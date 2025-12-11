Serviciile speciale ucrainene spun că au atacat, în premieră, o platformă petrolieră a Rusiei din Marea Caspică

Centrul de operațiuni speciale „Alfa” din cadrul Serviciului de Securitate a atacat platforma petrolieră „Filanovski” a companiei ruse „Lukoil-Nijnevoljskneft”, au declarat surse SBU pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

Este prima dată când Ucraina lovește infrastructura rusă de extracție a petrolului din Marea Caspică, potrivit sursei. SBU a efectuat cel puțin patru lovituri asupra platformei marine, iar atacul a oprit extracția de petrol și gaze din peste 20 de sonde deservite de aceasta.

„Zăcământul Filanovski este unul din cele mai mari pe care Rusia îl explorează în sectorul său din Marea Caspică. Rezervele acestuia sunt estimate la 129 de milioane de tone de petrol și 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Zăcămintele extrase erau exportate prin Consorțiul Caspic de Conducte (CPC)”, a declarat interlocutorul Radio Svoboda.

Pentru Ucraina, a mai spus sursa SBU, toate întreprinderile rusești care „lucrează pentru război” sunt ținte legitime.

Autoritățile ruse nu au comentat încă declarațiile SBU. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că armata rusă a doborât noaptea trecută aproape 300 de drone ucrainene deasupra a 12 regiuni.

Europa Liberă nu poate verifica aceste informații din surse independente.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol din Rusia, ca răspuns la loviturile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, dar și pentru a reduce „potențialul de luptă al trupelor de ocupație rusești”.

În luna noiembrie, potrivit agenției Bloomberg, armata Ucrainei a efectuat cel puțin 14 atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești, acesta fiind cel mai mare număr de asemenea atacuri pe lună de la începutul războiului.

Proiectul „Scheme”, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL, a documentat peste 50 de lovituri asupra obiectivelor militare și industriale din Rusia, lansate de forțele Kievului în această toamnă.

Militarii și experți cu care „Scheme” a discutat consideră că forțele ucrainene nu au mai avut până acum un număr atât de mare de lovituri reușite asupra infrastructurii strategice rusești, într-un interval de timp atât de scurt.

Te-ar putea interesa și: Cum un atac cu drone ucrainene asupra Rusiei a paralizat exporturile de petrol din Kazahstan

Potrivit acestora, atacurile armatei ucrainene au provocat deja o creștere a cheltuielilor Rusiei pentru protecție suplimentară, precum și o penurie de combustibil în anumite regiuni.

Una din cele mai „eficiente” lovituri ar fi fost asupra terminalului petrolier din portul Novorossiisk. Distrugerea unei instalații de pompare a țițeiului a afectat nu numai exporturile de petrol rusești, dar și cele din Kazahstan. Prin Novorossiisk treceau cam 80% din exporturile de țiței kazah spre Europa. Astana a protestat, în timp ce Kievul le-a reproșat autorităților kazahe că nu ar fi condamnat până acum „atacurile Federației Ruse asupra civililor din Ucraina”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te