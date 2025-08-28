România și Rheinmetall construiesc „cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”

„Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruță a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (județul Brașov), a unei investiții strategice: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume”, spune Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului într-un comunicat de presă.

Construcția fabricii de pulberi pentru muniție va începe anul viitor, va dura trei ani și va crea 700 de locuri de muncă directe în zonă. Astfel, România își asigură materia primă necesară industriei de armament și devine „un jucător regional relevant în domeniu”.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența CEO Rheinmetall, Armin Papperger, și a unor oficiali de rang înalt: secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, și președintele Bulgariei, Rumen Radev - asta deoarece compania investește și în două fabrici de armament din Bulgaria.

Ministerul mai spune că, față de forma contractuală din mandatul fostului ministrul al Economiei, negocierile „intense” au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro.

„Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate «bătute în cuie». Nu am putut accepta condiții mai puțin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect și ferm, se poate schimba și ceea ce alții spuneau că e imposibil”, a declarat ministrul Economiei, Radu Miruță, potrivit comunicatului.

„M-am asigurat cǎ România va construi, alături de Rheinmetall, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, a mai spus Radu Miruță.

El a mai spus că România a obținut în plus, ca urmare a negocierilor, drept de veto asupra deciziilor majore, obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect, costuri de licență corecte, precum și participație clar cuantificată pentru statul român.

De asemenea, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a lăudat investiția din județul Brașov, despre care a spus că „este un proiect cu miză uriașă”.

„România devine jucător regional în domeniul apărării, într-un moment în care războiul lui Putin ne amintește zilnic cât de important este să fim pregătiți”, a spus ministrul român al Apărării.

Într-o declarație făcută marți pentru Europa Liberă, Moșteanu a spus că „nevoia de pulberi e foarte mare și se importă din spațiul extracomunitar”.

„Pentru reziliența Uniunii Europene, e important să avem producție de pulberi pe teritoriul Uniunii Europene”, a adăugat ministrul.

De aceea, Uniunea Europeană a alocat, în 2024, 47 de milioane de euro pentru această investiție.

Proiectul aparținea inițial doar românilor de la Romarm

La finalul anului 2024, Guvernul a dat o hotărâre pentru exproprierea terenurilor necesare pentru fabrica de pulberi militare de la Victoria. Este vorba despre aproximativ 370 de hectare de teren și 651 de clădiri din județele Brașov și Sibiu, pe care se află platforma industrială Viromet S.A., companie privată aflată în insolvență.

Pe terenul platformei, explica Guvernul, urma să se construiască obiectivul de investiții de interes național „Fabrica de Pulberi Victoria”, de către compania națională Romarm, prin subsidiara sa Pirochim Victoria S.A., împreună cu Rheinmetall Waffe Munition GmbH, asociate într-un parteneriat de tip joint venture.

Numai că Viromet SA, deținătoarea platformei expropriate, a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție actul emis de Guvern.

Cu ocazia vizitei președintelui României, Nicușor Dan, în Germania, în luna iulie, blocajele privind exproprierea terenului necesar construcției fabricii de pulberi au fost rezolvate, au precizat surse de la Administrația Prezidențială pentru Europa Liberă.

Compania Rheinmetall a anunțat în această vară că filiala sa din România – Rheinmetall Munitions România – va produce în țară muniție de calibru mediu pentru infanterie și sisteme de apărare aeriană. Este vorba inclusiv despre proiectile de calibru de 155 de mm.

Compania germană a anunțat și înființarea unui Centru de Excelență Rheinmetall în România destinat transferului de know-how tehnic către angajații români.

Știre preluată de la Europa Liberă România.

