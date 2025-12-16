Imagini cu explozia din portul Novorossiisk, aproape de un submarin militar rusesc

Imagini din satelit au arătat urmele exploziei unei drone subacvatice ucrainene în portul rusesc Novorossiisk. Aceasta a avut loc la câteva zeci de metri de un submarin de tip „Varșaveanka”, transmite Radio Svoboda, Serviciul rusesc al RFE/RL.

În fotografia făcută pe 16 decembrie se pot vedea clar daunele provocate cheiului în urma exploziei. Submarinul echipat cu rachete de croazieră Kalibr și despre care Ucraina a afirmat că a fost distrus, se află în continuare la locul său.

Este dificil să se evalueze daunele reale aduse submarinului pe baza imaginilor din satelit, însă acestea permit să se presupună că drona nu a lovit direct corpul submarinului.

Despre atacul asupra submarinului, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a informat pe 15 decembrie. S-a afirmat că submarinul „a suferit distrugeri critice și, practic, a fost scos din funcțiune”, iar la bordul său se aflau patru lansatoare de rachete de croazieră „Kalibr”, cu care Rusia atacă teritoriul Ucrainei.

Biroul de presă al Flotei Ruse de la Marea Neagră a recunoscut faptul că a avut loc un atac al dronelor maritime ucrainene în golful bazei navale militare din Novorossiisk, dar susține că informațiile despre distrugerea submarinului nu corespund realității.

Submarinul „Varșaveanka” este un tip de submarin multifuncțional cu propulsie diesel-electrică, produs în Rusia atât pentru uz propriu, cât și pentru export. Conform surselor deschise, armata Federației Ruse dispune de cel puțin 12 astfel de submarine, dintre care șase au fost construite pentru Flota Mării Negre.

Este prima dată când forțele ucrainene anunță că au atacat un submarin militar rusesc. O altă premieră ar fi folosirea unei drone subacvatice. Până recent, Ucraina a folosit preponderent pentru atacurile pe mare drone de suprafață, cum ar fi modelele Sea Baby și Magura V5.

Atacul asupra submarinului rusesc din portul Novorossiisk de la Marea Neagră urmează unui alt șir de lovituri efectuate în premieră de Ucraina, la mare distanță de granița sa cu Rusia, tocmai în Marea Caspică.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a afirmat, pe 12 decembrie, că a lovit două nave rusești care transportau arme și echipament militar în Marea Caspică.

Pe 11 decembrie, SBU a anunțat că dronele sale cu rază lungă de acțiune au atacat, tot pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă din Marea Caspică, afectând semnificativ producția acesteia.

Autoritățile ruse nu au comentat încă declarațiile SBU.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te