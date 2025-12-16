Autostrada se apropie de Prut. Se va conduce „rapid” de la București la Adjud înainte de Crăciun

Înainte de Crăciunul pe stil nou, adică săptămâna viitoare, s-ar putea da în folosință un segment de 57 de kilometri din A7 între Focșani și Adjud. Astfel, șoferii vor putea circula pe drum rapid și autostradă aproape 250 de kilometri între București și Moldova.

„Chiar dacă in ultima perioadă vremea a fost nefavorabila, in cea mai mare parte a timpului, mobilizarea constructorului și a tuturor celor implicați face, totuși, posibil ca in curând, foarte curând, acest tronson sa fie deschis circulației publice”, a scris pe Facebook Irinel Scriosteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Cu asta, România ar depăși „borna” de 1400 km de autostradă.

Potrivit aceleiași surse, A7 se va prelungi și mai mult în primele luni ale anului viitor, când ar urma să ajungă la Bacău.

Cealaltă autostradă „moldoveană”, urmărită și mai atent de șoferii din R. Moldova, anume Autostrada Unirii (Ungheni-Iași-Târgu Mureș), care va scurta mult drumul moldovenilor spre centrul și vestul Europei, se află încă într-un stadiu mai puțin avansat.

Site-ul 130km.ro informează că podul peste Prut ar urma să fie gata la anul, dar segmentul către Iași și Pașcani este abia în licitație, în vreme ce partea la care se lucrează, deja, peste Carpații Orientali, ar putea începe să se finalizeze începând de la anul și până în 2030.

În ultimii ani, România a făcut progrese spectaculoase în construcția de autostrăzi, după o lungă perioadă de stagnare care a fost o sursă de frustrare atât pentru șoferi, cât și pentru investitori. Pentru comparație, ea a ajuns din urmă una din cele mai prospere țări post-comuniste Cehia, care avea în urmă cu vreo 15 ani de trei ori mai multe autostrăzi.

În prezent, România are 1368 km de autostradă pe care se circulă, 887 km în execuție și 447 km în licitare, ritmul dezvoltării în acest sector fiind comparabil în regiune doar cu acela din Polonia.

