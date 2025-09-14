Imagini din satelit par să arate construcția secretă a unei baze „strategice” în Belarus

Imaginile de la Planet Labs ale amplului șantier din districtul Sluțk, la 60 de kilometri sud de Minsk, arată lucrări de construcție substanțiale pe ceea ce până anul trecut era teren viran.

Autoritățile din Belarus au păstrat secretul asupra proiectului, aflat pe un amplasament care a găzduit rachete cu capacitate nucleară în perioada sovietică și care face obiectul unei anchete efectuate de Serviciul Belarus al RFE/RL împreună cu unitatea de investigații a Serviciului Ucrainean al RFE/RL, și mass-media estoniene Delfi Estonia și Eesti Ekspress.

Nu există referiri la aceste schimbări în documentele publice oficiale, nici în mass-media locală, și nici actualizări ale hărților cadastrale care să indice alocarea de terenuri pentru un astfel de amplasament. Nici liderul autoritar Aleksandr Lukașenko, nici vreun alt oficial nu a făcut vreo declarație în acest sens. Încercările de a contacta Ministerul Apărării de la Minsk pentru a obține un comentariu au eșuat.

Construcția vine în contextul în care Rusia intensifică cooperarea militară cu aliatul său Belarus, în timp ce continuă invazia pe scară largă a Ucrainei, într-un război care a amplificat considerabil tensiunile cu NATO și Occidentul. Stat tampon pentru Rusia, Belarus se învecinează la sud cu Ucraina și la vest și nord-vest cu statele membre NATO Polonia, Lituania și Letonia.

Președintele rus Vladimir Putin s-a lăudat cu dezvoltarea unei noi rachete balistice hipersonice cu rază medie de acțiune, numită Oreșnik, pe care Moscova susține că a testat-o într-un atac asupra Ucrainei în noiembrie anul trecut.

În decembrie, Putin a declarat că sistemele vor fi instalate în Belarus simultan cu introducerea lor în Forțele Strategice Ruse de Rachete (RVSN), probabil în a doua jumătate a acestui an.

O imagine din satelit din 31 august arată patru secțiuni distincte în zona din apropierea satului Paulauka, care acoperă o suprafață de peste 2 kilometri pătrați, echivalentul a aproximativ 280 de terenuri de fotbal, toate conectate prin drumuri noi.

Imaginile din 13 august arată numeroase structuri în cea mai mare secțiune, inclusiv ceea ce par a fi 13 depozite de muniție înconjurate de ziduri de protecție și trei hangare mai mari, fiecare cu o lungime de aproximativ 100 de metri, precum și fundații pentru alte câteva clădiri.

Având în vedere că lucrările de construcție sunt încă în curs, experții intervievați de RFE/RL au spus că este dificil să se evalueze cu precizie ce tip de instalație militară va fi construită. Însă Konrad Muzyka, directorul firmei de analiză în domeniul securității Rochan Consulting, a declarat că dispunerea amplasamentului sugerează un scop strategic.

„Imaginea surprinde toate facilitățile care sunt create în prezent, toate fiind legate între ele printr-un drum. Și este foarte clar că există o legătură esențială între toate aceste facilități”, a declarat Muzyka pentru RFE/RL.

„În opinia mea, aceste baze sunt legate de un fel de echipament strategic care poate fi dislocat în Belarus. Fie că este vorba de Oreșnik sau de altceva, vom vedea, dar cu siguranță are o importanță strategică”, a declarat Muzyka.

„Probabil va fi dotat cu arme nucleare sau va avea o componentă nucleară atașată, deoarece utilizează instalațiile care erau deja folosite pentru a găzdui astfel de echipamente în timpul Războiului Rece”, a adăugat el.

O imagine a secțiunii nordice a sitului, care odinioară era teren agricol, arată opt structuri asemănătoare hangarelor, în timp ce în parcela estică se construia o clădire de aproape 150 de metri lungime, cu movile de pământ în apropiere.

În partea de sud-est, încă în faza de terasament, mai multe drumuri păreau să prindă contur. Acest teren se află pe cel mai înalt deal din districtul Sluțk, care, potrivit unor observatori, ar putea fi potrivit pentru sisteme de apărare aeriană.

Marko Eklund, un maior finlandez în rezervă și ofițer de informații militare care a petrecut mai mult de 20 de ani studiind armata rusă și care lucrează acum cu imagini de satelit, a declarat pentru Eesti Ekspress că locul seamănă cu o bază strategică de rachete.

„Bazele strategice de rachete cam așa sunt. Nu pot spune ce altceva ar putea fi”, a spus Eklund. „Dacă ar exista o bază Oreșnik, aceste instalații ar putea fi potrivite.”

Muzyka a ridicat întrebarea dacă Belarus sau Rusia vor suporta costurile. Dar el a spus că, în orice caz, crede că atât Minsk, cât și Moscova vor considera asemenea investiție „benefică”.

Belarus este singurul aliat militar real al Rusiei, deși relațiile politice dintre cele două țări sunt uneori tensionate. Belarus a susținut invazia Ucrainei în mai multe moduri, inclusiv permițând Rusiei să-i utilizeze teritoriul ca punct de plecare pentru invazia pe scară largă din 2022, dar nu a trimis propriile trupe.

Luna trecută, șeful apărării din Belarus a declarat că exercițiile comune anuale, începute pe 12 septembrie, includ exerciții privind utilizarea planificată a armelor nucleare și a rachetei Oreșnik, despre care Rusia afirmă că are capacitate nucleară.

Putin a afirmat în repetate rânduri că armele nucleare rusești vor fi dislocate pe teritoriul Belarusului, iar Lukașenko a declarat că Oreșnik va fi dislocat în Belarus până la sfârșitul anului.

Un trecut nuclear

Locul proiectului a făcut parte în trecut din arsenalul nuclear sovietic. Din 1959 până în 1993, zona a găzduit garnizoana Regimentului 306 de rachete strategice cu sediul la Sluțk. În 1960, a devenit sediul bazei tehnice și de reparații 1057, responsabilă de „asistența tehnică nucleară” a regimentului.

Inițial, regimentul era echipat cu rachete balistice cu o rază de acțiune de până la 2.100 de kilometri. În 1981, au sosit sisteme mobile cu o rază de acțiune de până la 5.000 de kilometri. În 1989, unitatea a început reînarmarea cu rachete balistice intercontinentale Topol, cu o rază de acțiune de 11.000 de kilometri.

Belarus a aderat la Tratatul de neproliferare nucleară în 1993, devenind prima țară care a renunțat voluntar la arsenalul nuclear moștenit în urma prăbușirii URSS în 1991. În același an, regimentul 306 a fost retras din serviciul de luptă și redislocat în Rusia, unde a fost ulterior desființat.

În septembrie 1996, locul încă găzduia un depozit de muniții de artilerie, dar ulterior a fost abandonat. Părți ale fostei baze au rămas pline de fortificații abandonate, silozuri de rachete, buncăre și magazii.

Reamenajarea a început în primăvara anului 2024, când geniștii militari au curățat zona de muniții neexplodate, distrugând 2.800 de piese pe o suprafață de 2,5 kilometri pătrați până la 7 iunie, potrivit autorităților locale. Apoi au început lucrările de curățare și terasament, iar ritmul construcției s-a accelerat în acest an.

