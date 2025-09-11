Autostrada românească spre Moldova s-ar putea finanța din fonduri UE pentru apărare

Europa Liberă România scrie că banii de infrastructură ar putea grăbi indirect conectarea R. Moldova la rețeaua de autostrăzi a Europei, oferind finanțare pentru autostrada A8 într-un moment când viitorul ei era incert din cauza problemelor de deficit bugetar ale României.

SAFE este un instrument financiar UE, garantat din fondurile comunitare, parte a programului ReArm Europe (Pregătire 2030) lansat în acest an de Comisia Europeană, în contextul războiului din Ucraina și al amenințării rusești la adresa Europei din ultimii ani.

Banii sunt împrumuturi pe termen lung, cu dobândă redusă, de maximum 3%, cu perioadă de grație de zece ani. Mai exact, fondurile vor fi atrase și cheltuite până la finalul lui 2030, dar vor fi rambursate de România abia începând cu 2035, în interval de 30 de ani.

Comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, a spus marți că alocarea pe state este una echilibrată geografic.

Faptul că trei țări de pe flancul estic al UE (și al NATO), Polonia (43 miliarde de euro), România (16,68 miliarde de euro) și Ungaria (16,2 miliarde de euro) care au și graniță cu Ucraina vor dispune - la cererea lor - de circa jumătate din fondurile totale nu este însă întâmplătoare, în contextul importanței strategice a graniței estice a Uniunii.

Lista proiectelor pentru care a solicitat România finanțarea de 16,68 miliarde de euro prin SAFE este clasificată – ea a fost stabilită într-o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de la final de aprilie 2025, a precizat pentru Europa Liberă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Reuniunea CSAT a fost condusă de președintele interimar de la acel moment, Ilie Bolojan.

Autostrada e importantă și din punct de vedere militar

Cu privire la proiectele de infrastructură care ar putea fi finanțate prin SAFE, autoritățile române au fost mai explicite. Au transmis încă din urmă cu mai multe luni că intenționează să finanțeze prin SAFE și proiecte de autostrăzi, precum porțiuni din A8 și A7.

Pe de o parte, asta ar urma să se întâmple deoarece au un rol strategic și din punct de vedere militar, pe lângă cel civil.

„Aceste autostrăzi conectează, practic, România cu Ucraina și cu Moldova și ele sunt o infrastructură de tip strategic civil și militar”, a spus Ilie Bolojan pe 29 august, citat de News.ro.

Pe de altă parte, finanțare prin SAFE s-ar putea petrece în situația în care fondurile UE sunt insuficiente pentru toate proiectele scoase la licitație sau aflate deja în lucru.

Astfel, premierul Ilie Bolojan a anunțat – cu câteva zile înainte de comunicarea sumei alocate de către Comisie României prin SAFE (pe 9 septembrie) – că porțiuni din autostrăzile A7 (Târgu-Mureș-Pașcani-Târgu-Neamț-Iași-Ungheni), între Pașcani - Suceava - Siret (granița cu Ucraina), respectiv A8, Pașcani - Iași - Ungheni (granița cu Republica Moldova) vor fi propuse la finanțare prin SAFE.

Cele două porțiuni au în total peste 200 de kilometri, iar construcția a circa 150 km din aceștia (55 de kilometri nu au fost încă scoși la licitație) e estimată la peste 5 miliarde de euro, fără TVA.

Premierul speră ca și la definitivarea listei împreună cu Comisia, până la final de octombrie, acestea să rămână incluse.

„Altfel, dacă nu va fi această finanțare, capacitatea noastră de a le finanța în următorii doi ani de zile este foarte redusă”, a mai susținut premierul.

Știre scrisă pe baza unui articol de Ovidiu Cornea, de la Europa Liberă România.

