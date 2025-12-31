Atac „masiv” asupra Odesei peste noapte: drone rusești lovesc clădiri civile

Dronele au lovit și câteva blocuri de locuit cu multe etaje. Într-una din clădiri a izbucnit un incendiu puternic, între etajele 2 și 6, iar fațada blocului a fost parțial distrusă.

Potrivit informațiilor preliminare, șase persoane au fost rănite, dintre care trei copii.

Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleh Kiper, a scris pe rețele că trei răniți sunt adulți și trei copii:

„Toți răniții sunt membri ai două familii. Cinci persoane au fost spitalizate, dintre care trei copii. Un adult se află în stare gravă, restul sunt în stare medie de gravitate, inclusiv un sugar cu intoxicație prin inhalare”.

„Persoanele rănite au fost transportate la spital, unde li se acordă toată asistența necesară. Medicii, salvatorii și toate serviciile municipale lucrează la fața locului. A fost înființat un centru operativ, iar locuitorilor li se acordă asistența necesară”, a precizat ulterior șeful administrației militare din Odesa, Serhii Lisak.

Într-una din localitățile regiunii Odesa, în urma atacului au luat foc depozitele unei companii de logistică.

Atacurile aeriene ale Rusiei de peste noapte au vizat și regiunea Dnipropetrovsk din estul țării. Potrivit autorităților, în localitatea Vasilki au fost lovite o conductă de gaz și o linie de înaltă tensiune, un magazin și câteva case - două persoane au fost rănite.

O linie de înaltă tensiune a fost distrusă și în raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk.

Dronele rusești au lovit și orașul Bila Țerkva, la sud de capitala ucraineană.

„În urma atacului cu drone în Bila Țerkva, o clădire rezidențială cu mai multe etaje a fost avariată. Ferestrele au fost sparte și balcoanele deteriorate de la primul până la al șaselea etaj. Nu au fost raportate victime printre locuitori”, a anunțat șeful administrației regionale Kiev, Mikola Kalașnik.

Armata rusă a atacat Ucraina cu 127 drone de diferite tipuri în noaptea de 31 decembrie, a anunțat miercuri dimineață comandamentul Forțelor Aeriene. Potrivit acestuia, apărarea antiaeriană a doborât/distrus 101 drone rusești în nordul, sudul și estul țării - alte 20 de drone rusești au lovit 11 locații.

Armata rusă atacă în mod regulat regiunile ucrainene cu diferite tipuri de armament – drone de luptă, rachete și bombe ghidate. Rusia neagă că ar ținti infrastructura civilă a orașelor și satelor din Ucraina, omorând oameni, distrugând spitale, școli, grădinițe, obiective energetice și de alimentare cu apă. Autoritățile ucrainene și organizațiile internaționale califică aceste atacuri drept crime de război ale Federației Ruse și subliniază că acestea au un caracter țintit.

