Ucrainenii resping concesiile mari de dragul păcii, arată un sondaj, când Zelenski negociază cu americanii și europenii

Ucraina a încercat să respingă un plan inițial susținut de SUA, pe care ea și aliații săi europeni îl considerau prea favorabil Moscovei. El cerea Kievului să renunțe la întreaga regiune Donbas din est și să-și limiteze semnificativ capacitățile militare.

Sondajul publicat luni, realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), a arătat că 72% dintre ucraineni ar fi pregătiți pentru un acord care să „înghețe” actuala linie a frontului și să conțină „unele” compromisuri.

Însă 75% din cei chestionați consideră că un plan favorabil Rusiei, care ar include cedarea de teritorii de către Ucraina sau limitarea dimensiunii armatei sale fără a primi garanții clare de securitate, este „complet inacceptabil”.

Sondajul a fost realizat între sfârșitul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie și a inclus 547 de respondenți din teritoriul controlat de Ucraina, scrie Reuters.

63% dintre ucraineni se declară pregătiți să continue lupta, iar doar 9% cred că războiul se va încheia până la începutul anului 2026.

Încrederea în Zelenski a scăzut - probabil în urma unui scandal major de corupție luna trecută - dar acum a revenit la 61% după demiterea principalului său consilier, Andrii Iermak, și noile presiuni din partea SUA.

Datele au fost publicate în vreme ce președintele ucrainean continua la Berlin a doua zi la rând consultările cu o delegație SUA, puternic sprijinit de liderii europeni, care urmau să i se alăture în capitala germană în cursul zilei de luni.

Diplomați europeni au spus, în discuții anonime cu agențiile de presă, că americanii par să reprezinte mai degrabă punctul de vedere al Rusiei, în vreme ce vest-europenii sunt „avocații” Kievului.

Rusia a salutat luni ideea, vehiculată de Zelenski după ore de discuții cu americanii, că țara lui ar putea renunța la dorința de aderare la NATO. Această dorință a fost unul din motivele invocate de președintele rus Vladimir Putin pentru invadarea pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu aproape 4 ani.

