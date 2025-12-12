Trump „s-a săturat” de întâlniri fără rezultat pe tema Ucrainei (Casa Albă)

Trump s-a săturat de multiplele întâlniri care par să nu ajungă niciodată la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a mai declarat reporterilor secretara de presă al lui Trump, Karoline Leavitt.

„Președintele este extrem de frustrat de ambele părți implicate în acest război și s-a săturat de întâlniri făcute doar de dragul întâlnirilor”, a mai spus ea.

Kievul este presat de Casa Albă să se pregătească de o pace rapidă, dar respinge planul susținut de SUA propus luna trecută, pe care mulți îl consideră favorabil Moscovei.

Trump a vorbit miercuri la telefon cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii și a declarat ulterior că a avut o discuție animată cu aceștia, inclusiv despre perspectivele negocierilor din Europa din acest weekend.

„El dorește să se ia măsuri pentru ca acest război să ia sfârșit, iar administrația a petrecut peste 30 de ore, doar în ultimele două săptămâni, în întâlniri cu rușii, ucrainenii și europenii. Vom vedea ce se va întâmpla cu întâlnirile din acest weekend, așa că rămâneți pe recepție”, a declarat Leavitt.

„Trump și europenii doresc același lucru” (Starmer)

Președintele SUA Donald Trump și liderii europeni doresc „același lucru” pentru Ucraina, și anume un armistițiu „just și durabil”, a insistat premierul britanic Keir Starmer joi, înainte de a prezida o conferință telefonică cu aliații din „coaliția celor dispuși” să ajute Kievul.

Starmer a mai declarat că există „o serie de probleme care trebuie încă rezolvate”, dar a respins sugestiile că și-ar fi pierdut optimismul.

Întrebat în timpul unei vizite în Norfolk dacă există șanse de progres până la sfârșitul săptămânii sau dacă speranțele sale au fost „slăbite”, el a răspuns: „Nu, trebuie să facem progrese.”

„Și ceea ce dorește președintele Trump, ceea ce dorește Ucraina, ceea ce doresc europenii este același lucru, și anume o pace justă și durabilă în Ucraina după aproape patru ani de agresiune din partea lui Putin și a Rusiei.”

El a adăugat: „Așadar, lucrăm în acest sens.”

„Evident, mai sunt o serie de probleme de rezolvat, dar în mintea mea este un lucru limpede, anume că sprijinim Ucraina în această luptă, care nu este (numai) a ei.”

Declarația vine după ce Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au discutat miercuri cu Trump, în contextul unor tensiuni relațiile dintre SUA și Europa. Trump a spus apoi că a avut schiburi „dure” de replici cu europenii.

Într-o altă chestiune urmărită atent în legătură cu Ucraina, anume sugestia SUA ca ea să țină alegeri, președintele Volodimir Zelenski a declarat joi seară că alegerile s-ar putea ține, dar numai dacă va fi un armistițiu.

„Trebuie să fie armistițiu - cel puțin pe durata procesului electoral și de votare. Asta trebuie discutat. Sincer vorbind, noi, ucrainenii, credem că America ar trebui să discute cu partea rusă despre asta”, a mai spus Zelenski la conferința cu „coaliția celor dispuși”, ținută joi seară.

Scris cu informații de la Reuters și dpa.

