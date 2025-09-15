Vremea înarmărilor: Rheinmettal cumpără șantiere navale, pe fondul măririi cheltuielilor militare în Europa

Grupul a convenit să achiziționeze Naval Vessels Lürssen (NVL), divizia militară a constructorului naval Lürssen Group, cu sediul în orașul portuar Bremen, din nordul Germaniei.

Este vorba de o expansiune majoră în domeniul apărării navale pentru Rheinmetall, deja un furnizor cheie de echipamente, de la vehicule blindate la muniție, inclusiv pentru Ucraina, care luptă de trei ani împotriva invadatorilor ruși.

Țările europene fac mari eforturi să-și consolideze forțele armate de la invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei, amintește AFP.

Acest demers a primit un impuls suplimentar din partea președintelui american Donald Trump, care a cerut continentului să plătească mai mult pentru propria apărare, în cadrul alianței NATO.

„Rheinmetall își extinde portofoliul pentru a include construcția de nave militare”, a declarat grupul cu sediul la Düsseldorf într-un comunicat emis duminică seara, subliniind „creșterea masivă a cererii din partea forțelor navale și creșterea bugetelor de achiziții”.

Financial Times amintește că Rheinmetall produce deja sisteme maritime, inclusiv sisteme de supraveghere radar și arme subacvatice.

Achiziționarea unui constructor naval marchează o expansiune semnificativă în sectorul naval pentru producătorul german de arme, care s-a impus ca unul dintre marii câștigători ai creșterii cheltuielilor europene în domeniul apărării.

Numai Germania ar urma să cheltuiască aproximativ 31 de miliarde de euro pentru nave militare până în 2035, a declarat Rheinmetall.

Gigantul german este tot mai vizibil în Europa, inclusiv aproape de granițele Moldovei.

La 25 august, Rheinmetall a anunțat că va investi în construcția a două fabrici de armament din Bulgaria, a căror valoare totală se ridică la un miliard de euro.

Imediat după anunț, premierul bulgar Boiko Borisov a mers în nordul Germaniei să asiste la deschiderea unei noi uzine de muniții, tot în „imperiul” Rheinmetall, la Unterlüß. Până în 2027, uzina ar urma să devină cea mai mare din Europa.

La sfârșitul lunii august, Rheinmetall a semnat cu România contractul pentru construirea unei fabrici de pulberi pentru muniție în valoare de 535 de milioane de euro, despre care ministrul român al Economiei, Radu Miruță, a spus că va fi cea mai modernă din lume.

Construcția fabricii de pulberi pentru muniție va începe anul viitor, va dura trei ani și va crea 700 de locuri de muncă într-o zonă din centrul României.

