din acest an va indica foarte probabil modul în care Moscova se așteaptă să se desfășoare un război împotriva NATO”, a scris Consiliul German pentru Relații Externe într-un raport recent care prezenta o previzualizare a exercițiilor. „Deși nu există un pericol acut de escaladare, exercițiul va oferi NATO lecții importante despre conceptul Rusiei privind un război viitor.”

Zapad, care înseamnă „vest” în limba rusă, este cea mai recentă ediție a exercițiilor militare care au început în anii 1970 sub Uniunea Sovietică și au continuat până la prăbușirea acesteia în 1991. A fost reluat în 1999 și ulterior extins sub Putin, ca parte a unui ciclu de patru ani de exerciții militare care se desfășoară alternativ în Rusia și în regiunile geografice ale vecinilor săi.

În trecut, Kremlinul nu s-a ferit de provocări în exercițiile sale militare.

Pe lângă exercițiile militare din 2021, care ascund desfășurări militare înaintea invaziei Rusiei în Ucraina, oficialii occidentali au declarat că, în opinia lor, exercițiile Zapad din 2009 și 2013 au inclus simulări de atacuri nucleare împotriva Varșoviei și Stockholmului.

În prim-plan: Belarus și armele nucleare

În decembrie, liderul autocrat belarus Aleksandr Lukașenko și Putin au semnat un tratat care oferă garanții de securitate Belarusului, inclusiv posibila utilizare a armelor nucleare rusești pentru a ajuta la respingerea oricărei agresiuni.

Tratatul a urmat revizuirii doctrinei nucleare a Moscovei, care, pentru prima dată, a plasat Belarus sub umbrela nucleară a Rusiei, pe fondul tensiunilor cu Occidentul.

Hrenin, ministrul apărării din Belarus, a declarat că trupele vor exersa „planificarea utilizării” armelor nucleare rusești în cadrul exercițiilor Zapad, dar exercițiul nu va implica desfășurarea fizică a acestora.

Observatorii militari occidentali vor urmări îndeaproape această evoluție, care vine și în contextul în care Lukașenko și-a manifestat recent dorința de a-și îmbunătăți relațiile cu Occidentul, grav afectate de ani de zile din cauza represiunii brutale împotriva disidenților și a sprijinului acordat Rusiei în războiul din Ucraina.

Lukașenko „promovează o narativă de dezescaladare, promițând că va influența acțiunile lui Putin și va face concesii, cum ar fi eliberarea deținuților politici”, a declarat Ryhor Astapenia, directorul Belarus Initiative la Chatham House, într-o analiză recentă privind exercițiile militare.

Anul acesta au avut loc eliberări regulate de deținuți politici, inclusiv 52 de diferite naționalități chiar în ajunul exercițiilor militare, precum și o campanie publică pentru o apropiere de Occident. În august, Lukașenko a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, care l-a numit „un președinte foarte respectat” într-o postare pe rețelele sociale.

„Dacă exercițiile se vor desfășura într-o manieră mai transparentă, ele vor deschide probabil calea pentru un dialog mai aprofundat”, a afirmat Astapenia.

