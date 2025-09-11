Peste 50 de deținuți politici eliberați în Belarus prin intervenția lui Trump. Printre ei, ziaristul Europei Libere Ihar Losik

Anunțul eliberării deținuților a fost făcut de președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda. El a scris pe X că „52 de deținuți au trecut astăzi în siguranță granița lituaniană din Belarus”, inclusiv șase lituanieni, spunând că este „profund recunoscător” pentru implicarea Washingtonului și a președintelui Donald Trump.

Potrivit agenției de știri de stat Belta, printre cei eliberați se aflau 14 cetățeni străini: șase lituanieni, doi letoni, doi polonezi, doi germani, un francez și un britanic.

Trump a presat Belarusul să elibereze deținuții politici în contactele sale cu Alexandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, care se află la putere din 1994, persecutând fără contenire mass-media liberă și opoziția politică - notează AFP.

Nauseda a cerut eliberarea și altor deținuți, spunând: „Peste 1.000 de deținuți politici se află încă în închisorile din Belarus și nu putem renunța până când nu vor fi eliberați!”

Punerea în libertate a survenit joi, în timpul vizitei unui oficial american în Belarus, care a declarat că Washingtonul a ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene de stat a țării, Belavia.

„În acest moment, ridicăm sancțiunile impuse companiei Belavia”, a declarat John Cole, trimisul special adjunct al lui Trump, în cadrul unei întâlniri cu Lukașenko, difuzată de televiziunea de stat.

Potrivit Interfax, Trump și-a exprimat speranța că relațiile dintre SUA și Belarus se vor „normaliza”.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele lituanian Nauseda a declarat că printre cei eliberați se aflau „personalități ale opoziției, jurnaliști și participanți la proteste”.

El nu a dezvăluit identitatea persoanelor eliberate, cu excepția cetățenei lituaniene Elena Ramanauskiene, care a fost închisă anul trecut sub acuzația de spionaj. Nauseda a postat o fotografie cu Ramanauskiene, pe X.

În luna iunie, 14 deținuți politici au fost eliberați din închisoare în Belarus, printre care și Serghei Țihanovski, soțul liderei din exil a opoziției, Svetlana Țihanovskaia.

În replică la eliberarea de joi, ea a spus că Occidentul nu trebuie să înceteze sancțiunile și presiunile asupra regimului autoritar de la Minsk.

Conducerea Europei Libere (RFE/RL) a confirmat că printre cei puși în libertate joi se numără ziaristul de 33 de ani Ihar Losik, care petrecut în închisoare 5 ani.

Losik a ajuns în Lituania vecină pe 11 septembrie, împreună cu alte 51 de persoane, la câteva ore după ce a părăsit o închisoare din nordul Belarusului.

„Suntem extrem de recunoscători președintelui [Donald] Trump pentru că a asigurat eliberarea unui alt jurnalist curajos al RFE/RL, reținut în mod nedrept de autoritățile din Belarus”, a declarat Steve Capus, președinte și director executiv al RFE/RL, într-o declarație făcută la Vilnius.

Losik a fost condamnat la 15 ani de închisoare în decembrie 2021 pentru „organizarea de revolte în masă, participarea la tulburări în masă, incitarea la ură socială” și alte câteva acuzații nespecificate legate de tulburările care au urmat alegerilor prezidențiale contestate din august 2020.

Losik, RFE/RL și guvernele occidentale au afirmat în repetate rânduri că acuzațiile au fost motivate politic.

