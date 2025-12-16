Convorbirile de la Berlin: Fără vreun acord despre cedări teritoriale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că discuțiile din 14-15 decembrie menite să apropie pozițiile ucraineană și americană în legătură cu felul în care poate fi oprită agresiune rusă contra Ucrainei au fost dificile, dar utile.

Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a spus că în tratativele cu emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, au fost obținute „progrese reale”.

De asemenea, au avut loc întâlniri în format mai larg, la care au participat lideri europeni.

„Aceste discuții nu sunt ușoare niciodată, vă spun sincer. Dar a fost o discuție productivă, cu multe detalii, chiar foarte multe”, a spus Zelenski la un Forum de Afaceri germano-ucrainean, care a urmat.

La Washington, președintele Trump a spus că un acord pentru a pune capăt celui mai mare și mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial pare mai aproape ca niciodată.

„Încercăm să îl finalizăm și cred că suntem mai aproape acum”, le-a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, pe 15 decembrie, după convorbirile de la Berlin.

Trump a spus că a vorbit recent cu Putin, dar nu a oferit detalii, spunând doar: „Am avut numeroase conversații cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cred că suntem mai aproape acum decât am fost vreodată, și vom vedea ce putem face”.

Fără un acord în chestiunea teritoriilor

La o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz după convorbirile americano-ucrainene, Zelenski a spus că părțile „au diferențe” în privința teritoriilor, subliniind că această chestiune „nu este închisă”.

„Problema teritorială este dureroasă. Știm sută la sută ce își dorește Rusia și este esențial pentru mine că americanii m-au auzit în această privință”, a spus Zelenski, care i-a numit pe negociatorii americani „mediatori”.

El a respins propunerile care ar obliga Kievul să cedeze, măcar și de facto, partea din regiunea Donețk pe care forțele ucrainene o mai controlează încă. Iar dacă Ucraina ar trebui să se retragă de pe linia frontului din Donbas, a sugerat Zelenski, și forțele ruse ar trebui să facă același lucru.

Rusia a insistat constant asupra unor concesii teritoriale care să îi ofere în totalitate provinciile estice ale Ucrainei, Donețk și Luhansk, care formează împreună regiunea Donbas. În caz contrar, a spus Putin, Moscova va continua să încerce să ocupe acest teritoriu prin forță.

Garanții de securitate după modelul Articolului 5

Mai multe agenții de presă au citat oficiali americani, spunând că emisarii președintelui Trump au propus la negocieri Ucrainei garanții similare cu cele din Articolul 5 al tratatului NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

Oficialii citați au spus că o asemenea ofertă nu va rămâne pe masă la nesfârșit, dar nu au fost oferite alte detalii.

Un grup de șapte state membre ale UE, lideri ai Uniunii Europene și Zelenski au semnat o declarație comună în șase puncte prin care susțin o armată ucraineană de 800.000 de militari, o forță multinațională condusă de Europa și un mecanism de monitorizare, verificare și prevenire a incidentelor condus de SUA pentru a impune un eventual armistițiu.

Cancelarul german Merz s-a arătat optimist în legătură cu discuțiile de la Berlin, afirmând că, acum, a apărut cea mai mare șansă pentru un proces real către pace de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, și că SUA au oferit o contribuție materială majoră la garanții de securitate pentru Ucraina.

La Moscova, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că pentru Rusia este important ca Ucraina să nu fie admisă vreodată în NATO și că așteaptă să fie informată de SUA despre convorbirile de la Berlin.

Împrumut UE pentru Ucraina din fondurilor rusești înghețate

În paralele cu discuțiile de pace, liderii europeni urmează să decidă, la un summit din 18 decembrie, dacă UE poate folosi zeci de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru a acorda un împrumut imens Ucrainei care se confruntă cu dificultăți economice, după aproape patru ani de la izbucnirea războiului pe scară largă.

„Dacă nu reușim acest lucru, atunci capacitatea de acțiune a UE va fi grav afectată pentru ani înainte și vom arăta lumii că suntem incapabili să rămânem uniți și să acționăm într-un moment atât de crucial din istoria noastră”, a spus Merz, la Berlin, anticipând discuțiile de la summit-ul UE.

Zelenski a declarat că SUA propun crearea unei „zone economice libere” în partea din regiunea Donețk pe care Kievul o controlează încă, cu retragerea forțelor ucrainene și interzicerea intrării forțelor ruse.

Trump încearcă să medieze încheierea războiului încă de când și-a început al doilea mandat, în ianuarie anul acesta, însă progresele au fost lente, iar Putin a spus că Rusia își va atinge obiectivele prin forță dacă nu o poate face prin diplomație.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat săptămâna trecută că Trump este „extrem de frustrat în legătură cu ambele părți din acest război”.

În ciuda eforturilor de pace, forțele ruse au continuat să bombardeze orașe din întreaga Ucraină și să încerce să avanseze pe liniile frontului din est și sud.

Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a declarat pe 15 decembrie că forțele ucrainene au lovit la rândul lor și au provocat daune severe unui submarin rusesc în portul Novorossiisk de la Marea Neagră, unde este staționată o parte a flotei Rusiei.

După Reuters și DPA

📰 Europa Liberă este și pe Google News. Abonează-te