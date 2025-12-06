Oficialii americani și ucraineni vor începe a treia zi consecutivă de negocieri la Miami, pe 6 decembrie, negociatorii ucraineni și americani de rang înalt afirmând în comun că „progresul real” depinde de dorința Moscovei de a pune capăt războiului.

„Ambele părți au convenit că progresul real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a-și demonstra angajamentul serios față de pace pe termen lung, inclusiv prin măsuri de dezescaladare și încetare a uciderilor”, se arată într-un comunicat american ce rezumă discuțiile în curs, publicat târziu în data de 5 decembrie.

Apelul a fost lansat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei și negociator principal, după două zile de „discuții constructive”, după cum le-au numit ei, în Florida, pe fondul unei noi presiuni din partea SUA pentru a ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului ce durează de aproape patru ani.

A treia zi de discuții, la care participă și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, și Andrii Hnatov, șeful de stat major al forțelor armate din Kiev, vine după ce echipa de negociatori a Ucrainei a fost informată cu privire la discuțiile purtate la începutul acestei săptămâni la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și Witkoff și Kushner.

Putin sfidător

Trimisul special al SUA ar fi discutat cu Putin timp de aproape cinci ore la Kremlin, pe 2 decembrie, dar oficialii ruși au declarat că în cadrul discuțiilor „nu s-a ajuns la niciun compromis”.

Recentele eforturi diplomatice pentru încheierea războiului au fost declanșate când, în noiembrie, un plan de pace în 28 de puncte al SUA a fost divulgat presei. Propunerea inițială părea să favorizeze în mare măsură Rusia, deși de atunci a suferit mai multe modificări pentru a ține mai mult cont de îngrijorările Kievului.

Cea mai recentă versiune a propunerii nu a fost făcută publică.

După discuțiile din Rusia, Putin a declarat că este gata să continue întâlnirile cu americanii „de câte ori va fi necesar”.

În alte declarații din această săptămână, președintele rus a adoptat un ton mai provocator, spunând pentru India Today pe 5 decembrie, în timpul unei vizite la New Delhi, că trupele ucrainene ar trebui să părăsească complet zona Donbas din estul Ucrainei în această săptămână, altfel Rusia va „elibera aceste teritorii cu forța”.

Ucraina și aliații săi din Europa au pus la îndoială angajamentul Kremlinului de a pune capăt războiului, iar recenta declarație a SUA pare să pună accentul pe disponibilitatea Rusiei de a face compromisuri.

Rămân puncte importante de dispută între cele două părți, inclusiv cu privire la acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace și concesii teritoriale.

Rusia controlează în prezent aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, inclusiv porțiuni mari din Donbas, care este format din regiunile Donețk și Luhansk.

