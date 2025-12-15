Zelenski este gata să renunțe la aderarea țării sale la NATO, dacă i se oferă alte garanții de securitate

Zelenski a făcut această ofertă duminică, în debutul convorbirilor cu o delegație americană condusă de Steve Witkoff, emisarul președintelui Donald Trump și Jared Kushner, ginerele lui Trump.

„Discuțiile au durat mai mult de cinci ore și s-au încheiat pentru astăzi cu un acord de a fi reluate mâine dimineață”, le-a spus jurnaliștilor un consilier al președintelui ucrainean, Dmitro Litvin, care a adăugat că Zelenski va comenta discuțiile luni, după finalizarea acestora.

Witkoff a scris pe rețeaua X că participanții au examinat „planul de 20 de puncte pentru pace, agendele economice și mai altele” și că „au fost făcute multe progrese”.

Compromisul oferit de Zelenski

Discuțiile au fost găzduite de cancelarul german Friedrich Merz, iar înainte să înceapă Zelenski a avut o discuție cu jurnaliștii pe un chat WharsApp.

El a spus că aderarea țării sale la NATO nu este susținută de „unii parteneri din SUA și Europa”, dar Ucrainei i se oferă alte garanții de securitate.

„Astfel, astăzi, garanțiile bilaterale de securitate între Ucraina și SUA, garanții de tip Articolul 5 pentru noi din partea SUA și garanțiile de securitate din partea colegilor europeni, precum și a altor țări - Canada, Japonia - reprezintă o oportunitate de a preveni o nouă invazie rusă”, a spus Zelenski, adăugând că „aceasta este deja un compromis din partea noastră”, iar garanțiile de securitate ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere juridic.

Oferta de a renunța la obiectivul aderării la NATO ar răspunde și uneia dintre cerințele Rusiei în război, marcând o schimbare majoră a politicii ucrainene. Ucraina a luptat pentru a adera la NATO ca o garanție împotriva unor noi agresiuni rusești și are acest obiectiv inclus în Constituție.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut în repetate rânduri atât ca Ucraina să renunțe oficial la ambițiile sale de aderare la NATO, cât și să își retragă trupele din teritoriul pe care încă îl controlează în Donbas. Moscova a mai spus că Ucraina trebuie să fie o țară neutră și că pe teritoriul său nu pot fi staționate trupe NATO.

Surse rusești au spus la începutul acestui an că Putin dorește un angajament „în scris” din partea marilor puteri occidentale de a nu extinde NATO spre est, ceea ce ar exclude aderarea Ucrainei, Georgiei sau altor foste republici sovietice.

Un „moment critic”

La convorbirile între SUA și Ucraina este examinată o propunere de pace a președintelui Trump care inițial susținea cererile Moscovei.

Presat de SUA să accepte planul, Zelenski a spus că echitabili ar fi un armistițiu de-a lungul actualelor linii ale frontului.

La Berlin, sunt așteptați luni și alți lideri europeni care încearcă să întărească poziția lui Zelenski, cerând o pace justă, care nu l-ar încuraja pe Putin să continue agresiunea în Ucraina și în alte părți ale Europei.

Vorbind într-un interviu presei germane despre oferta Ucrainei de a renunța la aspirațiile de aderare la NATO în schimbul unor garanții de securitate, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus că Ucraina are o experiență amară în ceea ce privește bazarea pe astfel de asigurări.

În 1994, Ucraina a acceptat să renunțe la arsenalul nuclear moștenit din perioada sovietică în schimbul unor garanții teritoriale din partea SUA, Rusiei și Marii Britanii.

„Prin urmare, rămâne de văzut în ce măsură această declarație pe care Zelenski a făcut-o acum va fi cu adevărat valabilă și ce condiții prealabile trebuie îndeplinite”, a spus Pistorius, subliniind că simple asigurări de securitate fără o implicare semnificativă a SUA, „nu ar valora prea mult”.

Aliații europeni au descris situația drept un „moment critic” care ar putea modela viitorul Ucrainei. În paralel cu negocierile de pace conduse de SUA, ei încearcă să ofere mai multe ajutoare financiare Ucrainei pentru apărare, prin folosirea activelor băncii centrale ruse înghețate la începutul invaziei rusești la scară largă din februarie 2022.

După Reuters și DPA

