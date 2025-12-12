Ucraina ar trebui primită în UE la 1 ianuarie 2027, potrivit planului de pace american (Financial Times)

Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este specificată în ultima versiune a propunerii de pace pentru Ucraina, negociată de oficialii americani și ucraineni cu sprijinul Bruxelles-ului, au declarat pentru FT persoane care cunosc conținutul documentului.

Acest calendar rapid ar obliga Bruxelles-ul să regândească întregul proces, au adăugat sursele.

Țările care au aderat în ultimele decenii au „stat la coadă” mult mai mulți ani.

Un oficial de la Bruxelles a declarat Europei Libere sub protecția anonimatului că aderarea Ucrainei la UE, ca parte a garanțiilor de securitate, a fost discutată joi de liderii europeni reuniți virtual în așa-numita „coaliție a doritorilor”, dar nu a avut un rol mare în discuție și nimeni nu a pomenit anul 2027 ca termen posibil.

Planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina prevede aderarea Kievului la UE în ianuarie 2027, a confirmat vineri un înalt oficial pentru AFP, tot nenumit.

„Este menționat acolo, dar este o chestiune care trebuie negociată, iar americanii o susțin”, a mai declarat înaltul oficial cu cunoștințe în materie.

În prezent, aderarea Ucrainei este blocată de Ungaria, care se opune primirii ei în blocul cu 27 de membri, spunând că ar fi coruptă, nu-și controlează teritoriul și nu dă drepturi destule minorităților etnice.

Întrucât R. Moldova a început procesul aderării odată cu Ucraina, și parcursul ei este deocamdată ținut pe loc.

Ambele țări spun, ca și Comisia Europeană, că sunt pregătite să deschidă negocierile propriu-zise.

FT scrie că „președintele (SUA) Donald Trump ar putea să-i ordone lui Viktor Orbán, președintele Ungariei, care până acum a blocat procesul de aderare a Ucrainei, să renunțe la veto”. Ziarul mai notează, citând oficiali nenumiți, că UE nu s-ar putea opune accelerării aderării Ucrainei, de teamă să nu deraieze procesul de pace.

Viktor Orbán este cel mai apropiat prieten al lui Trump în UE, fiind considerat de mulți republicani din SUA ca un model naționalist de urmat.

În articolul din ziarul britanic nu este menționată R. Moldova, „colega” de aderare a Ucrainei de până acum.

Evoluția extinderii va fi discutată de liderii din UE la ultimul lor summit de anul acesta, săptămâna viitoare.

Dintr-o ciornă de declarație finală văzută de Europa Liberă rezultă că ei vor lăuda progresele Ucrainei și Moldovei, dar nu vor menționa o dată la care ele ar putea începe negocierile propriu-zise de aderare.

Până acum, părerea generală neoficială la Bruxelles era că UE speră ca Orbán să piardă alegerile din Ungaria, la primăvară, iar noua conducere de la Budapesta să nu mai țină pe loc candidatura Ucrainei, astfel ca negocierile să meargă apoi rapid - ca și cu Moldova.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat luna trecută pentru FT că noile state membre ale UE ar putea fi puse într-un fel de regim de „probă” pentru câțiva ani, cu posibilitatea de a fi chiar și excluse din bloc în cazul unui regres democratic, potrivit unei propuneri menită să calmeze îngrijorările membrilor actuali cu privire la impactul primirii noilor membri.

Oficialii americani nu au comentat imediat articolul apărut vineri în FT, care precizează că prima referire la presupusa includere în planul de pace a aderării rapide a Ucrainei a fost joi, în publicația ucraineană Zerkalo tijnia (Oglinda Săptămânii).

Reacții la Kiev, între „realizabil” și „nerealist”

Oleksandr Merejko, membru al fracțiunii Servitorul Poporului și președinte al comisiei parlamentare pentru politică externă și cooperare interparlamentară, a declarat că un astfel de scenariu ar putea fi realizabil dacă Ucraina reușește să-și îndeplinească toate „sarcinile”.

„Este un obiectiv ambițios, dar cred că trebuie să ne stabilim acest obiectiv. Și să facem tot ce este posibil și imposibil pentru a-l atinge”, a declarat Merejko Serviciului pentru Ucraina al Europei Libere.

Potrivit acestuia, aderarea Ucrainei la UE este în primul rând o chestiune de securitate, iar cu cât Kievul aderă mai repede la Uniunea Europeană, cu atât sunt mai mari șansele de a instaura o pace durabilă.

În schimb, șefa comisiei pentru integrarea Ucrainei în UE, deputată din partea partidului Solidaritatea Europeană, Ivanna Klimpuș-Țințadze, a calificat posibilitatea unei aderări atât de rapide ca fiind „absolut nerealistă”.

„Statele Unite ale Americii nu pot stabili o astfel de sarcină pentru Uniunea Europeană și nu văd cum Uniunea Europeană ar putea fi de acord cu aceasta”, a remarcat ea.





